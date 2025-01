Classifica i 14 allenatori nei playoff della NFL

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

Alcuni credono che la difesa vinca ancora i campionati della NFL. Altri sono sicuri che sia impossibile senza un vero quarterback in franchising. E altri ancora dicono che arriva in trincea e domina entrambe le linee di mischia.

Ma a volte nei playoff il successo dipende più dall’essere al top.

La maggior parte delle partite termina nel quarto quarto e non ci sono squadre facili in programma, quindi ci vorrà un allenatore forte per sopravvivere alla sfida della postseason. Le squadre hanno bisogno di un leader in grado di motivare i propri giocatori, mantenere la calma sotto pressione, premere tutti i pulsanti giusti e prendere le decisioni giuste. Hanno bisogno di un allenatore che non abbia paura di correre rischi, ma sappia quando non correrli.

E hanno bisogno di un allenatore che faccia la chiamata giusta al momento giusto quando la partita è in gioco.

Quindi chi sono i migliori allenatori nell’attuale campo dei playoff? È una sfida difficile perché la squadra di 14 giocatori di quest’anno include alcuni dei migliori allenatori del calcio. Ciò include otto che hanno già guidato una squadra al Super Bowl, cinque che lo hanno vinto e uno che ha vinto un campionato NCAA.

Ma in base alla combinazione della loro storia nel campionato, dei recenti successi e di ciò che hanno fatto con le loro squadre in questa stagione, ecco le nostre classifiche di tutti i 14 allenatori dal 2024 al 2005:

1.Andy Reid, Capi di Kansas City

Big Red è il numero uno indiscusso in questa lista in termini di track record. Ha vinto tre Super Bowls negli ultimi cinque anni, ne ha vinti quattro e ha guidato i Chiefs a sei partite consecutive del campionato AFC. E a proposito, una volta ha anche guidato gli Eagles a cinque partite del campionato NFC. Quest’uomo sa come vincere quando conta, come dimostra il suo record di 26-16 nei playoff. In 19 trasferte ai playoff, le sue squadre hanno vinto almeno una partita 14 volte. È anche un attaccante. Ha già avuto problemi di gestione del tempo nei playoff, ma era più una questione di Philly.

2. Sean Payton, Denver Broncos

Qualsiasi pensiero che il suo successo a New Orleans avesse più a che fare con Drew Brees che con lui è stato dissipato quando ha ribaltato la situazione a Denver. È sempre stato conosciuto come una mente forte e offensiva e un costruttore di cultura simile a Bill Parcells. Ma ha ricordato a tutti che è lui l’allenatore che ha usato per guidare i Broncos in questa stagione. Per lo più ha tenuto il suo quarterback esordiente Bo Nix fuori dai guai in modo che potessero continuare a vincere finché non avesse sviluppato di più. E quando lo fece, Payton lo rese il punto focale della sua offensiva. I Broncos potrebbero essere la squadra meno talentuosa in campo, ma la presenza di Payton li rende un pericolo.

3.Jim Harbaugh, Caricabatterie di Los Angeles

C’è una ragione per cui la NFL si aspettava che tornasse tra i professionisti. Il più giovane dei due fratelli Harbaugh è stato un vincitore ovunque sia stato. E non è solo il fatto che ha ribaltato i Chargers in un anno. Non dimenticare quello che ha fatto a San Francisco, portando i 49ers a tre titoli NFC consecutivi e un Super Bowl sotto la guida di Alex Smith e poi di Colin Kaepernick come quarterback. Sa come tirare fuori il massimo dal suo talento e tenere in partita la sua squadra, forse più di qualunque allenatore del campionato. E lo ha fatto ovunque sia stato.

4.Sean McVay, Los Angeles Rams

Il fatto che dopo tutti questi anni le squadre stiano ancora cercando “The Next Sean McVay” ti dice tutto su questo gioiello dei Rams. Ha giocato due Super Bowls (vincendone uno) e sei postseason in otto anni. E quest’anno, dopo aver perso il DT Aaron Donald della Hall of Fame a causa del ritiro e aver dovuto affrontare diversi infortuni in attacco, è riuscito a ottenere 10 vittorie, incluso un parziale di 5-1. Nessun allenatore vuole confrontarsi con lui alla fine di una partita, e i coordinatori difensivi non hanno difficoltà a capire l’attacco di qualcuno.

