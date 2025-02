Cinque movimenti coraggiosi che hanno trasformato di nuovo Kotkat in concorrenti: HI, Saquo Barkley

Ralph Vacchiano Giornalista NFL

Howie Roseman sa così come chiunque a volte non funzioni solo come previsto. Due anni fa, la squadra di Philadelphia Eagles, che ha costruito, è stata forse una terribile penalità per aver vinto il Super Bowl. L’anno scorso lo hanno seguito al 10-1.

E poi, proprio così, tutto era sparito. Tutto ciò che ha costruito sembrava uscire per una 1-6 e una perdita di esplosione nel primo turno dei playoff.

Tutti a Filadelfia erano arrabbiati, incluso il capo di Roseman.

Ma tutti i leader delle Aquile possono fare al lavoro.

“Quando lavori a Philly, sai che sei a un passo da (arrabbiati) banner che volano sopra gli stadi”, ha detto Roseman questa settimana nel Super Bowl di New Orleans. “Quindi devi tenere la testa bassa. L’unica cosa è vincere. Posso spiegare i cattivi movimenti e le basi dietro di loro e le basi che penso di avere. A nessuno importa.

“Sarai valutato dal tuo album e sarai valutato in base al suo successo.”

Con questa misura, nessun manager sportivo ha avuto una bassa stagione di Roseman l’anno scorso. Ha raddoppiato e aggiunto in modo aggressivo, mostrando ogni divario, ogni difetto che riusciva a trovare. E i risultati sono stati fantastici. Dopo un lento 2-2 inizio, i suoi Eagles hanno continuato le lacrime dopo la settimana, vincendo 10 partite consecutive sulla strada per un record di 14-3.

E da allora, hanno attraversato i playoff per vincere il campionato NFC e creare una ristampa con Kansas City Heads al Super Bowl LIX.

Allora come ha fatto il mago/CEO? Una combinazione di spese audaci, disegno intelligente e occhio senza pari alla capacità. Ha anche fatto diversi movimenti che non erano esattamente nella sua zona di comfort.

Ecco una panoramica dei cinque più grandi negozi Roseman la scorsa primavera, che ha aiutato Kotk a scuotere la loro catastrofe 1-6 e tornare in cima:

1. Firma Saquo Barkley

Roseman ha recentemente affermato che questa decisione non è stata “difficile da tirare”. In effetti, doveva essere l’invito più semplice della bassa stagione. Eagles aveva una corsa di 1.000 canti (D’Ar Andre Swift, 1.049 yard), ma nonostante la loro forte linea offensiva, non erano davvero pericolose o coerenti alle squadre trafficate. Non potevano fidarsi di questo e non ne avevano più bisogno.

Quindi, quando i Giganti non pagano Barkley, gli Eagles erano felici di ottenere il premio per un rappresentante profondo e gratuito nella classe di corsa per tre anni e $ 37,5 milioni per $ 26 milioni garantiti. E Barkley li ha premiati in una corsa quasi record della stagione 2 005 in 16 partite, per renderlo una finale di MVP e trasforma Kotkat nella seconda squadra più impegnata della NFL. In media, sono sorprendentemente 179,3 iarde a partita – oltre 70 yard a partita in più rispetto allo scorso anno.

“Ero molto sicuro del giocatore e della persona”, ha detto Roseman. “Vorrei dire che ha superato le aspettative, ma è sempre stato uno dei migliori giocatori che abbia mai visto quando l’ho visto. Quindi non sono davvero sorpreso da questo.”

Barkley ha stabilizzato il crimine delle Eagles perché lo spazio per il difensore Jalen trova parte della sua vecchia forma, e ha mostrato un gioco piuttosto enorme in momenti enormi. È stato particolarmente vero nelle prime tre partite dei playoff, poiché è già andato alla deriva in 442 yard e cinque contatti in tre partite.

2. Stabilizzazione del personale di coaching

Se stai cercando un motivo per cui gli Eagles si sono lasciati alla fine della scorsa stagione, cerca solo il personale sotto il capo allenatore Nick Sirino. Il coordinatore offensivo Brian Johnson e la fiducia nel passare il gioco non mostra mai la filosofia di Siriann. E il coordinatore difensivo Sean Desi System era così inefficace che fu portato a Matt Patricia, che riuscì molto peggio.

Sirianni avrebbe probabilmente apportato cambiamenti comunque, ma diverse fonti dell’organizzazione Eagles hanno insistito sul fatto che Roseman fosse Johnson, Desi e Patrician Shooting Power e assumendo il coordinatore offensivo di compensazione Kellen Moore e il coordinatore difensivo Vic Fangio.

In particolare, ottenere un Fangio di 66 anni era stato uno sforzo di un anno a Roseman. Fangio era un consulente di aquile nel 2022 e sarebbe stata la loro scelta di sostituire Jonathan Ganno nel 2023 se Miami non avesse assunto Fangio al momento in cui Gannon aveva lasciato l’Arizona.

