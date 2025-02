Cinque cose che abbiamo imparato in una settimana di disturbo femminile dei cerchi NCAA

Nel mezzo di febbraio, i cani con la promessa di follia proprio dietro l’angolo hanno governato la scorsa settimana con sconvolto e tremante nel basket universitario femminile. Grandi prestazioni individuali e risultati sorprendenti hanno enfatizzato molte 10 migliori partite.

Negli ultimi quattro giorni, l’USC ha interrotto l’UCLA precedentemente imbattuto. UConn ha diretto la Carolina del Sud – nell’arena della vita coloniale, non meno. Il Texas si è riunito a casa per battere LSU. Quindi Bruins – con la stella Lauren Betts a causa dell’infortunio ai piedi – ha dovuto combattere fino alla fine per rimandare lo stato del Michigan per evitare la seconda perdita diretta.

Juju Watkins, candidato per il giocatore nazionale dell’anno USC, aveva 38 punti, 11 rimbalzi, 8 blocchi e 5 assist nella vittoria 1 UCLA. Madison Booker aveva una media di 21,5 punti per il Texas nelle ultime sei partite. L’Azzi Fudd ha colpito sei 3 -season e ha guadagnato 28 punti quando Huskies ha concluso la vittoria casalinga di Gamecocks ’71 -game.

Il Texas si è concluso domenica una sezione di otto giorni in cui ha sconfitto tre prime 10 squadre in una fila, incluso la Carolina del Sud 9. Febbraio-A ora ha una grande possibilità di vincere o legare il titolo nella stagione regolare nella sua prima stagione in SEC . I Longhorns potrebbero aver perso diversi credenti a causa del fatto che potessero competere per il titolo dopo una perdita di 67-50 nella Carolina del Sud il 12 gennaio, ma 10 vittorie di Texas OD-Czech si sono opposte alle squadre nominali, questi dubbi alleviati.

No. 2 Notre Dame, che è imbattuto in ACC, sta cercando i suoi 18.

Con la selezione di domenica a meno di un mese di distanza, ESPN Michael Voepel, Charlie Creme e Alexa Philippou riesaminano lo stato della gara del titolo nazionale dopo questa recente partita di ardesia.

La gara del campionato nazionale è spalancata e il Texas può essere la squadra più calda

Philippou: Gli ultimi quattro giorni hanno consolidato la marcia e l’aprile aperte, almeno al livello di squadra più alto. Prima di domenica scorsa, ho pensato a UCL, Carolina del Sud e Notre Dame, le prime tre squadre del paese, una delle quali molto probabilmente a ridurre le reti a Tampa. Bruins e Gamecocks, tuttavia, sembravano fatali negli ultimi otto giorni, l’UCLA ha subito la sua prima perdita della stagione e la Carolina del Sud per la prima volta dal 2019 ha lasciato per la prima volta due partite su tre.

Nel frattempo, USC ha vinto la sua prima vittoria sul rivale n. 1 dal 1983 e ha riaffermato il suo posto nella conversazione sul titolo, soprattutto se Watkins va in Supernova a marzo come ha fatto contro l’UCLA. Lo sbalorditivo disturbo di UConn in Columbia domenica di questa stagione, per la prima volta, gli Huskies sono stati in grado di battere qualcuno.

Eppure nessuno aveva una sezione migliore del Texas. I Longhorn hanno sconfitto tre avversari consecutivi, tra cui Carolina del Sud e LSU, e mostrano che potrebbero essere pericolosi come qualsiasi squadra.

I sei – più irlandesi – irrigiditi al livello sopra gli altri.

Il Texas rimuove la LSU su 10. Victory diretta Madison Booker è un modo con 16 punti quando il Texas batte LSU 65-58 e ha consegnato alle Tigri la seconda perdita della stagione.

Solo consegne: A febbraio è sempre bello vedere spettacoli sconvolti e grandi; Questo dà appetito per marzo. Ma come ha detto Alexa, lo stesso gruppo di squadre che ci siamo concentrati sulla maggior parte della stagione sono i migliori candidati per il campionato nazionale. A seconda di come è stato dimostrato che le parentesi possono diffondersi in diverse altre squadre che potrebbero correre alle ultime quattro.

All’interno della Bubble Uconn c’è la costante psicoanalisi della squadra, che l’allenatore Geno Auriemma ha scherzato per decenni. Ma non c’è nulla: l’aspettativa è che UConn sarà UConn a marzo/aprile. Huskies non aveva bisogno di una partita di domenica per andare, proprio come potevano vincere tutto. Tuttavia, probabilmente li ha fatti sentire meglio per questa possibilità dopo le perdite di Notre Dame e USC a dicembre e Tennessee all’inizio di questo mese.

