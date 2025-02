Classifica dei 10 migliori giochi NFL Madden

Oltre tre decenni o più di 40 titoli – a seconda di dove inizi a contare – il franchise di Madden NFL costantemente uno dei più grandi artisti nei videogiochi americani. Molte persone possiedono una console con uno scopo esplicito di giocare agli ultimi giochi Madden. È un fenomeno culturale come un franchising di gioco.

La stagione della NFL è il modo per trovare la migliore squadra dell’anno. Quale gruppo è coerente e può portare lo spettacolo più alto sul campo in ogni partita? Quali giocatori possono andare oltre i loro limiti e resistere alla pressione mentale? Quali allenatori e proprietari prendono le migliori decisioni strategiche? Madden condensa tutto nell’esperienza divertente di giocare a giocatori in grado di godersi da solo o dei loro amici e metterli al centro dell’evento.

E se fosse possibile inviare tutti gli articoli della serie alla competizione? Qual è il miglior gioco Madden NFL? Ecco la nostra valutazione.

10. Madden NFL 10

Madden 10 ha rappresentato il debutto Madden Ultimate Team (MUT), che può essere considerato una benedizione e una maledizione. Certo, è fondamentalmente il gioco d’azzardo – e da allora è stato molto più radicato. A quel tempo, tuttavia, MUT non era così ambizioso nel vendere microtler e in effetti ha portato qualcosa di nuovo nel franchise nel franchise che i giocatori potevano scavare. Madden 10 ha anche portato un meccanico per adattare la valutazione, grazie alla quale il gioco si è sentito immediatamente più dinamico in diverse stagioni.

9. Madden NFL 12

Questo elenco sarà sul lato nostalgico delle cose: Madden 12 è l’ultimo input in questi primi dieci. Alcuni dei giochi più moderni avrebbero potuto giocare un po ‘meglio, ma i contenuti di Madden 12 erano nel negozio rispetto ad altri. E non era solo una quantità: la profondità del regime di franchising in quel giorno in realtà ha causato la pena affondare il tempo che includeva le sue squadre, le offerte degli agenti liberi e molto altro.

8. Madden NFL 2003

Madden 2003 ha rappresentato una svolta in franchising. Perché? Per la prima volta potresti giocare contro amici e stranieri per la prima volta nella storia della serie. Mentre raccogliere amici sul divano è sempre stato un grande divertimento, ha aperto un modo completamente nuovo per il lato competitivo delle cose. Inoltre, questo record ha gettato molte basi per i giochi futuri in termini di qualità incrementale della vita e dei regimi di gioco.

7th Madden NFL 2002

Potresti pensare che questa selezione sarà ridicola dopo aver letto la sezione Madden 2003. Ma alla fine ha portato a MUT, quindi è meglio parlare troppo. Madden 2002 si è ancora divertito – e sciocco – le cose che offre come carte Madden. La funzione del regime di franchising ha permesso ai giocatori di sbloccare atleti storici o trucchi diretti da usare nel bel mezzo della stagione. Ah, shenanigans.

6. Madden NFL 06

Madden 06 è probabilmente meglio ricordato per la sua versione allegra di Xbox 360. Ha giocato molto meglio su PS2 e GameCube, ma sembrava potente su Microsoft. Comunque, è un po ‘un peccato. Ciò che Madden 06 dovrebbe essere ricordato è il fatto che ha introdotto il regime superstar, permettendo ai giocatori di giocare come nuovo arrivato e scendere con una stella. Tutti questi regimi di storia moderna? Madden 06 ha camminato per correre.

5. Madden NFL 99

Madden 99 non può tenere esattamente la candela su nient’altro in termini di aspetto. O la sua disponibilità. O la sua funzione. O molte altre cose che diamo per scontato oggi. Ma Madden 99 ha dato alla luce un regime di franchising, il favorito amato. Ricorda tutti i grandi ricordi che hai creato nel corso degli anni e poi inviali silenziosi grazie a Madden 99.

4.Madden NFL 07

Questo è abbastanza simile a Madden 06 in quasi tutte le direzioni, ma ha fatto le cose un po ‘meglio. Bene, tranne la versione Xbox, che era ancora qualcosa di disastro. Madden 07 è un bellissimo esempio di come questa edizione annuale del gioco sportivo possa portare a grandi progressi e miglioramenti dell’iterazione. Ha preso Madden 06, migliorato nelle sue funzioni di base e ottenuto alcuni nuovi elementi, come la bacchetta principale.

3. Madden NFL 08

Torna ad un po ‘di caramelle. Mentre EA Sports è sempre dalla parte arcade, a differenza delle simulazioni iper realistiche, gli sviluppatori hanno innovato molto nel corso degli anni per offrire un’esperienza autentica e assorbente. Madden 08 era una caratteristica caratteristica in questo senso e rappresentava un sistema di filiale. Ciò ha permesso ai modelli del giocatore di muoversi in un modo più vivido che mai, il che è stato un passo enorme al momento e ha preparato un modo per i movimenti dei fluidi che possono essere visti nei giochi di oggi. C’era anche un sistema di fatica riprogettata e probabilmente la migliore incarnazione superstar di sempre. Sì, questo è stato davvero buono.

2. Madden NFL 2005

Madden 2005 è l’ultima voce di una serie che segue lo schema di nomi dei quattro secondi di cui EA si pentirà sicuramente nel nulla. Ancora più importante, a metà del 2000, gli scontri dei titani erano tra EA Sports e 2K Giochi per il dominio nel genere del calcio. In questo caso, la concorrenza è stata molto sana e ha costretto entrambi gli sviluppatori a innovare e portare la migliore offerta possibile sul tavolo per mantenere la quota di mercato. Questo ha avuto un meraviglioso regime di franchising e ha introdotto un bastone per migliorare il gioco per la difesa.

1. Madden NFL 2004

Madden 2004 e 2005 sono un po ‘come Madden 06 e 07, ma l’altro modo – in questo caso l’iterazione precedente è stata considerata migliore. Madden 2004 aveva Onnipotente Michael Vick, uno dei più grandi atleti dei videogiochi di tutti i tempi. È importante che questa iterazione abbia portato il proprietario del proprietario, che ha davvero dato il via al regime di franchising nella tacca successiva e ha dato ai giocatori ancora più controllo del loro destino calcistico. Era una pietra miliare sul procedimento.