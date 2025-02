Cinco regras estranhas da NHL: de perdas a axilas

Auston Matthews e Elvis Merzlikins Nick Touchiaro-Imagens

Em um jogo recente contra o Columbus Blue Jackets, o capitão do Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, recebeu uma penalidade menos de dois minutos para coletar o bastão do Blue Jackets Elvis Merzlikins, do goleiro do gelo, e usá -lo durante o jogo. Da mesma forma, Merzlikins recebeu sua própria penalidade, depois de pegar o bastão de Matthews do gelo e forçar a mão do capitão a criar o momento viral.

Auston Matthews e Elvis Merzlikens perderam suas varas, Elvis levou AM34, então Auston pegou o gol 😭 Ambos obtiveram dois minutos para trocar palitos pic.twitter.com/s7pn1ac1yg – B/R Open Ice (@br_openice) 23 de janeiro de 2025

Era um fato que não era muito familiar para os fãs de hóquei. Os fãs do Leafs provavelmente gritaram em uníssono na televisão: “Uma penalidade? Para carregar apenas o bastão de Merzlikins? Por quê? O jogador comete um roubo de galhos em nome do absurdo das pernas nas axilas, aqui está uma olhada em algumas das regras mais estranhas da NHL:

As regras mais sombrias do livro oficial da NHL: um manual

Os árbitros podem simplesmente se render, basicamente

De acordo com a Regra 66.1, a liga e um funcionário do gelo podem parar de continuar um jogo se uma equipe se recusar a cumprir as regras oficiais. No palco que a equipe ofensiva se recusa a se encontrar, o árbitro e o comissário podem considerar o jogo perdido e a equipe não vence automaticamente o jogo. Se ambas as equipes se recusarem a se encontrar, a equipe de visitas será declarada vencedora. A última vez que essa regra entrou em vigor foi em 1955 devido ao ‘Richard Riot’ em Montreal.

NetMinders e suas axilas

A regra 9.4 determina que nenhum goleiro pode alterar sua camisa. Mais especificamente, suas camisas não podem ser encaminhadas nas axilas e pulsos para criar um “efeito por e -mail” nas axilas, para encher as mangas soltas de uma camisa. Então, lembre -se de que os netminders, para ser cauteloso com suas escolhas de moda.

Gatery com um bastão quebrado? Sem problemas

Um goleiro pode continuar um jogo com um bastão quebrado, de acordo com a Regra 10.4. Enquanto um novo pau é administrado ao goleiro pela etapa de um companheiro de equipe, nenhum castigo será aplicado. No entanto, se o bastão for jogado ou desliza para o goleiro, ou o goleiro optar por andar de skate para uma substituição, a recepção do bastão é considerada ilegal e o goleiro pode receber uma penalidade. Em outras palavras, uma chamada segura é deixar o bastão criar.

Não há baterias de neve, goleiros!

Os goleiros simplesmente não podem fazer nada, ao que parece. A regra 67.5 diz que os goleiros são especificamente proibidos de deixar intencionalmente seu bastão ou outro equipamento, neve (de) neve ou outros obstáculos dentro ou perto da rede “, antes que o goleiro seja arrastado em troca de um patinador adicional. Em 2019, Marc-Andre Fleury foi preso por tentar bloquear sua rede aberta com uma bateria de neve durante um jogo contra o Winnipeg’s Jets.

Talvez o mais ridículo que Fleury tentou ter sido construir uma parede de neve em frente ao gol antes de ser levado para a rede vazia. pic.twitter.com/4b4emvwzmd – Sinbin.Vegas (@sinbinvegas) 13 de janeiro de 2025

Os passes da mão nem sempre são ilegais

A regra 79 estabelece que os jogadores “podem parar ou” acertar “um álbum no ar com a mão aberta, ou empurrá -lo ao longo do gelo com a mão”. No entanto, se o passe manual dirigir o álbum a um companheiro de equipe ou fornecer uma vantagem para a equipe do passador, a equipe ofensiva será penalizada por essa ação. Mas, enquanto um passe de mão entre uma equipe em sua zona defensiva ocorre, o jogo não vai parar. Muita estratégia precisa entrar em um pequeno álbum.

