Classifica delle squadre dei playoff NFL: i Chiefs guidano un campo accatastato che si dirige verso il gioco post-stagionale

L’ultima partita dell’ultima settimana della stagione regolare, in cui i Lions hanno battuto i Vikings, ha finalmente posto le basi per i playoff della NFL. Stiamo aspettando questo evento da 18 settimane e, con cinque squadre con 13 o più vittorie nella postseason, il torneo promette di essere indimenticabile.

I Chiefs avranno un three-peat? I Bills vinceranno il loro primo Super Bowl? Riusciranno i Leoni a raggiungere i primi? Oppure un perdente come i Texani o i Broncos prenderà fuoco e aprirà la strada verso New Orleans? Sarà un mese molto interessante.

Ecco le mie classifiche per le 14 squadre dei playoff NFL.

Fino a quando qualcuno non detronizza i campioni consecutivi, meritano di sedersi in cima alle classifiche. Patrick Mahomes & Co. hanno dimostrato di poter vincere in vari modi con una squadra da 15 vittorie. Con una settimana di pausa e un vantaggio sul campo in casa nei playoff, i Chiefs sono già in corsa come rappresentanti dell’AFC nel Super Bowl LIX.

La sconfitta di domenica sera contro il Minnesota ha mostrato il potenziale dei Lions come uno dei pesi massimi del torneo post-stagionale. Nonostante i molteplici infortuni subiti da alcuni dei loro giocatori, i Lions continuano a sferzare gli avversari con un attacco esplosivo e una difesa dirompente che fa molto affidamento sulla pressione del blitz. Mentre gli scettici si chiedono se i Lions riusciranno a sostenere il successo con alcuni dei loro migliori giocatori in disparte, la tenacia, la tenacia e il talento della squadra danno a Detroit la possibilità di vincere tutto.

Le esplosive capacità di regia di Josh Allen rendono l’attacco dei Bills quasi impossibile da contenere, e il potenziale MVP abbaglia gli avversari come un corridore dinamico. Con James Cook che emerge come una minaccia legittima come corridore di 1.000 yard, la versatilità dell’attacco di Buffalo potrebbe rendere difficile per gli avversari mantenere il punteggio sotto i 30 quando affrontano la squadra nel New York occidentale. Dato il record di imbattibilità della squadra davanti ai tifosi di casa, i Bills sono pronti a vincere il campionato in questa stagione.

Non lasciare che il titolo NFC North oscuri la stagione da 14 vittorie che ha mostrato il potenziale dominante dei Vikings. Kevin O’Connell e Brian Flores sono abili game designer che sanno come smascherare e sfruttare la parte più debole del roster di un avversario. La creatività collettiva del duo travolge i nemici che non riescono a far fronte allo schema della squadra e al talento superiore nelle posizioni chiave. Se i Vikings si riprendessero da una dura sconfitta nel finale di stagione, il Minnesota potrebbe rappresentare la NFC nel Super Bowl LIX.

I Ravens stanno giocando il loro miglior calcio in vista di un torneo che richiede loro di essere al meglio. Lamar Jackson ha giocato un ruolo da MVP, mostrando abilità esplosive a doppia minaccia che lo rendono quasi impossibile da difendere. Anche se avrà bisogno di migliorare il suo gioco nei playoff, ha un forte cast di supporto attorno a lui, che dovrebbe alleviare il suo bisogno di giocare a “palla da eroe” nei playoff.

Essendo una delle squadre più talentuose del campionato, gli Eagles hanno il potenziale per raggiungere il titolo facendo affidamento sulle loro stelle per fare grandi giocate nei momenti cruciali. Anche se l’infortunio di Jalen Hurts è preoccupante, il talento travolgente degli Eagles, soprattutto in trincea, dovrebbe consentire loro di continuare a vincere senza QB1 a pieno regime. Se Saquon Barkley e il gioco di corsa cliccano, mentre la difesa scuote gli avversari con una corsa ai passaggi aggressiva e una copertura soffocante, gli Eagles possono abbattere qualsiasi peso massimo NFC nel torneo.

