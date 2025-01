CJ Stroud colpì Nico Collins per il primo touchdown dei playoff

HOUSTON — L’attacco dei texani finalmente si è risvegliato quando il quarterback CJ Stroud ha colpito Nico Collins per un touchdown dando alla squadra un vantaggio di 7-6 sui Los Angeles Chargers nel secondo quarto dell’apertura dei playoff di sabato.

L’attacco dei texani è rimasto inattivo per gran parte del primo tempo, con Stroud che ha lanciato un intercetto e il ricevitore largo John Metchie III che ha perso un fumble. Ma con 6:15 rimasti nel tempo, Stroud ha coronato un drive di 99 yard con un touchdown di 13 yard.

È stato il primo touchdown del pomeriggio per entrambe le squadre.

Stroud ha avuto due grandi giocate in corsia, una delle quali è arrivata quando ha recuperato uno snap errante prima di girare a destra e sfrecciare verso Xavier Hutchinson per una ricezione da 34 yard. Stroud ha avuto anche un passaggio da 34 yard a Collins che ha contribuito a portare l’attacco nella zona rossa prima di finire in end zone.

Il kicker Ka’imi Fairbairn è stato in grado di estendere il vantaggio a 10-6 con un field goal da 41 yard prima dell’intervallo.

Fairbairn ha segnato un altro field goal nel terzo quarto prima che la difesa texana decidesse di unirsi al divertimento quando la sicurezza Eric Murray ha intercettato il quarterback dei Chargers Justin Herbert e lo ha restituito a 38 yard per portare i texani sul 20-6. È stato il quarto touchdown difensivo per Houston in questa stagione, compresi i playoff, eguagliando i Seattle Seahawks al secondo posto nella NFL.