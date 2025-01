CJ Stroud, do Texas, torna-se o terceiro QB dos playoffs da NFL em 33 anos a realizar este impressionante feito aéreo

O ataque do Houston Texans não pôde fazer muito durante o primeiro quarto e meio do jogo de sábado contra o Los Angeles Chargers, mas CJ Stroud os iluminou no final do segundo quarto com um impulso selvagem que o viu realizar um feito que só eles conseguiram. .dois outros quarterbacks nos últimos 33 anos.

Faltando 6:15 para o fim do intervalo, os texanos assumiram o controle em sua própria linha de 1 jarda e acabaram marchando 99 jardas para um touchdown. Na corrida, Stroud acabou arremessando 101 jardas. com um NFL Como o campo tem apenas 100 jardas de comprimento, não é sempre que você vê um quarterback arremessar mais de 100 jardas em uma única tacada, mas Stroud conseguiu fazer isso na vitória de retorno dos Texans por 32-12.

Com seu desempenho, ele se tornou apenas o terceiro quarterback desde 1991 a arremessar pelo menos 101 jardas em uma única série em um jogo de playoff, juntando-se a Aaron Rodgers (rodada divisional de 2015) e Lamar Jackson (rodada divisional de 2019).

Desses três, o impulso de Stroud pode ter sido o mais impressionante, principalmente porque parecia que terminaria antes mesmo dos texanos chegarem ao meio-campo. Na terceira para 16 de sua própria linha de 17 jardas, Stroud se atrapalhou e parecia não ter chance de fazer uma jogada, mas acabou agarrando a bola e completando um passe milagroso de 34 jardas para Xavier Hutchinson. .

Essa jogada deu aos Texans uma primeira descida na linha de 49 jardas dos Chargers.

Algumas jogadas depois, os texanos foram pegos em outra situação difícil ao enfrentarem um terceiro para 11 na linha de 13 jardas dos Chargers. Nessa jogada, Stroud trabalhou um pouco mais de mágica: desta vez acertou Nico Collins para um touchdown.

O placar colocou os texanos em vantagem por 7 a 6, uma vantagem que não parecia possível depois de um primeiro quarto em que Houston totalizou apenas 41 jardas.

Quanto a Stroud, a razão pela qual ele conseguiu ultrapassar 100 jardas em uma única corrida é porque os texanos foram penalizados em 11 jardas por tropeçar. No geral, Stroud acertou 6 de 10 para 101 jardas e um touchdown. Incluindo suas jardas corridas, os texanos totalizaram 110 jardas na tentativa de pontuação, o que foi quase o dobro do que totalizaram em suas primeiras CINCO tentativas combinadas (59).

A movimentação permitiu aos texanos assumir a liderança no intervalo e se você quiser saber quem está ganhando o jogo no momento, pode conferir na CBS ou acompanhar em nosso blog ao vivo aqui.