5.Mike Tomlin, Pittsburgh Steelers

Se leggessi i migliori allenatori degli ultimi due decenni, sarebbe nel gruppo subito dietro Andy Reid e Bill Belichick. Nessuno è stato costantemente migliore, senza stagioni perdenti e 12 viaggi ai playoff nei suoi 18 anni. Ottiene il massimo dai suoi giocatori ed è un ottimo allenatore, portando la squadra di Kenny Pickett ai playoff la scorsa stagione e ottenendo 10 vittorie quest’anno dalla combinazione Justin Fields-Russell Wilson. L’unico problema è che sono passati 14 anni dalla sua ultima trasferta al Super Bowl e di recente non ha avuto molti successi nei playoff. Hanno avuto un pareggio in sei delle ultime otto trasferte e non vincono una partita di playoff dal 2016. Anche il crollo tardivo di quest’anno non aiuta la sua classifica.

6. John Harbaugh, Corvi di Baltimora

Ha battuto suo fratello nel Super Bowl XLVII, ma è in fondo a questa lista perché da allora il suo record è stato irregolare. Ha ottenuto 10 vittorie per i suoi Ravens in sei delle sue ultime sette stagioni, ma sono state una e ottenute in tre delle sue ultime cinque trasferte della stagione regolare. Hanno vinto due volte l’anno scorso, ma perdere una partita dell’AFC Championship contro i Chiefs non era di buon auspicio. In quel gioco rinunciò al suo potente attacco veloce prima di quanto avrebbe dovuto, il che gli costò caro. Tuttavia, è stato un errore raro per un ottimo allenatore che si trova ad affrontare una finestra di campionato aperta con il quarterback Lamar Jackson nella sua squadra.

7. Dan Campbell, Leoni di Detroit

Il curriculum è breve, ma la leggenda cresce. È un maestro motivatore che ha fatto credere a tutti in quel franchise dato per morto sin dal suo arrivo. E il fatto che li abbia trasformati in una centrale elettrica in tre anni è a dir poco un miracolo. È anche bravissimo nel preparare i giocatori, il che è evidente nel modo in cui hanno continuato a vincere nonostante la valanga di infortuni in questa stagione. A volte potrebbe essere troppo giocatore d’azzardo nelle sue decisioni, ma il suo mantra spietato ha dato i suoi frutti. Probabilmente sarebbe in cima a questa lista, ma è difficile dimenticare che la sua squadra era in vantaggio 24-7 all’intervallo dell’NFC Championship Game della scorsa stagione e poi ha mandato tutto all’aria.

8. Nick Siriani, Filadelfia Eagles

Non ottiene il rispetto che dovrebbe da un allenatore con un record di 48-20, quattro trasferte ai playoff e un Super Bowl in quattro stagioni. Probabilmente è perché gli Eagles sono considerati da molti così talentuosi che chiunque potrebbe allenarli. Sirianni è anche un gusto acquisito che arruffa molte piume esterne comportandosi come un fanboy troppo cresciuto in disparte. Ma i suoi giocatori lo adorano e guidare una squadra con così tante stelle non è sempre facile. Li ascolta, accetta i loro suggerimenti e gestisce alla perfezione il loro ego. E ha incarnato l’identità della squadra fatta di fiducia, tenacia e negatività.

9. Dan Quinn, comandanti di Washington

Ha svolto un lavoro assolutamente eccezionale nel suo primo anno a Washington, modellando quella che è essenzialmente una squadra nuova di zecca. Portarli in giro con il debuttante QB è stato facile perché Jayden Daniels è così bravo, ma lui (e il coordinatore offensivo Kliff Kingsbury) sono stati attenti a non dargli mai più di quanto potesse gestire. Quinn è bravo in questo. Non dimenticare che una volta portò i Falcons al Super Bowl (e sarebbe MOLTO più in alto in questa lista se non avessero portato un vantaggio di 28-3, nel terzo quarto, ai Patriots). È ovviamente un grande allenatore difensivo, ma a parte quell’esempio di Super, anche la sua gestione della giornata di gioco è piuttosto buona. Lo stesso vale per la sua capacità di convincere tutti i suoi giocatori a partecipare.