Tuttavia, gli ultimi giorni sono stati molto divertenti ed è eccitante pensare che ci siano almeno sei squadre che sono candidati legittimi per il campionato. E aggiungi questo: tre di questi programmi o non hanno vinto il titolo NCAA (l’UCLA ha vinto il campionato nazionale AIAW) o non ne hanno vinto uno per molto tempo (il solitario NCAA del Texas è stato nel 1986; USC ha vinto nel 1983 e ’84).

Azzi Fudd e Uconn sembrano culminanti al momento giusto

Philippou: Auriemma sa meglio di chiunque altro che una vittoria a febbraio non rompe o rompe il campionato nazionale, e lui e i suoi giocatori hanno parlato dopo aver giocato domenica che sapevano che dovevano costruire e non sarebbero stati soddisfatti da questa esibizione. Non aiuta il fatto che l’ardesia del Big East non competitiva sia tutto ciò che rimane secondo il piano di squadra per il mese successivo.

Ma la maggior parte di loro è andata a domenica e pensava che UConn non avesse ancora dimostrato di essere un vero candidato per il campionato. I gamecock di smantellamento di Huskies hanno dimostrato di essere ora in questa conversazione. Il loro gioco temporaneo, lo scoraggiamento e le riprese a 3 punti erano significativamente migliori di solo 10 giorni fa quando UConn era arrabbiato Tennessee a Knoxville. Lo sforzo di 28 punti di Fudd ha mostrato che è stata in grado di partire in grandi partite contro la più alta competizione e la performance non dovrebbe solo aiutarla a avanzare.

Auriemma, tuttavia, ha anche sottolineato come la sua squadra giocato alla vittoria Invece di giocare come se sperassero che non perdessero. Se gli huskies possono continuare a dirigere questo pensiero aggressivo, determinato e sicuro, potrebbero ridurre la rete per la prima volta dal 2016.

Solo consegne: Fudd ha molti talenti alleviati solo terribilmente sfortuna per lesioni. Ma in questo momento sembra che abbiamo visto il fudd di sano e mortale. Nelle sue ultime tre partite aveva una media di 26,3 punti nell’intervallo a 3 punti (63%) è andato 19-30. Potrebbe sembrare che sarebbe troppo semplificato che UConn vada non appena i suoi tiri a tre punti vanno, ma c’è molta verità. Quando Fudd gioca come ha fatto domenica, tutto funziona meglio per gli huskies.

La matricola Joyce Edwards ottiene una carriera di 28 punti perché la N. 4 della Carolina del Sud si rifletterà dalla recente perdita in Texas con 101-63 Gators di rilascio.

La Carolina del Sud, che ha perso due volte in otto giorni, ha cose chiave per lavorare

Crema: Dovrebbero esserci preoccupazioni in Columbia. Non è stato solo che la Carolina del Sud abbia perso due volte nelle ultime tre partite, ma due squadre hanno battuto i gamecock in modi diversi. Negli ultimi anni e all’inizio di questa stagione, la finestra è stata l’opportunità di sconfiggere la Carolina del Sud: gli avversari dovevano essere fisici, smaltire i colpi aperti ed evitare il fatturato – e doveva essere tutti e tre. Non questa settimana. Il Texas non ha realizzato un turnover a 3 proposte e ha commesso un fatturato, ma ha comunque sconfitto la Carolina del Sud. UConn lo ha fatto producendo una bici da 3 clerk 13. I gamecock hanno più vulnerabilità di quanto abbiamo visto di recente, e il Texas e UConn lo hanno esposto in due modi significativamente diversi.

In ogni gioco, tuttavia, c’era una caratteristica comune: un rimbalzo. Longhorns e huskies hanno superato la Carolina del Sud su vetro. Uconn ha dominato soprattutto, vincendo la battaglia di primavera 48-29. Questo semplicemente non accadrà all’alba Staley dell’ultimo anno. È stato scioccante testimoniare domenica.

Solo consegne: Quando ha recentemente parlato con Staley delle partite UConn, ha detto che un altro allenatore SEC le ha chiesto perché fosse disposta a giocare a UConn a febbraio, così profondamente nella stagione della SEC. Il risultato avrà maggiori probabilità di aiutare UConn, che gioca un grande est leggermente considerato che nella Carolina del Sud.