Dopo un inizio approssimativo, Fangio ha trasformato Kotkat in una squadra in difesa per la NFL. Nel frattempo, Moore ha trovato il giusto equilibrio tra corsa e passaporto, si è appoggiato a Barkley e ha commesso un crimine molto più coerente di quanto non fosse durante il crollo della fine dell’anno scorso.

3. Firma Zack Baun

Se la scorsa stagione c’è stato un chiaro errore nella difesa degli Eagles, era una linea di autobus. E ad essere onesti, fanno principalmente affidamento sul ritorno di Nakobe Dean in salute per suscitare miglioramenti, cosa che ha fatto quest’anno prima di essere ferito di nuovo.

Quando Roseman ha firmato Baun dai santi di New Orleans per soli un anno e a $ 3,5 milioni, GM non lo ha visto in risposta ai problemi politici di Philly. La guardò come un’istantanea della situazione per essere un ciclo dietro Bryce Huff, che è un agente ricreativo molto più costoso (tre anni, $ 51,1 milioni, $ 34 milioni) che non ha funzionato così bene. Ha anche detto che sarebbe stato Baun come “il miglior giocatore di squadra speciale”.

Ma è quello che ha detto Roseman è stato “pavimento”. Lo consideravano anche un giocatore con “abilità simile” come Andrew Van Ginkel, che aveva sei sacchi e otto flessioni permeabili a difesa di Fangio a Miami. E certamente abbastanza, dato questo ruolo in Philly, Baun è riuscito, rendendo il taxi più alto della squadra con 3,5 sacchi, quattro guasti al passaporto, cinque rughe forzate e All-Pro della prima squadra.

4. Uno schizzo Quinyon Mitchell E Cooper Leave

Non c’è dubbio che lo schizzo completamente spezzato sull’aquila e Roseman non ne abbia avuto un vero controllo. Ma ha approfittato di queste pause identificando le maggiori esigenze di Eagles e uscendo dalla sua zona di comfort.

Quindi, quando i pezzi d’angolo non erano stati presi nella prima selezione della bozza, Roseman si rese conto che il suo secondario era un disastro nel 2023 e che James Bradberry avrebbe presto dovuto essere sostituito. Quindi ha attirato Tiny Toledo di Quinyon Mitchell – un piccolo rischio scolastico che Roseman non ha quasi mai preso al primo turno.

E poi Roseman ha assunto un nuovo rischio. Gli Eagles non avevano fatto un angolo nel primo turno dal 2002 e ne avevano preso due nel secondo round nella stessa arco. Ma mentre Dejean era ancora seduto lì nel numero di selezione 40, Roseman ha ripreso l’angolo. E ha ignorato il fatto che Dejean ha superato gran parte del processo di bozza su una gamba rotta, immaginando di poter aiutare in seguito durante la stagione.

Risultato: Entrambi sono il premio per il debuttante dell’anno della NFL per la NFL, una volta che una squadra ha prodotto due primi cinque premi di voto per almeno gli ultimi 25 anni. Mitchell si muoveva rapidamente mentre Darius Slay e Dejea di fronte al principiante finalmente assunse un ruolo di nichel.

E insieme, hanno rapidamente costruito un secondario, che era diventato una responsabilità l’anno scorso e ha trasformato Kotkat nella migliore difesa della lega.

5. Firma g Mechi Becton

Roseman stava per iniziare a integrare la profondità della sua vecchia linea offensiva nella bozza, ma non riuscì a farlo accadere nei primi round. Quindi, non appena lo schizzo è finito, ha lavato ciò che è rimasto nel mercato degli agenti liberi e ha visto un uomo molto grande che si distingue.

Becton, 6-7, 363 l’ex battaglia a sinistra del primo turno con Jet Machines era ancora disponibile, ma dopo che era un busto a New York su continue domande sul suo aria condizionata, non aveva molte opzioni. Roseman ha detto di aver visto “a Un ragazzo di grande talento che era ancora disponibile, e quindi è stata una decisione facile per noi. “

Kotkat firma Becton un anno, $ 2,75 milioni in profondità dell’accordo. Ma Roseman e Sirianni hanno parlato in primavera e hanno deciso di provare Becton in guardia – una stazione che non aveva mai giocato. E quando iniziò, Tyler Steen, la guardia destra, fu ferito nella partita pre -season della caviglia, Becton era pronto a entrare e non si è mai guardato indietro.

Il risultato fu che la linea offensiva, che si era già riorganizzata nel ritiro di Jason Kelce, un centro a lungo termine. Becton divenne una delle migliori guardie della NFL sotto la guida dell’allenatore offensivo Jeff Stoutland e la linea Eagles rimase una delle migliori in tutta la lega.

Ralph Vacchiano è un giornalista della Fox Sports NFL. Ha trascorso i sei anni precedenti coprendo giganti e docce SNY TV a New York, e prima di quei 16 anni copre Giants e NFL New York Daily News. Seguila su Twitter @RalphVacchiano.