Cinco estrelas da WWE que não deveriam vencer o Royal Rumble masculino de 2025

O Royal Rumble provou ser um ponto de viragem para muitos Superstars da WWE ao longo dos anos.

A WWE já está planejando seu primeiro evento Premium Live de 2025, o WWE Royal Rumble, que acontecerá no dia 1º de fevereiro no Lucas Oil Stadium em Indiana, Indianápolis. O evento preparará o cenário para a WrestleMania 41 com o tradicional Royal Rumble de 30 pessoas para as equipes masculina e feminina.

Quando se trata da divisão masculina, a WWE frequentemente contrata estrelas em ascensão para vencer partidas do Rumble e avançar para o próximo nível. No entanto, houve momentos em que estrelas consagradas que não precisavam dessa vitória foram as vencedoras do Rumble. Aqui estão cinco Superstars da WWE que não deveriam vencer o Royal Rumble masculino de 2025:

5. Pontuação do Poema

Apenas Sikoa se tornou uma estrela de singles de destaque no ano de 2024. Liderando o ataque à nova linhagem, Sikoa está a caminho de se tornar um jogador importante na WWE.

Embora o WWE Royal Rumble de 2025 pareça uma grande oportunidade para sua promoção, acabaria decepcionando os fãs que veem Solo Sikoa como um grande vilão.

Além disso, ele ainda não se tornou um grande nome no ramo, e contratá-lo para vencer o Rumble este ano não parece a decisão certa no momento.

4. Cavaleiro de Los Angeles

A ascensão meteórica de LA Knight começou em meados do ano de 2023, gerando múltiplas oportunidades e tempo de televisão. Embora ele tenha aproveitado isso ao se tornar campeão da WWE nos Estados Unidos em 2024, sua popularidade não está nem perto de onde estava em 2023.

Portanto, a WWE dar a vitória a LA Knight agora, especialmente porque ele acabou de perder o título dos EUA para Shinsuke Nakamura, não seria a escolha ideal.

3. Seth Rollins

Seth Rollins é um dos mais talentosos e verdadeiros burros de carga da WWE hoje. A ética de trabalho e a popularidade do Drip God estão no topo agora.

Olhando para seu currículo ilustre, elogios que já incluem uma vitória no Rumble em 2019 e o poder das estrelas, Seth Rollins não precisa de uma vitória no Royal Rumble para encontrar seu lugar no caminho para a WrestleMania 41.

2. John Cena

John Cena competirá em seu último evento Royal Rumble em 2025, como parte de sua tão esperada turnê de aposentadoria.

Embora o sentimento dos fãs exija que John Cena vença o Rumble, uma reserva de longo prazo deve ser uma jovem estrela promissora, que acabará eliminando o 16 vezes campeão da WWE Cena do Rumble para vencer a partida e ganhar o impulso máximo. .

1. Reinados romanos

Roman Reigns é indiscutivelmente um dos maiores Superstars da WWE de todos os tempos. Apesar de não ser mais o campeão, a fama e o poder de estrela de Reigns o colocam em “níveis mais altos” do que todos no elenco da WWE.

Com uma carreira altamente intocável e de sucesso que também inclui uma vitória no Rumble de 2015, uma vitória no Royal Rumble neste momento de sua carreira não faria muita diferença, então seria melhor contratar alguém que não fosse Roman Reigns.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.