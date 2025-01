Ciò che ha condannato il mandato di Antonio Pierce con i Raiders

HENDERSON, Nevada. — Che differenza fa un anno.

Fumo di sigaro e buone vibrazioni permeavano lo spogliatoio dei Las Vegas Raiders all’Allegiant Stadium mentre le leggende Jim Plunkett, Charles Woodson, Ted Hendricks e Jim Otto si univano alla squadra dopo la vittoria sui Denver Broncos nel finale della stagione 2023.

Finire 3-1 – incluso 3-0 contro gli avversari dell’AFC West in quel tratto – andare 8-9 in totale significava sicuramente tempi migliori. Irrompendo nel DNA della franchigia come un ragazzo cresciuto come fan dei Silver and Black a Los Angeles, l’allora allenatore ad interim Antonio Pierce ha conquistato gran parte della fan base con il suo stile grintoso che ha reso la continuità fondamentale.

Ma la stagione 2024 si è conclusa in modo molto meno celebrativo quando Pierce è stato licenziato martedì dopo essere andato 4-13 ed essere ultimo nella divisione. I Raiders cercano il quinto allenatore a partire dal 2021.

Cosa dovresti sapere sul Draft NFL 2025 • Prime bozze finte: Reed | Yates | Mugnaio

• Ordine: Ribaltabile | Reed | Yates | Mugnaio

• Grandi domande | Consiglio di amministrazione QB | Pos. ranghi

• Selezionare ordine | Valutazioni scouting | Di più

La sconfitta per 34-20 di domenica contro i Los Angeles Chargers nei playoff ha posto fine a una stagione deludente che includeva 10 sconfitte consecutive e la prima stagione senza vittorie contro l’AFC West dal 2006. La festa del sigaro della vittoria è stata sostituita da grattarsi la testa e alzare le spalle.

Pierce è stato promosso ad allenatore a tempo pieno nel 2024 dopo aver impressionato Davis abbastanza alla fine del suo periodo ad interim da ottenere il supporto di giocatori di punta come l’edge rusher Maxx Crosby e il ricevitore Davante Adams. I due hanno fatto abbastanza campagna per Pierce (Crosby ha anche pseudo-minacciato di chiedere uno scambio se Pierce non fosse stato assunto) che Davis ha fatto quello che non aveva fatto tre anni fa: restare con un popolare allenatore ad interim.

Nel 2021, dopo che Rich Bisaccia ha portato i Raiders alla seconda apparizione nei playoff dal 2002, Davis ha seguito la strada opposta, assumendo invece Josh McDaniels, che è durato solo 25 partite.

Allora perché Pierce non è durato?

La NFL è un’azienda di produzione e, secondo Davis, i Raiders semplicemente non hanno vinto abbastanza con Pierce.

Da allora, per la prima volta senza vittorie nella divisionePrimaredigere JaMarcus Russell è una cosa. Vincere quattro partite, il numero minimo dal 2018, è un’altra cosa.

Anche le decisioni discutibili sulla gestione del gioco – quando puntare, quando provarci, quando prendersi un timeout – sono state un grosso problema durante tutta la stagione, nonostante la presenza di ex allenatori esperti come Marvin Lewis, Joe Philbin e Norv Turner. sul personale.

Inoltre, i Raiders sono rimasti in doppia cifra in 15 delle loro 17 partite, e tre delle quattro vittorie sono arrivate contro squadre che hanno ottenuto un punteggio complessivo di 12-37. Pierce, che aveva promesso un gioco di corsa punitivo, ha visto i Raiders finire ultimi nella corsa. Un punto positivo è stata la difesa, che è entrata nella settimana 18 come una delle prime 10 difese complessive.

Immagini di Kirby Lee-Imagn

In un mondo alternativo, i Raiders completarono uno scambio per il quarterback del draft Jayden Daniels e assunsero il playcall offensivo Kliff Kingsbury invece di ingaggiare il veterano QB Gardner Minshew e assumere l’ex coordinatore offensivo dei Green Bay Packers Luke Getsy per lo stesso ruolo.

