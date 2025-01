Cinco principais dicas de combate para iniciantes

1 contra 10.000

Um dos melhores jogos de janeiro de 2025, Dynasty Warriors Origins será lançado em 17 de janeiro de 2025 para Xbox Series X/S, PS5 e PC. Agora, além dos fãs obstinados desta franquia, pode haver muitos jogadores que não jogaram os jogos antigos.

O sistema de combate e a mecânica são bastante simples, mas robustos e neste artigo iremos abordar algumas das melhores dicas que irão ajudá-lo muito no jogo. Essas dicas foram publicadas pela primeira vez pela Sportskeeda e gostei muito de como elas basicamente cobriram tudo que um iniciante deve saber sobre essa franquia.

Dynasty Warriors Origins é provavelmente um dos meus jogos musou favoritos dos últimos anos! É um belo ponto de partida para novatos e muitos elementos do jogo são realmente trabalhados para melhorar na minha opinião. Com o objetivo de postar a revisão em andamento ainda hoje 🙂 Grite para Koei… pic.twitter.com/bG2XpoaGZl – Yaya (@avataryaya_) 13 de janeiro de 2025

5. Troque de armas estrategicamente

Agora há uma variedade de armas que você pode usar em Dynasty Warriors Origins. Você também pode trocá-los no meio da batalha contra seus inimigos para ter uma vantagem extra.

Por exemplo, use as Rodas para enfrentar um grande número de inimigos devido ao seu amplo raio de ataque. Trocar de armas também melhora sua proficiência, desbloqueia novas habilidades e aumenta sua classificação, o que influencia a dificuldade da luta. Simples assim, pode haver uma situação em que as espadas sejam boas, mas em algum lugar você terá que confiar nas lanças. Tente usar mais armas no jogo e no combate.

Leia também: A indústria de jogos está atualmente em sua “pior” fase; Relatório

4. Domine a lança

A lança é minha arma favorita e adoro usá-la em todos os jogos, se estiver disponível. Até os personagens que usam lanças são alguns dos meus favoritos. Em Dynasty Warriors Origins, se você estiver tendo problemas para desviar os ataques do seu oponente, use uma arma de lança.

Suas artes de batalha características, “Piercing Vengeance”, desviam e contra-atacam automaticamente, tornando mais fácil atordoar os inimigos e esgotar sua barra de força. Isto é essencial para lançar ataques poderosos. Esta arma é ainda melhor para combater muitos inimigos ao mesmo tempo, algo que você experimentará muito neste jogo.

3. Busque um grande número de KOs

Em Dynasty Warriors Origins, cada 100 nocautes lhe dará um ponto de habilidade que é muito importante para sua habilidade. Você pode desbloquear habilidades e melhorar suas estatísticas como defesa, HP e muito mais.

Para acumular esses pontos, concentre-se em derrubar os soldados de infantaria antes de enfrentar os comandantes. Armas como Podao, Rodas e Lanças são ótimas para controlar multidões.

2. Monitore o mapa do campo de batalha

O mapa é importante em todos os jogos e principalmente em RPGs e jogos de mundo aberto. Em Dynasty Warriors Origins, o mapa do campo de batalha pode mudar a forma como você joga e constrói suas estratégias.

O minimapa ajudará você a entender o fluxo da batalha. Fique de olho nos aliados em perigo, conforme indicado pelas gotas de água, e mova-se para ajudá-los. Responder às necessidades das suas forças pode inclinar a batalha a seu favor.

1. Ataques especiais para surpreender

Quando os comandantes inimigos brilham em dourado, é hora de usar ataques especiais, que podem atordoá-los, quebrar sua postura e permitir uma derrota rápida. Combinar defesas com ataques especiais é uma abordagem poderosa contra esses mini-chefes.

Use essas dicas para ficar melhor e mais confortável com o combate em Dynasty Warriors Origins. O acesso antecipado começará em breve e o lançamento global oficial será em 17 de janeiro de 2025. Estou muito animado para jogar este jogo e travar uma batalha lendária contra Lu Bu.

Para mais atualizações, siga Khel Now Gaming em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.