10. Matt LaFleur, Imballatori di Green Bay

Potrebbe essere l’allenatore più sottovalutato della NFL perché troppo spesso si dà per scontato che vincere fosse facile con il quarterback Aaron Rodgers e poi Jordan Love. Nessuno dubita della sua capacità di giocare e pianificare l’attacco, e anche le sue mosse di gioco sono generalmente buone. Ha anche partecipato ai playoff in cinque delle sue sei stagioni, ha partecipato a due campionati conference e ne ha fatto uno solo una volta. Tuttavia, aveva Rodgers quando il quarterback vinse due MVP consecutivi e probabilmente avrebbe dovuto ricavarne una trasferta al Super Bowl. Ma LaFleur riesce sempre a tenerli a caccia.

11. Sean McDermott, Fatture di bufalo

Probabilmente merita un posto più alto, ma ricorda che otto delle 10 persone sopra di lui sono state al Super Bowl, e molte persone della NFL pensano che i Bills avrebbero dovuto esserci almeno una volta negli ultimi quattro anni. Tuttavia, si sono imbattuti in un ostacolo simile a quello di Michael Jordan con i Kansas City Chiefs. Ma le sue decisioni da allenatore e la gestione del gioco hanno causato problemi in alcune di quelle sconfitte post-stagionali. A sua difesa, hanno vinto almeno una partita di playoff in ciascuno degli ultimi quattro anni. Sfortunatamente per lui, con un quarterback come Josh Allen, sarà inevitabilmente giudicato in base alla sua capacità o meno di guidare i Bills al Super Bowl.

12. DeMeco Ryans, Texani di Houston

Il quarantenne ha ereditato una terribile franchigia texana due anni fa e ha vinto 10 partite e ha raggiunto i playoff in entrambe le stagioni. L’anno scorso è arrivato anche ai playoff prima di essere eliminato nel turno di divisione. È stata una lotta quest’anno, ma vale la pena notare che la sua squadra ha spinto i Lions e i Chiefs al limite nel secondo tempo. È un forte tattico difensivo e sa come preparare i suoi giocatori al successo. Può risalire rapidamente questa lista nei prossimi anni con alcune vittorie post-stagionali.

13.Todd Bowles, Bucanieri di Tampa Bay

È sempre stato conosciuto come un grande difensore, ma le sue capacità come capo allenatore sono state costantemente messe in discussione. Certo, molto di questo rimane dei suoi cinque anni con i Jets, diventati famosi per aver ucciso le carriere degli allenatori. E sta guidando i Bucs ai playoff per il terzo anno consecutivo. Ma finora, l’anno scorso, non ha ottenuto altro che una vittoria contro una squadra in crisi degli Eagles. E quest’anno, con un attacco che andava avanti, i Bucs erano riusciti a raggiungere i playoff alla fine. Non ha ispirato molta fiducia quando le partite si riducono alle decisioni che prende.

14.Kevin O’Connell, Vichinghi del Minnesota

Troppo basso? Certo, è difficile discutere con i suoi risultati nella stagione regolare. Ha vinto 13 partite con il quarterback Kirk Cousins ​​​​due anni fa e 14 con il quarterback Sam Darnold quest’anno. Quindi si è guadagnato la reputazione di sussurratore di quarterback e di genio offensivo, e ha una ragione per cui è così apprezzato come capo allenatore. Tuttavia, le sue grandi abilità nel gioco sono ancora sconosciute. La sua squadra è stata terribile nell’unica partita post-stagionale: una sconfitta contro i Giants nel 2022. E ha preso diverse decisioni discutibili e ha chiamato nella loro grande partita domenica scorsa a Detroit con la testa di serie più importante della NFC in palio. È molto apprezzato e molte squadre vorrebbero ingaggiarlo. Ma ha bisogno di presentarsi di più nei grandi giochi per competere con i grandi nomi di questa lista.

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per FOX Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti coprendo Giants and Jets di SNY TV New Yorke prima ancora 16 anni coprendo i Giants e la NFL al New York Daily News. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @RalphVacchiano.