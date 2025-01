Classifica del basket universitario: Michigan State sempre al 7 ° posto, Purdue si classifica nella top 10

John Fanta College Basketball Cross -embassy ed editore

Quando arriviamo sette settimane prima che la serie del torneo NCAA venga rivelato al mondo la selezione domenica, è questo tipo di fine settimana che la Maratona di marzo porta inaspettate colpi di scena lungo la strada. Proprio quando pensi di poterlo scoprire con la squadra, puoi assaggiare la follia.

Lo scorso fine settimana abbiamo visto una partita nel basket universitario maschile, che è stato il più selvaggio che ricordo dall’inizio alla fine da molto tempo – e sicuramente il meglio della stagione.

È difficile per me credere che nulla superasse la doppia vittoria per gli straordinari di Houston 92-86 sul Kansas ad Allen Fieldhous.

Perché? Innanzitutto, i Jayhawks hanno portato 66-60, con 1:10 dell’impostazione a sinistra. È quasi impossibile vincere il lato opposto della loro casa. Ma non è niente rispetto agli straordinari!

Kansas ha guidato 79-73 18 secondi rimasti e la guardia di punta senior Dajuan Harris – 72% sulla linea di tiro libero. Ha superato entrambi i tiri liberi, Cougars si è schiantato sul pavimento e in un giorno, quando hanno sparato 8-25 da un’area di tre punti -Emanuel Sharp ha seppellito tre volte le cause della gente. Quando hanno commesso una regole di reato di cinque secondi che ha restituito a Houston la palla (e hanno finito per forzare gli straordinari perché i Cougars hanno ottenuto denaro con due tiri liberi), la Bill Self Hall of Famer non intendeva accadere. Bene, il passaggio di Zeke Mayo a Hunter Dickinson ha rubato Milos Uzan, che ha messo la palla per Mylik Wilson e il risultato è stato il seguente:

Sopra. Magnifico. Quando è stato forzato quel secondo straordinario, puoi sentire che l’aria è stata risucchiata da Allen Fieldhouse. I Cougars hanno consumato Jayhawks dietro Sharp e Uzan seppellindo i tripli pezzi di Switch e guadagnando una vittoria che ha esteso la loro serie vincente a 12 partite consecutive. Solo Duke ha una serie più lunga in 13.

Ma la natura selvaggia di questa vittoria è rafforzata quando ci pensi:

A partire da sabato e stagione 2018-19, il Kansas è stato 80-1 a Fieldhouse a metà tempo e l’unica perdita è arrivata alla BYU la scorsa stagione. Jayhawks ha condotto una pausa contro la squadra 40-31 di Houston, che a volte ha sfidato, e Cougars è passato a una corsa per 13-0 e ha mantenuto la popolarità nei primi sei minuti del secondo tempo. SELVAGGIO!

Ma considera questo dal ricercatore Jared Berson:

In altre parole, questo è stato il gioco più sorprendente che abbiamo visto in più di dieci anni, se non più a lungo, ed è la perdita di casa più scioccante nell’epoca di Bill in Kansas. Ciò che Kelvin Sampson continua a Houston è un coaching forte come in America. È 22-1 nelle sue ultime 23 Big 12 Regular Season e l’unica perdita è in Kansas. Irreale.

Altre cinque grandi storie della settimana?

La vittoria 53-51 di Auburn su Tennesse sabato sera Neville Arena ha avuto una guerra assoluta e le Tigri 18-1 non avrebbero vinto se Johni Broome non fosse tornato alla formazione dopo essere stata due partite a causa di un infortunio alla caviglia. Il genitore ha raccolto 16 punti, 12 rimbalzi e quattro blocchi in una vittoria entusiasmante, dove Miles Kelly è arrivato al passaggio con la tripla dell’ultimo minuto. La notte, quando Auburn ha sparato solo 3-20 paesi da tre punti dal paese e i volontari li hanno spinati con incredibile difesa, il campo anteriore delle Tigri era una differenza.

Il basket Vanderbilt è tornato. Per la prima volta dopo la stagione 2006-2007, Commodores possiede le prime 10 vincite di coppia nello stesso anno. Ciò che Mark Byington ha fatto nel suo lavoro nel suo lavoro è davvero impressionante in un posto che non è facile da vincere, poiché Vanderbilt ha seguito la vittoria di sabato contro il Tennessee vincendo il Kentucky 74-69 dopo 18 punti e 14 punti. ed -6 escursione da Devin McGlockton. Per i Wildcats, girare la palla 17 volte e la fredda giornata di Lamont Butler ha portato a una perdita, cadendo dalla top 10 del Kentucky. Vandy, che non ha raggiunto il torneo NCAA dal 2017, si aspetta che si alzano. Nelle previsioni di Mike DeCourcy questo martedì, forse una 9 riga.

