Classifica di TGL, programma e altro: quale squadra porta alla persecuzione del titolo?

TGL è una nuova squadra di golf della squadra, in cui le squadre di opposizione vanno alla testa nella partita di 15 -due, che è divisa tra un grande simulatore e un verde unico, che si adatta per abbinare la posizione esatta della palla nel simulatore per breve sparo. I primi nove buchi sono uno scatto alternativo, mentre gli ultimi sei buchi sono singoli.

Ogni campo di campo di tre giocatori per le partite e inizia ogni buca facendo esplodere sulle scatole di erba destra nello schermo, che è di 64 piedi 53 piedi – 24 volte più grande di un simulatore di golf standard.

Per colpi 130 iarde o più, tra cui la maggior parte dei colpi, i golfisti della scatola posteriore, che si trova a 35 iarde dallo schermo. L’armadio posteriore tiene colpi dall’erba reale del percorso nautico e ruvido, oltre alla sabbia. Per scatti da 50 a 129 iarde, golfisti dalla scatola anteriore, situati a 21 iarde dallo schermo.

La posizione dell’atterraggio della loro maglietta determina un’altra sfida: accedere ai colpi giocati da fairway naturale, sabbia profonda o bianca. Per colpi di 50 iarde o meno giocatori si spostano per impostare il verde per completare la buca.

Ecco elenchi, classifiche e risultati per la stagione TGL 2025.

Elenchi TGL

Atlanta Drive Golf Club

Boston Common Golf

Jupiter Links Golf Club

Los Angeles Golf Club

New York Golf Club

Bay Golf Club

Classifica 2025 Sofi Cup

Per la classifica, il TGL utilizza un sistema a punti che fornisce due punti per ogni partita vinto e un punto per le perdite degli straordinari. Durante la stagione regolare, ogni squadra viene giocata in formato round robin. Le quattro migliori squadre nella classifica alla fine della stagione, poi sono passate alle semifinali.

Squadra Punti Documentazione Col tempo Buchi 1. Los Angeles Golf Club 4 2-0 0-0 15-3 2. 2 1-0 0-0 8-2 3. 2 1-0 0-0 4-0 4. Jupiter Links Golf Club 2 1-1 1-0 4-12 5. Bostin Common Golf 1 0-1 0-1 5-9 6. New York Golf Club 0 0-2 0-0 2-12

Programma

17 febbraio:

Atlanta Drive GC vs. Los Angeles GC alle 13:00 su ESPN/ESPN+

Atlanta Drive GC vs. Bay GC alle 16:00 su ESPN/ESPN+

Bay GC vs. Boston Common Golf alle 19:00 su ESPN2/ESPN+

18 febbraio:

24 febbraio:

25 febbraio:

3 marzo:

4 marzo:

17 marzo:

18 marzo:

24 marzo:

25 marzo:

Risultati

Tiger è tornato a TGL vs. New York GC Tiger Woods è tornato all'evento per la prima volta da quando sua madre sta attraversando il Link GC vs. New York GC in TGL.

7 gennaio: Bay GC ha battuto New York GC, 9-2

14 gennaio: Los Angeles GC Beat Jupiter Links GC, 12-1

21 gennaio: Atlanta Drive GC Beat New York GC, 4-0

27 gennaio: Jupiter Links GC Beat Boston Common Golf, 4-3

4 febbraio: Los Angeles GC ha sconfitto Boston Common Golf, 6-2