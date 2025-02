Cinco reajustes importantes na equipe indiana para o Troféu dos Campeões 2025

A equipe indiana sofreu um ótimo revés antes do troféu dos Campeões.

O Troféu dos Campeões da ICC 2025 começará no Paquistão a partir de 19 de fevereiro. A equipe indiana é colocada no Grupo A com o Paquistão, Bangladesh e Nova Zelândia. No entanto, desta vez, o Troféu dos Campeões é organizado pelo Paquistão, mas os jogos da Índia serão disputados em Dubai e, se chegarem à semifinal/final, eles também serão jogados em Dubai.

Os seletores indianos anunciaram a equipe do Troféu dos Campeões em 18 de janeiro, mas houve algumas mudanças nessa equipe. A Índia sofreu um grande revés porque o veterano Rapid Bowling Player está fora do torneio e, além disso, também ocorreram mudanças estratégicas. Vamos ver que grande reorganização foi feita na equipe indiana para o Troféu dos Campeões 2025.

5. Harshit rana em vez de Jaspreet Bumrah

A equipe indiana sofreu um grande choque para o Troféu dos Campeões e Jasprit Bumrah está fora do torneio devido ao desconforto da cintura. Bumrah ficou ferido no último jogo da série de testes contra a Austrália e é por isso que não foi incluído na série T20 e ODI contra a Inglaterra, mas agora não participará do Troféu dos Campeões. Harshit Rana tem a oportunidade na equipe em vez de Bumrah, que acabara de fazer sua estréia no ODI contra a Inglaterra.

4. Varun Chakrabrange em vez de Yashavi Jaiswal

Quando a equipe do Champions Trophy foi anunciada em janeiro, Yashavi Jaiswal foi incluído nela, mas uma semana antes do torneio, os seletores fizeram uma mudança estratégica e incluíram Varun Chakraborty em vez de Jaiswal na equipe de 15 membros. Jaiswal agora permanece em jogadores de reserva e só terá uma oportunidade depois que um batedor for ferido.

3. Jaiswal saiu depois de incluir a equipe

A decisão de eliminar Yashavi Jaiswal na equipe indiana é bastante chocante. No entanto, Varun Chakraborty, que está em boa forma em seu lugar, provavelmente está incluído porque Rohit Sharma, Shubman Gill e Virat Kohli não têm a oportunidade de jogar na ordem superior na ordem superior. Por esse motivo, os seletores deram a um spinner adicional uma oportunidade na equipe.

2. Mohammad Siraj ignorou

Mohammad Siraj não foi incluído no time indiano para o troféu dos campeões e foi bastante chocante para os fãs. O desempenho de Siraj no ODI tem sido bom há algum tempo e também está presente nos 10 melhores jogadores de boliche da classificação do CPI, mas os seletores indianos tiveram a oportunidade de durar em Sapo. Agora, a próxima vez dirá se esta decisão estiver correta ou incorreta.

1. Seleção de cinco spinners na equipe de 15 membros

A equipe indiana de 15 membros do troféu Champion inclui cinco spinners com três rodeores. A equipe indiana precisa jogar todos os seus jogos em Dubai e talvez seja por isso que há mais spinners na equipe. Enquanto Ravindra Jadaja e Akshar Patel estão quase certamente jogar no jogo XI, por um lado, apenas um dos Kuldeep Yadav e Varun Chakrabrabor terão a oportunidade de jogar pelo terceiro spinner. Além disso, Washington também é lindo na equipe, mas você pode não ter a oportunidade de jogar XI.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.