Il Texas ha fatto scioccante come abbiamo visto negli sport per tutta la stagione, mentre nella seconda metà di 22 ha vinto il Texas A&M 70-69, che è una grande vittoria competitiva che può cambiare il ritmo. Dalla campagna Longhorns. L’Arkansas Transfer Tramon Mark ha consegnato il vincitore del gioco e la matricola Tre Johnson ha ancora mostrato perché poteva essere la selezione della Top Five NBA Draft a giugno con 30 punti.

Jase Richardson potrebbe essere la svolta del Michigan State mentre la stagione avanza. Sabato, sotto le luci brillanti di Madison Square Garden, ha stabilito un record di 20 punti per la sua carriera. Coen Carr Non ha perso colpi e è finito con 14 quando Tom Izzon Spartans ha vinto 12 Rutgers consecutivi 81-74. Se Richardson è in grado di integrare davvero Jaden Akins e portare il suo punteggio a un livello più fluido, questa squadra del 17-2 del Michigan State può davvero sognare le prime quattro finali del programma dal 2019. E Tom Izzo è ora due vittorie per raggiungere Bob Bob Cavaliere Victory. Big Ten vince un record di 353 vittorie.

Xavier deve sicuramente vincere UConon sabato per mantenere in superficie i suoi desideri di bolla e i moschettieri hanno battuto il Husky, 76-72, migliorando la stagione 13-8 e il Big East 5-5. La squadra di Sean Miller è nel dibattito in quanto ha vinto a Marquette e ora UCononn negli ultimi due sabato e nessuna perdita al di fuori del quadrante 1. Tuttavia, il trambusto corto è così lontano da sé normale senza Liam McELEY. Attualmente, Marquette e St. John’s sono due partite prima di UCononn (queste tre squadre non hanno giocato tra loro in questa stagione) 8-1 in campionato, mentre Creightton è 7-2 e UConon 6-3. La prossima settimana abbiamo più Big East Reset la prossima settimana.

Tuttavia, arriviamo alla Top 25!

1. Auburn (18-1)

Tigers ha vinto quattro delle ultime sei partite con l’ultimo possesso ed è in qualche modo imbattibile (6-0) nel SEC, anche se ha perso contro le squadre classificate in due partite difficili. Non avrei mai creduto che avessero superato il Tennessee in una perfetta battaglia rocciosa la sera, dove andavano dietro 3-20 archi, ma la presenza della prima linea di Broome e Auburn era la differenza. Questa settimana hanno colpito LSU e manche. Il viaggio di sabato a Oxford nel Mississippi potrebbe offrire una sfida, ma la mancanza di ribelli mi farebbe comunque prendere Auburn.

2. Duca (17-2)

I Blue Devils hanno mostrato la loro durezza e Jon Scheyer ha apportato grandi aggiustamenti interni alla vittoria 63-56 su Wake Forest di sabato. Il deficit della seconda metà e lo Scheyer dietro il Winston Salem 45-39 sono andati nella zona 2-3 dopo meno di 10 minuti. È qualcosa che Blue Devils ha avuto solo una palla in questa stagione, ma Scheyer l’ha tirata fuori dalla tasca posteriore e Wake ha sparato 1-6.

Grazie allo sforzo della difesa e allo splendore di Cooper Flagg, è stato sufficiente vincere la sua 13a partita consecutiva per tutto il pomeriggio. FLAGG ha segnato un totale di 24 punti, sette rimbalzi e sei passaggi, mostrando di nuovo come controlla il gioco mentre sul pavimento. Dopo la partita, il capo allenatore di Wake Forest Steve Forbes ha definito Flaggia un regalo di generazione e lo ha confrontato con Kevin Durant e Kawhi Leonard.

3. Iowa State (17-2)

Ho avuto Kesho’s Gilbert nella squadra All-America a medio termine, ma Curtis Jones dovrebbe anche allevare quando parliamo di alti onori in questa stagione. Sabato, Jones ha segnato un record di 33 punti e ha preso sette rimbalzi mentre Cyclones ha vinto la metà di sette punti e ha vinto lo stato dell’Arizona nel secondo tempo per vincere 15.

4. Alabama (17-3)

Mark Sears ha giocato solo 17 minuti quando ha sparato 0-5 dal pavimento, ma Crimson Tide ha ancora trovato la sua strada oltre LSU, 80-73, per guarire rispetto a 17-3 anni. Il trasferimento di Auburn ad Aden Holloway ha avuto una settimana innovativa sulla panchina delle maree con 41 punti in due partite.