Nel mondo reale, Minshew ha combattuto infortuni e inefficacia prima di essere perso per la stagione a causa di una clavicola rotta il 24 novembre. Getsy è stato licenziato dopo la sconfitta della settimana 9 contro i Cincinnati Bengals.

Anche il quarterback Aidan O’Connell ha avuto problemi a restare in campo, saltando quattro partite con un pollice rotto sulla mano destra (di passaggio) e un’altra con un ginocchio sinistro contuso.

Gli infortuni hanno decimato altre parti del roster, con i titolari Crosby, Minshew, il costoso placcaggio difensivo free agent Christian Wilkins, il cornerback Jakorian Bennett, la sicurezza Marcus Epps, il difensivo Malcolm Koonce e il running back Zamir White che hanno concluso la stagione in riserva per infortuni. .

Ma forse Adams ha perso il colpo fatale, più mentalmente che fisicamente, dopo aver chiesto alla squadra di scambiarlo nei giorni successivi alla vittoria della settimana 4 sui Cleveland Browns.

Come ha detto una fonte della squadra, un giocatore che arrivava la mattina dopo una buona vittoria e chiedeva uno scambio era “inaudito”. Quando i Raiders lo mandarono ai New York Jets per una scelta al terzo giro il 15 ottobre, Las Vegas sperava che sarebbe stata un’addizione per sottrazione.

Per quello che vale, i Jets finirono con una vittoria in più rispetto ai Raiders, e Adams finì con 85 ricezioni per 1.063 yard e otto touchdown, mentre il ricevitore dei Raiders Jakobi Meyers ebbe 87 ricezioni per 1.027 yard e quattro touchdown.

Ma domenica il solenne e fumoso spogliatoio dei Raiders del gennaio 2024 è stato finalmente sostituito dall’incertezza e dalla cortesia.

Il meglio della nazione NFL • All’interno della produzione ‘2K Sa’

• Love seguirà il percorso di Rodgers?

• I capi sperano che Kelce sia pronto a partire

• Quali sono gli spot della NFL più difficili in cui giocare?

• All’interno della dura prima stagione di Caleb Williams

“Un ringraziamento ad AP per aver mantenuto i ragazzi motivati ​​anche quando ne perdi così tanti di fila”, ha detto Meyers. “È dura come professionista. È dura come concorrente, in generale. AP ha fatto un ottimo lavoro nel farci andare avanti e nel capire qual è l’obiettivo alla fine della giornata.”

Il debuttante Brock Bowers, le cui 112 ricezioni sono state il terzo per un tight end nella storia della NFL, ha fatto eco al sentimento di Meyers.

“Mi è piaciuto molto AP come allenatore”, ha detto Bowers, che è stato selezionato per il Pro Bowl. “So che le decisioni vengono prese e dipendono da alcune persone e non da noi, quindi non ho alcun controllo su questo. Ma mi è piaciuto molto giocare per lui e ho pensato che fosse un grande allenatore”.

Il motivo della motivazione si è diffuso anche nella stanza assediata del QB dei Raiders.

“Ha fatto un ottimo lavoro”, ha detto O’Connell di Pierce. “(Lui) ha provato a parlare con i ragazzi che volevano continuare a combattere.

“I ragazzi continuavano a presentarsi al lavoro e a fare le cose giuste e cercavano solo di sgretolarsi.

Alla fine, la motivazione non ha superato la mancanza di vittorie. O una percepita mancanza di progresso.

Il fattore X, ovviamente, è il consigliere di Davis e proprietario di minoranza Tom Brady e quanto potere decisionale avrà.

“Penso”, ha detto Pierce dopo la sconfitta contro i Chargers, “tutti ne vedono l’evidente necessità.

Allenatore o QB? Prendilo come vuoi.