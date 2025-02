Clair Oscur Expedition 33 Collector’s Edition desapareceu em um instante enquanto a demanda se ardeia

Os fãs esperam um reabastecimento

A mais subestimada e especialmente a expedição escura de 2025, Clair Discur 33, recebeu uma nova altura de loucura entre jogadores e fãs.

Parece que os fãs estão realmente esperando o próximo jogo de RPG, com base em turnos que parecem absolutamente incríveis. Recentemente, a edição do colecionador deste jogo foi esgotada que os desenvolvedores não esperavam que isso acontecesse tão rápido. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Os fãs exigem e reconhecem desenvolvedores

Isso foi abordado na página X oficial (anteriormente conhecida como Twitter) da Expedição 33 da Clair Oscur, que diz: “Nunca poderíamos imaginar que teríamos vendido as edições do nosso colecionador tão cedo, não sabíamos a demanda pelo A demanda por nossas edições de nossas edições físicas seria muito alta.

Expedições, nunca poderíamos imaginar que teríamos vendido nossas edições de colecionadores tão cedo, nem sabíamos que a demanda por nossas edições físicas seria tão alta. O derrame de apoio tem sido maravilhoso, e vemos que suas mensagens solicitam reabastecimento de certo … – Clear Oscure: Expedição 33 (@Expedition33) 28 de janeiro de 2025

A popularidade esmagadora deixou muitos fãs incapazes de garantir a edição do jogo do colecionador. Por enquanto, não há promessas se houver mais edições da Clair Obscur Expedition 33 Collector ou não.

A equipe do desenvolvedor também expressou sua gratidão por todo o seu amor e apoio ao seu primeiro jogo, afirmando: “Para dizer a verdade, obtê -los foi um feito monumental para nós. Somos muito gratos ao ver que a demanda estava lá e que excedeu nossas expectativas.

“Embora façamos o possível para explorar as opções de substituição, ainda não podemos prometer e esperamos que você entenda as limitações disso”.

Pensamentos sobre a Expedição de Clair Oscur 33

Não há dúvida de que o exagero deste jogo está no próximo nível neste momento, e o novo trailer do jogo e a revelação em profundidade no evento do desenvolvedor do Xbox geraram ainda mais expectativas entre os jogadores.

Baldur’s Gate 3, The Person Series and Metaphor: Refacantazio mostrou o quanto eles amam a todos um bom jogo de jogo, por sua vez. Em termos de gráficos, paisagens e construção do mundo, Clair Oscur: Expedition 33 é ainda melhor que esses jogos, por enquanto.

No entanto, tudo agora depende de quão boa é a história e quão bem a mecânica e o combate no jogo funcionarão. Os fãs também esperam ver como o jogo será otimizado em termos de FPS e suavidade. O que você acha da Expedição 33 da Clair Oscur e está animada com isso? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