L’ascesa di Jayden Daniels alla celebrità ha preso una svolta drammatica nella capitale della nazione. Un doppio pericolo dinamico, può prendersi l’offensiva del Comandante sulle sue spalle con le sue capacità di improvvisazione. Inoltre, Daniels può sfondare le difese con precisione chirurgica da una tasca pulita, soprattutto quando Terry McLaurin supera i difensori urlando su percorsi verticali. Quando l’attacco domina il gioco in campo o in aria, i Commanders possono vincere ai rigori o macinare in trasferta.

Jim Harbaugh ha trasformato i Chargers in una squadra tenace e grintosa che può superare in astuzia e sopravvivere gli avversari per quattro quarti. Mentre la presenza di Justin Herbert consente ai Chargers di passare a un approccio diverso quando necessario, lo stile duro e ribelle della squadra attira abitualmente gli avversari in risse di strada nelle cabine telefoniche. Poiché la pressione dei playoff costringe gli avversari ad adottare un approccio più conservatore, i Chargers sono ideali per impegnarsi in slugfest che mettono alla prova la tenacia, la fisicità e la resilienza di ogni avversario.

L’approccio da operaio dei Rams manca di eleganza, ma Sean McVay trova modi diversi per vincere con un’ottima gestione del gioco e un’esecuzione situazionale. Anche se avere uno specialista nelle risposte nel quarto quarto come Matthew Stafford è utile, la capacità dei Rams di costringere le squadre a giocare alle loro condizioni li rende un incubo davanti al pubblico di casa in una gara in cui si vince o si torna a casa.

La squadra di Matt LaFleur ha abbastanza talento per andare lontano, ma le speranze di playoff di Green Bay dipendono dalle prestazioni di Jordan Love. Il professionista del quinto anno dovrà giocare a livello di MVP affinché i Packers vincano i rigori contro attacchi potenti nella NFC. Se Love si prendesse cura della palla e sfruttasse i campi corti creati dalla difesa opportunistica dei Packers, il seme n. 7 della NFC potrebbe fare una corsa inaspettata nel torneo.

Baker Mayfield guida un colosso offensivo emergente nei playoff con una potenza di fuoco sufficiente a causare problemi agli avversari. L’ex scelta n. 1 in assoluto ha trovato una connessione affidabile con Mike Evans, completando un attacco veloce e punitivo che supera e batte gli avversari sul punto di attacco. Con Todd Bowles che riscalda gli avversari con una raffica progettata per creare grandi giocate e vittorie, l’approccio rischioso e complementare dei Buccaneers li rende pericolosi in un torneo a eliminazione diretta.

CJ Stroud non ha giocato a livelli d’élite per gran parte della stagione, ma il professionista al secondo anno rimane uno dei passanti più pericolosi del campionato. Mentre le perdite di Stefon Diggs e Tank Dell lo privano di una coppia di registi dinamici, Nico Collins e Dalton Schultz possono portare il carico come motori della catena in un attacco guidato dalla palla. Se la difesa riesce a mantenere bassi i punti con Will Anderson e Danielle Hunter che scatenano il caos ai margini, i texani potrebbero riemergere come validi contendenti ai playoff.

Bo Nix sta prosperando come QB1 per i Broncos sotto Sean Payton. Il regista esordiente si sta riscaldando per affrontare il torneo con nove touchdown e un solo intercetto nelle ultime tre partite da titolare. La difesa di Nix lo sosterrà e darà ai Broncos la possibilità di sconfiggere un avversario più talentuoso nel round delle wild card.

La squadra di Mike Tomlin entra zoppicando nella postseason con una serie di quattro sconfitte consecutive che hanno messo in luce crepe nelle fondamenta della squadra. In attacco, Russell Wilson & Co. mancano di ritmo, continuità e chimica nel gioco di passaggio. La mancanza di giochi esplosivi in ​​aria ha permesso agli avversari di riempire il gioco di corsa con scatole piene. Mentre la difesa può vincere con un input offensivo minimo, gli Steelers potrebbero sembrare pronti ai playoff se l’attacco continua a lottare.

Bucky Brooks è un analista NFL per FOX Sports. Copre anche il gioco per NFL Network ed è conduttore del podcast Moving the Sticks. Seguitelo su Twitter @BuckyBrooks .