5. Houston (16-3)

Gli sforzi di Mylik Wilson per vincere il Kansas non dovrebbero mai essere dimenticati perché ha recuperato i Cougars nella seconda metà. In un giorno in cui LJ Cryer ed Emanuel Sharp hanno sparato 4-20, il quinto anno senior ha segnato 18 punti. J’wan Roberts e Uzan erano eccellenti, con Roberts 24-9-5 e Uzan sulla linea solo 17-9-9 un rimbalzo e un triplo doppio feed. Avanti: West Virginia mercoledì. Big 12 non è niente di facile!

6. Florida (18-2)

All’inizio della Carolina del Sud all’inizio di questa settimana con una vittoria drammatica, Gators ha mostrato quanto sono grandi, vincendo la Georgia con 30 punti sabato 89-59. Hanno bloccato la difesa dei Bulldogs e fatto 18 mosse, mentre Walter Clayton, Ueni Martin e Will Richard hanno raccolto 50 punti, 10 assist e 10 passaggi e hanno sparato oltre il 50 % del pavimento. È stata la tempesta perfetta per Todd Golden Team. Avanti: Tennessee sabato. Questa è una ristampa simile al fenomeno dopo che i Gators hanno vinto Vols nel 30 gennaio.

7. Stato del Michigan (17-2)

Gli spartani vincono profondità, difesa, rimbalzi e altruismo generale che hanno prodotto 19 passaggi alla vittoria contro Rutgers sabato. Tre Holloman ha dato sei passaggi, mentre il divorzio di 20 punti di Richardson è stato così incoraggiante per lo stato del Michigan. Gli Spartani ospitano il Minnesota prima di dirigersi verso USC e UCLA sabato/martedì Los Angeles. Izzo potrebbe battere un record per le vincite di Knight Big Ten a John Wooden -Pauley Pavilion’s House.

8. Tennessee (17-3)

Non punivo i volontari che hanno perso con due Auburn, ma sono preoccupato che di tanto in tanto non siano e quanto siano difficili il punteggio fuori Chaz Lanier e Zakai Zeigler. Alla perdita di sabato, quel duo ha sparato 8-26 e non ha avuto molto aiuto, ma hanno avuto l’opportunità di vincere. Mi piace ancora molto questa squadra, ma non li vedo arrivare alle Final Four a causa dell’attacco di domande.

9 Marquette (17-3)

Durante le ultime 49 partite del Big East che ha allenato, Shaka Smart è 39-10. Kam Jones è stato il vincitore principale delle Golden Eagles, ma Stevie Mitchell merita più amore nazionale raccogliendo la migliore guardia dell’avversario in difesa e sviluppando le sue capacità di attacco. La guardia a 6 piedi ha segnato 21 punti, quattro rimbalzi, tre assist e tre assist nella vittoria 87-74 di venerdì su Villanova e si è livellata con Golden Eagles St. John’s nel Big East 8-1.

10. Purdue (16-5)

Ci ho pensato per molto tempo e devozione, ma ecco il motivo per cui i Boilermakers sono i miei primi 10. Credo che la perdita dello stato dell’Ohio – anche se è stata una grande vittoria per Buckeyes, e non dovrebbero togliere nulla – è stata una riflessione. Dalla fatica dei produttori di caldaie del viaggio di Washington e Oregon. Questo è stato un po ‘confermato nelle 91-64 squadre del Michigan di venerdì, dove Braden Smith aveva 24 punti, 10 assist, sette rimbalzi, quattro passaggi e un solo trasferimento. È la migliore guardia dell’America e Trey Kaufman-Renen è avanzato come chiunque altro.

11. Kentucky (14-5)

12. Persone (14-5)

13. Stato del Mississippi (16-4)

14. San Giovanni (17-3)

15 Texas A&M (15-5)

16. Louisville (15-5)

17. Memphis (16-4)

18 Texas Tech (15-4)

19. Clemson (17-4)

20 Illinois (14-6)

21. Missouri (16-4)

22. Stato tasso (16-4)

23. St. Mary (18-3)

24. Vanderbilt (16-4)

25. Michigan (14-5)

John Fanta è una trasmissione di basket del National College e scrittore di volpe. Copre gli sport in una varietà di compiti, giocando a giochi FS1 per lavorare come presentazione principale della rete digitale del Big East e commentare il campo di 68 Media Network. Seguila a @John_fanta .

