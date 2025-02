Cinco estrelas da MLB para as quais ficaríamos surpresos ao ver a troca: Aaron Judge of the Yankees, Bobby Witt Jr., mais

A poeira está começando a se estabelecer. No final da noite de sábado, o Dallas Mavericks e o Los Angeles Lakers se reuniram para um dos melhores e mais impressionantes negócios da história do esporte: Luka Doncic para Anthony Davis. Havia outros jogadores e seleções de rascunho envolvidas, mas será a troca de Doncic/AD para sempre. Dois do esporte são melhor trocados um pelo outro.

Os superestrelas de beisebol são trocados o tempo todo (Mookie Betts, Francisco Lindor, Juan Soto, etc.), embora geralmente possamos ver que essas trocas descem o pique porque uma equipe está reconstruindo, o jogador está alcançando uma agência livre, o que pode é. Muito raramente, temos uma bilheteria do nada como Luka para o AD, a última surpresa surpresa foi o quê? Shelby Miller para Dansby Swanson?

Com isso em mente, classificamos as cinco estrelas da MLB que mais nos surpreenderiam a serem trocadas. É uma lista difícil de montar, porque acho que você pode restringir os olhos e ver, digamos, Ronald Acuña Jr., sendo trocado ou Tarik Skubal. Não digo que isso acontece, ou que seria uma boa ideia trocá -los. Só você pode ver como isso se juntaria.

De qualquer forma, aqui estão os cinco superestrelas do beisebol que nos surpreenderiam mais ao ver que eles foram trocados.

Os Yankees não podiam mudar seu capitão, certo? O juiz não é apenas seu melhor jogador e capitão, mas ele é o melhor batedor do mundo neste momento, e os Yankees não trocam tipos como esse. O juiz não é o nível de jeter intocável, mas está bem próximo. É muito importante para os Yankees no campo e também nas bilheterias. O homem vende ingressos e shoesys e tempo comercial na rede Yes. Para colocá -lo de outra maneira, o juiz é o bilhete de alimentos dos Yankees.

Eu sei que ele teve um ano “inativado” em 2024, um ano negativo em que colocou uma guerra de 116 Paho+ e 4,3, mas julho é um dos principais talentos de todo o jogo e assinou a longo prazo. Além disso, tem uma personalidade adorável e magnética. Ele é tudo o que você quer em um jogador de franquia. Grande jogador, uma ótima personalidade, representa bem a organização. Simplesmente não consigo ver como os marinheiros diriam isso a qualquer pacote comercial que envie para julho, por outro lado. Ele é seu componente de construção. O jogador que espera os levará à primeira World Series na história da franquia. (E, você sabe, ajude -os a ganhar).

Você sabe, eu mal listei os skenes aqui. Trabalhe os olhos suficientes e eu pude ver como os piratas o trocam. Só não agora. Não há possibilidade de mudar isso agora. Qualquer comércio teria que esperar alguns anos, como Gerrit Cole e Andrew McCutchen de Pittsburgh e Andrew McCutchen. Skenes assumiu o esporte por agressão no ano passado, passando da seleção geral número 1 em 2023 para iniciar o jogo Star em 2024, e vencer o novato do ano e terminar em terceiro no voto de Cy Young. Mesmo com os Skenes, os fãs de piratas não estão felizes com o time neste momento. Eles querem ver um investimento maior na lista e melhores jogadores. Skenes comerciais e esquecer, haveria distúrbios. Ou talvez indiferença, que, de certa forma, é muito pior.

Não há jogador perfeito, embora Witt se aproxime terrivelmente. Bateria de elite, energia de elite, defesa de elite, velocidade de elite, o que quer que seja e faça excepcionalmente bem. Ele também assinou com um contrato de longo prazo mais do que razoável. Quando você escolhe alto no rascunho, como os reais, quando usaram a seleção nº 2 em Witt em 2019, esse é o tipo de jogador que espera pousar. Uma estrela super duper que você está ansioso para envolver em cada pôster e pôster. Não há como fazer Kansas City dizer sim a um comércio de Witt. Eu não acho que eles mudariam para ninguém, incluindo …

O valor de Ohtani para os Dodgers é tal que, mesmo que ele nunca tenha lançado novamente e seu bastão caiu para a média da liga, seu contrato ainda valeria a pena. Ele é o jogador mais famoso e popular do jogo. Um que é venerado em dois continentes e traz dezenas de milhões em patrocínio todos os anos. O Ohtani Intervocatory está ajudando os Dodgers a fazer no Japão não podem ser quantificados. Estamos falando de influência geracional. Eu gosto de pensar que nenhum comércio me surpreenderia, todo mundo está disponível pelo preço certo (certo?), Mas não há como Ohtani não estar em lugar algum. Os Dodgers voltariam ao Brooklyn antes do comércio com Ohtani.

Outros intocáveis: José Altuve e Yordan Alvarez, Astros; Jackson Chourio, Brewers; Elly de la Cruz, Rojos; Gunnar Henderson e Adley Rutschman, Orioles; José Ramírez, Guardiões; Fernando Tatis Jr., pais