Ma ha ancora una buona ragione: ha detto che UConn era un punto di riferimento in quanto la sua squadra è pronta per il torneo NCAA. La perdita per gli huskies potrebbe penetrare nell’esumé di Gamecocks, ma dà ancora uno sguardo chiaro a come la sua squadra coincide contro una squadra offensiva, che è sempre UConn. Questo dipende dal campionato nazionale.

SEC è macinante, ancora di più in questa stagione dopo che il Texas e l’Oklahoma hanno aggiunto alla conferenza. La perdita dell’attaccante Ashlyn Watkins (ginocchio) è apparsa nei risultati della Carolina del Sud a gennaio, ma è successo la scorsa settimana. Gamecocks la mancava contro il Texas e l’UConn, in particolare sui dischi e sulla difensiva. Non hanno sparato abbastanza bene per battere il Texas e non hanno impedito abbastanza bene da essere in gioco con UConn.

Si basano sulla matricola di Joyce Edwards per essere un giocatore di riferimento in una squadra in cui il tutto era più della somma delle parti in questa stagione. Tutto ha funzionato abbastanza bene, ad eccezione di tre volte, non (contro l’UCLA, il Texas e l’UConn). Una cosa è certa: Staley non avrà problemi dopo quest’ultima settimana.

Philippou: Staley ha menzionato il post -partita domenica che il modo in cui i suoi gamecock hanno mostrato le ha mostrato che “apparentemente … sta accadendo qualcos’altro, non si tratta solo di basket”. Non ha scoperto cosa potesse essere, ma ha menzionato l’importanza della sua squadra giocando con la tenacità, il ritorno alle sue abitudini e l’identità e assicurando che mantenga la cosa principale, la cosa principale.

La Carolina del Sud è ancora il momento di farlo, ma con tre perdite per la prima volta dal 2020-21, i gamecock non hanno la stessa aura insuperabile che ha incarnato nelle ultime stagioni.

Mikayla Blakes prenderà il controllo di Auburn e guadagnerà 55 punti per stabilire il record del punteggio della matricola.

La qualità nella parte superiore del basket femminile è profonda

Solo consegne: Se qualcuno era preoccupato per la mancanza di singoli stelle, che dovrebbe essere seguita dopo la partenza di Caitlin Clark al WNBA, è stato alleviato. Ci sono diversi candidati per i giocatori dell’anno e il nuovo arrivato dell’anno. E buona fortuna oggi per dare soldi a chi vincerà il campionato nazionale.

Ci sono ancora alcuni grandi giochi nella stagione regolare. Tre delle restanti cinque partite ACC Notre Dame sono contro le squadre. UCL e USC hanno il 1 marzo in padiglione padiglione 1 marzo. Poi ci sono tornei della conferenza.

Anche al di fuori del miglior gruppo di squadre, ci sono alcuni giocatori come la guardia della matricola Vanderbilt Mikayla Blakes, che ha guadagnato 53 e 55 punti in questa stagione.

Inoltre, perché sapere che abbiamo un’espansione WNBA (finalmente), significa anche che possiamo pensare a dove saranno molti di questi giocatori nei prossimi cinque anni in Pro League.

I semi n. 1 sono ancora liquidi

Crema: I semi migliori sono gli stessi oggi di una settimana fa, ma ciò non significa che le cose non siano cambiate. L’UCLA e la Carolina del Sud hanno avuto un margine considerevole per un errore e quindi sono rimasti nonostante le perdite del seme n.

UConn ha cercato di correre e ha ancora una lunga possibilità di essere 1, ma ha chiuso il divario di potenza della domenica. Huskies avrà bisogno di aiuto: la Carolina del Sud perderà di nuovo e, per esempio, l’USC ha colpito due volte. Ma come abbiamo visto negli ultimi sette giorni, può esistere. UConn ha quasi ricevuto un po ‘di aiuto domenica sera, perché l’USC e l’USC sono entrati nel quarto trimestre dello stato del Michigan e Washington.

LSU è stato espulso dalla pianta per il seme n. 1 con perdita della domenica in Texas. Il nome del torneo SEC è l’unica speranza di Tigri per 1 seme a questo punto. Nel frattempo, i Longhorn hanno rafforzato la loro posizione e Notre Dame ha la possibilità di fare lo stesso lunedì sera contro Duke.

L’UCLA e la Carolina del Sud hanno una presa più debole sul seme più alto di una settimana fa. The gaps between all these teams have been compressed, so games like the second USC-Sucla match, March 1 and potentially every semifinals and finals in SEC, ACC and BIG TEN tournaments monumental in deciding which teams will eventually end up as four ends as Four Semi n. 1.