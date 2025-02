Cinco jogadores existentes cujos nomes registram o troféu de registro e

O nome de ‘Dip King’ está no topo desta lista.

Cada jogador que joga na Liga Pro Kabaddi (PKL) sonha em fazer um troféu PKL em seu nome. Para isso, os jogadores trabalham duro ao longo do ano. Devido à popularidade que a PKL venceu, agora os jogadores de Kabaddi se reconheceram. Eles começaram a obter fama de casa em casa e, junto com isso, receberam muito dinheiro. Por esse motivo, cada jogador de Kabaddi sonha em fazer parte do PKL. Se ele ganhar o título participando dele, é um pouco maior.

Até agora, houve muitos jogadores que conquistaram o título da Liga Pro Kabaddi mais de uma vez. Embora tenha havido alguns jogadores que não conquistaram esse título nem uma vez. No entanto, neste artigo, falaremos sobre os cinco jogadores atuais que ganharam o título da PKL na maioria das vezes.

5. Gerenciamento Singh – 2 vezes

O ex -capitão dos guerreiros de Bengala, Mane Singh, tem o dobro do troféu da Liga Pro Kabaddi. O jeito que Singh toca desde a primeira temporada da PKL. A maneira como Singh fazia parte desse time quando Jaipur Pink Panthers ganhou o título em 2014 durante a primeira temporada. Depois disso, ele ganhou o título na sétima temporada enquanto jogava no Bengal Warriors. O jeito que Singh também é o segundo jogador mais alto do Red Point, depois de Pardeep Narwal, na história da Liga Pro Kabaddi.

4. Mohammadreja Shadlu – 2 vezes

Mohammadreza Shadloui em ação em PKL 11

Carreira do Irã -O assassinato Mohammadreja Shadlu ainda não é muito tempo. Ele jogou apenas 92 jogos em sua carreira até agora. No entanto, apesar disso, ele ganhou dois títulos. Primeiro, ele ganhou o título enquanto jogava pelo Puneri Paltan durante a décima temporada. Depois disso, ele se tornou parte do Haryana Steelers na décima primeira temporada e também ganhou o título aqui. Dessa forma, Mohammadreja Shadlu se tornou o campeão da PKL duas vezes seguidas. Dessa forma, ele fez uma conquista especial em seu nome.

3. Fazal Atrachali – 2 vezes

Fazal Atracali, o zagueiro mais bem -sucedido da história da Liga Pro Kabaddi, também conquistou o título da PKL duas vezes. Primeiro, ele ganhou o título enquanto jogava pelo U Mumba durante a segunda temporada. Depois disso, na quarta temporada, jogando pelo Patna Pirates, ele ganhou o título. Dessa forma, Fazal Atracali também se tornou uma lista de jogadores que conquistaram o título da PKL enquanto jogavam por dois times diferentes.

2. Vijay Malik – 2 vezes

Vijay Malik é um dos gigantes da Liga Pro Kabaddi. Seu nome também é um recorde de conquistar o título da PKL duas vezes. Fora disso, ele teve a distinção de conquistar o título enquanto morava com Patna Pirates na quinta temporada. Ao mesmo tempo, ele ganhou o título com Dabang Delhi na 8ª temporada pela segunda vez. Seu desempenho nas duas finais foi excelente e desempenhou um papel importante em conquistar o título para ambas as equipes, impressionando todos com seu desempenho total.

1. Pardeep Narwal – 3 vezes

Narwal

O recorde de conquistar o título da Liga Pro Kabaddi é o nome de Pardeep Narwal, o mais frequentemente entre os jogadores ativos. Ele realizou uma tremenda performance enquanto jogava para Patna Pirates. Ele desempenhou um papel importante na conquista do título de PKL Patna Pirates três vezes. O melhor desempenho de Pardeep Narkal veio sozinho enquanto jogava para Patna Pirates. Ninguém conseguiu quebrar o recorde de pontos vermelhos máximos em uma temporada até o momento.

