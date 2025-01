Cinco histórias principais para assistir (6 de janeiro de 2025)

O episódio de estreia da marca Red será um programa do tipo PLE

A promoção baseada em Stamfrod está marcada para a tão esperada estreia em 6 de janeiro do Monday Night Raw na Netflix. O histórico episódio de estreia será transmitido ao vivo no Intuit Dome em Inglewood.

Várias estrelas importantes aparecerão no show histórico, incluindo o WWE Undisputed Champion Cody Rhodes, Bianca Belair, John Cena e o WWE World Heavyweight Champion Gunther. O show também conta com a participação especial do astro do hip-hop Travis Scott.

Vamos agora dar uma olhada nas cinco principais histórias da WWE a serem observadas no histórico Monday Night Show desta semana, que será transmitido ao vivo pela Netflix.

5. Excursão de vingança de Liv Morgan

A campeã mundial feminina Liv Morgan compartilhou recentemente sua resolução de Ano Novo, sendo a primeira derrotar Rhea Ripley pela última vez. Morgan defenderá a coroa contra Ripley no show de estreia.

Enquanto Morgan quer continuar seu reinado e derrotar Ripley para acabar com a rivalidade de uma vez por todas. Ripley quer vingança e recupera o título que nunca perdeu. Ripley teve que desocupar o título devido a uma lesão causada por Morgan.

Será interessante ver como Morgan lidará com Ripley e quais táticas o Dia do Julgamento empregará para ajudá-la a defender o título.

4. A aparição de Cody Rhodes

O campeão indiscutível da WWE, Cody Rhodes, aparecerá no show de estreia da marca Red. Embora The American Nightmare não tenha autorização médica para competir devido à lesão causada por Kevin Owens, ele ainda aparecerá para se dirigir à multidão em Inglewood.

O segmento pode se tornar importante se The Rock retornar e enfrentar Rhodes, reacendendo a rivalidade do ano passado. Melhor ainda, John Cena poderia interromper Rhodes durante o segmento e revelar seu desejo de se tornar 17 vezes campeão da WWE.

Cena poderia desafiar Rhodes traçando um plano que passa pelo Royal Rumble PLE e finalmente leva ao palco mais grandioso, o WrestleMania 41.

3. Turnê de despedida de John Cena

Falando em ‘GOAT’, John Cena iniciará sua turnê de aposentadoria no episódio de estreia da marca Red. Cena lutará em tempo integral em 2025 e pendurará as botas de wrestling ainda este ano.

Muitas grandes estrelas e também novatos adorariam lutar com ele, seria emocionante ver quem teria a chance de fazer parte da turnê de despedida. Esta também será a última vez que os fãs poderão ver Cena em ação dentro do ringue quadrado.

2.CM Punk contra Seth Rollins

CM Punk de ‘The Second City Saint’ enfrentará ‘The Visionary’ Seth Rollins na luta principal do episódio de estreia em 6 de janeiro. A rivalidade entre os dois reacendeu-se durante o show Survivor Series da marca Red no mês passado.

A profunda animosidade entre os dois rapidamente tomou conta e a guerra de palavras se transformou em uma briga que levou ao anúncio da partida. Punk e Rollins fizeram uma promoção feroz no episódio da semana passada, cada um fazendo comentários contundentes e ataques pessoais.

É óbvio que a rivalidade entre os dois não vai acabar após a partida, mas o que seria interessante ver é se as duas estrelas continuam a rivalidade ou mudam o foco em direção ao título. Punk declarou claramente suas intenções de lutar pelo título e ser a manchete da WrestleMania até ser interrompido por Rollins.

1. Drew McIntyre vs. Linhagem OG

‘The Scottish Warrior’ Drew McIntyre retornou ao show Fallout do Survivor Series no mês passado e mirou em Jey Uso e Sami Zayn. McIntyre deixou claro que não descansará até eliminar todos os membros do OG Bloodline.

O guerreiro escocês primeiro se concentrou em Sami Zayn, que nunca conseguiu derrotá-lo dentro do ringue. As duas estrelas se enfrentaram em 14 de dezembro no Evento Principal de Sábado à Noite, onde Drew manteve sua invencibilidade e derrotou Zayn.

O próximo alvo de McIntyre da facção OG agora é Jey Uso, as duas estrelas se enfrentarão no episódio de estreia do Raw. Será crucial para Jey parar McIntyre ou ele dizimará todos os membros do OG Bloodline e a próxima pessoa em sua mira provavelmente será o irmão de Jey, Jimmy Uso.

Você está animado com o confronto entre CM Punk e Seth Rollins? Jey Uso conseguirá deter Drew McIntyre ou será seu segundo alvo? Deixe-nos saber suas previsões para o show de estreia na seção de comentários.

