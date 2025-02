Cinco jogadores que se aposentaram do WTA Qatar Open 2025

O campeão do Aberto da Austrália, Madison Keys, não aparecerá no Catar.

Após um começo incrível da nova temporada, a ação do tênis retorna à capital do Catar Doha. O Catar Open 2025 será disputado no complexo internacional de tênis e squash em Doha, Catar, de 9 a 15 de fevereiro. Esta será a 23ª edição do torneio e o evento apresentará algumas das estrelas do tênis mais reconhecidas, que estarão lucre no primeiro torneio WTA 1000 do ano civil de 2025.

O número 2 do mundo #2 IGA Swiatek estará analisando seu quarto título consecutivo em Doha depois que ele se tornou o primeiro atleta a vencer a competição três vezes. No entanto, ele enfrentará uma difícil competição de Aryna Sabalenka e Coco Gautf.

Alguns dos outros jogadores de destaque incluem Qinwen Zheng, Paula Badasa, Jessica Pegula e Emma Raducanu, que lutarão por seu título inaugural em Doha.

No entanto, alguns grandes nomes decidiram omitir o torneio. Hoje, vamos dar uma olhada em cinco jogadores que se aposentaram do Catar Open.

Cinco jogadores que se aposentaram do Qatar Open 2025

5. Anastasia Pavlyuchenkova

A 25ª Anastasia plantou Pavlyuchenkova está pronta para perder o torneio devido a uma doença que anteriormente a forçou a se aposentar no meio do caminho durante sua rodada de batalha no Abu Dhabi 2025. começou o ano com um baixo desempenho sólido.

Pavlyuchenkova avançou para as quartas de final do Aberto da Austrália pela quarta vez, vencendo Donna Vekic na quarta rodada em sets seguidos. O finalista do France Open 2021 deu a Aryna Sabalenka um susto nos quartos, mas finalmente se aposentou.

4. Karalina nos civis

Karolina Muchva optou pelo torneio WTA 1000, depois de sofrer uma lesão na perna no recente Linz Open, onde chegou à semifinal. Muchva, que era a semente número 1 em Linz, teve que lutar por uma festa desafiadora, finalmente, enfrentando a derrota nas semifinais.

“Espero estar pronto para o torneio de Dubai abaixo”, disse ele muito, expressando sua decepção e foco na recuperação, após sua partida em Linz. Problemas físicos afetaram Muñanva nos últimos anos e o tcheco esperaria que o problema das pernas não fosse grave.

A ausência de Mujova do torneio de Doha é um golpe significativo para o evento, já que é um dos jogadores mais observáveis ​​da turnê WTA.

3. Barbora Krejcikov

Barbora Krejcikova também se aposentou do Catar Open. Anteriormente, o Open da Austrália foi perdido devido a uma lesão persistente nas costas, que ainda não foi curada. Como resultado, o retorno do tcheca ao tênis no ano novo foi adiado ainda mais. Nesta fase, ainda é incerto quando o campeão de Wimbledon retornará.

2. Danielle Collins

Danielle Collins sentirá falta do WTA Qatar aberto 2025 devido a uma lesão persistente no pé. Collins, que causou controvérsia no Aberto da Austrália quando zombou dos fãs e dizendo que usaria seu dinheiro para ir de férias, foi recentemente fotografado nas férias que prometeu.

No entanto, a idade de 31 anos não ficaria feliz com seus retornos do fundo, pois foi eliminada na terceira rodada nas mãos do eventual campeão, Madison Keys. O americano perdeu seu lugar no ranking dos 10 melhores WTA após a conclusão do evento de Marquesina, e sua retirada do Catar o vê ainda mais longe dos lugares do ápice.

1. Madison Keys

A competição sofreu seu maior choque quando o vencedor recentemente coroado do Aberto da Austrália, Madison Keys, teve que se aposentar do Qatar Open 2025 como resultado de uma lesão na perna. Além disso, o americano optou por não participar do campeonato de tênis de Dubai da semana seguinte.

Não houve indicações de que ele teve um problema durante sua incrível corrida ao título do Aberto da Austrália, mas ele poderia ter conseguido isso ao longo do evento em Melbourne.

