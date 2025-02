Cinque scommesse popolari per il Super Bowl 2025

Patrick Everson Fox Sports Betting Analyst

I coefficienti LIX del Super Bowl invitano una vasta gamma di attività nel tipico mercato dei giochi – diffusione di punti, denaro e numero totale – e ancora più innumerevoli opzioni. Le scommesse di prop sono selvaggiamente popolari, non solo con le masse di scommesse pubbliche, ma con questi scommettitori una tantum.

Joey Feazel, capo del Caesars Sports Football Shop, aiuta a scomporre cinque famose scommesse del Super Bowl, prima della mostra di domenica Kansi Chiefs vs. Philadelphia Eagles con Fox.

No. 1: Eagles Moneyline

Il punto è probabilmente la scommessa più familiare nelle scommesse della NFL. Ma Moneyline è un sacco di cristallino: solo scommesse su quale squadra vince la partita.

Periodo.

Negli ultimi 10 giorni, i libri sportivi in ​​tutto il paese hanno annunciato che avrebbero visto un gioco di linea di denaro di Eagles Strong e Caesars Sports non fa eccezione.

Philadelphia è attualmente in modalità Linea di Money Line, il che significa che una scommessa di $ 105 vincerebbe $ 100 (tassa totale di $ 205) se gli Eagles sono il vincitore di domenica.

“Eagles Moneyline è la scommessa più popolare stessa”, ha detto Feazel. “Credo che parte di esso sia che al pubblico non piace più i maestri. I maestri sono venuti nella zona di Patriots – li ami o li odi.”

Tuttavia, c’è un altro componente. Ed è uno i cui bettori acuti riconoscono.

“Se guardiamo l’intera stagione, l’idea è che gli Eagles sono una squadra migliore. E quelle acute sono anche a Kotk”, ha detto Feazel.

No. 2: un lancio di monete

Ah, sì. Niente è proprio come risolvere il paletto fino a quando il gioco non inizia, in questo caso verso le 18:30 di domenica.

E mentre vincere o perdere è letteralmente una svolta di monete, questi mercati portano sempre azioni pesanti.

“Di solito è il prodotto più scommesso su Super Bowl ogni anno”, ha detto Feazel. “Le persone adorano una decisione rapida, prima. È attraente. Non è un’abilità e non c’è bisogno di ricerca.”

In Caesars, sia le estremità che le code hanno -105 probabilità, il che significa che $ 100 scommettono possono vincere $ 100 (tassa totale di $ 205).

No. 3: una conversione di successo a 2 punti

Come molte scommesse sul Super Bowl, questo è il mercato sì/no.

Una settimana a Caesars, non -300 preferito, sì A +240 sub -Dog.

Di solito, il pubblico è ovunque, in parte dovuto al prezzo di +240. Una scommessa da $ 100 vincerebbe $ 240 (tassa totale di $ 340) se hai una conversione di 2 punti di successo.

Ma c’è anche una logica qui.

“Tush Pushing dà a questa elica un traffico extra”, ha detto Feazel la scorciatoia brevettata degli Eagles su QB Jalen fa male. “Il novanta per cento dell’attività è sì.”

Feazel ha dipinto questo scenario molto possibile: le linee di Philly per andare a due punti. Kansas City salta a distanza. La palla quindi muove la metà della linea di 1 yard di distanza, che è la spinta Prime Tush.

“Sono sicuro che questo abbia superato la mente di molti scommettitori”, ha detto. “E due Super Bowl quindi, le Hurts hanno ottenuto un TD di Octopus e una conversione a 2 punti. Ciò descriverebbe questo suggerimento di 2 punti.”

No. 4: catture nell’area finale

Se pensi che ci sia un rapimento nella zona finale, potresti voler cospargere alcuni dollari in questo programma Beesars del profilo del Super Bowl. Le probabilità sono +700, quindi una scommessa da $ 100 trarrebbe beneficio da un bel $ 700 (tassa totale di $ 800).

“Questo è nuovo che abbiamo messo quest’anno. “È un punto di vista granulare di Maria. Forse in ritardo nella prima metà del crimine per scattare.

“È uno scenario di perdita prima della metà.”

E ci sono davvero due modi in questo interesse, come ha sottolineato Feazel. Un altro scenario: il crimine di Eagles è attaccato al traguardo, le Hurts ricade, il suo passaporto è incline e i maestri stanno catturando la palla nell’area finale.

È il vincitore. 7/1, sarebbe piuttosto carino.

No. 5: saltare il tocco da non QB

Per le quattro scommesse sul Super Bowl, menzionate in questo paragrafo, questo costa il meglio, +1000. Ciò significa che una scommessa da $ 100 vincerebbe $ 1.000 (tassa totale di $ 1.100).

Tutto ciò di cui hai bisogno è qualcosa di diverso da un quarterback per mettere in contatto le emissioni, il che non è quasi fuori discussione. È successo tre volte durante gli ultimi sette Super Bowl.

“È successo l’anno scorso, Jauan Jennings Christian McCaffrey”, ha detto Feazel ai 49er del Super Bowl 58. “Questa è un’elica popolare ogni anno. Sembra che ogni squadra abbia questo nel loro playbook e cerca di provarlo, specialmente nel Super Bowl.

“È l’ultima partita. Le squadre dei giochi non hanno usato l’intera stagione, e di solito è una di queste.”

Patrick Everson è una Fox Sports Sports Betting e il più vecchio editore di Vegasinsider.com. È un giornalista rispettato in una modalità di scommesse sportive nazionali. Si trova a Las Vegas, dove ama il golf a 110 gradi Celsius. Seguila su Twitter: @patricke_vegas

