Classificação de beisebol de fantasia: níveis de caixa de canto (1b, 3b) para 2025 rascunhos

Estamos nos movendo junto com a série Buily Up, minha versão escalonada de classificações, para a nova temporada de Fantasy Baseball Draft. Os dólares em dólares que você verá abaixo são de natureza não -científica, mas refletem como vejo os grupos de talentos para os jogadores que se qualificam na caixa de canto (primeira base, terceira base ou ambos).

Descrição geral da imagem do canto

Você encontrará muitos nove jogadores nos pontos da foto do canto, então acho que precisa abordar essas posições de maneira mais proativa do que você pode fazê -lo alguns anos atrás. Foi um ano confuso para a primeira base na última temporada, e a terceira base também tem alguns jogadores que me deixam nervoso.

Nível 1: os grandes ingressos

A opinião de Kid Guerrero -não foi linear em seis temporadas, mas respeitamos que ele acabou de publicar o segundo melhor ano de sua carreira, com um suculento OPS+ e impacto positivo em quatro categorias. Ele está entrando em sua temporada de 26 anos, que geralmente coincide com o desempenho máximo. Enquanto aceita os 48 jogadores desde 2021 como um atípico não repetível, Guerrero parece um jogador fácil de projetar, um candidato alto com muita vantagem plausível. Também tem sido notavelmente durável há cinco anos, perdendo apenas 12 jogos durante esse período.

Provavelmente estarei com pouca Freeman durante a temporada de draft e isso dói, porque eu tenho sido um grande fã de Freeman de sua carreira. E sua decepcionante temporada regular de 2024 (Ninguém esquece o heróico da World Series) veio como uma ausência desculpada: ele teve lesões no tornozelo e polegar, junto com uma distração cruel fora do campo (seu filho está lidando com Síndrome de Guillian-Barre). O alinhamento de Los Angeles oferece muita flotabilidade, mas Freeman entra em sua temporada de 35 anos, então o poder e as quedas médias do ano passado podem ser vistos como a erosão esperada de habilidades. O desenvolvimento do jogador nem sempre é linear na frente de uma corrida, mas a fuga de habilidades tem uma linha de tendência mais confiável.

Ramírez é um monstro de cinco categorias em uma posição notoriamente fina; Parece uma diversão da primeira rodada para mim. Ramírez fechará a corrida mais cedo ou mais tarde, mas isso não foi um problema em sua temporada de 31 anos. Cleveland foi o 14º nas corridas marcadas no ano passado, que provavelmente fica perto do chão.

Não sei se é particularmente preditivo, mas Olson tem sido muito melhor Em suas temporadas estranhasE certamente os Braves não podem ter a má sorte das lesões que tiveram em 2024 (não afetou Olson, mas a estabilidade geral do alinhamento foi quebrada). A média de Olson saltou, mas uma projeção de algo em torno de 0,250 com 30-40 home runs é um lugar seguro (e divertido) para começar.

Nível 2: blocos de construção legítimos

US $ 27 Jazz Chisholm Jr.

US $ 27 Pete Alonso

$ 25 Manny Machado

$ 25 Walker Christian

$ 23 Josh Naylor

Ventos de marca de US $ 20

US $ 19 Cody Bellinger

$ 18 Alex Bregman

US $ 17 Spencer Steer

US $ 16 Jordan Westburg

US $ 16 Junior Caminero

$ 15 Royce Lewis

A empresa de Bregman completou uma forte temporada baixa para as meias vermelhas, já que eles decidiram parar de atuar como uma pequena equipe de mercado. O contrato foi criativo (exclusão, dinheiro adiado) e, embora tenha havido um pequeno desgaste para o bastão de Bregman, ele ainda é um jogador ofensivo mais do que muitas coisas. Ele também é um batedor de carreira .375 em Fenway, para que esta pequena amostra seja importante. A mudança de base de segunda -feira, esperada, não deve ser um problema, e Bregman obviamente tem um relacionamento com o gerente Alex Cora.

O melhor local de pouso de Alonso foi sempre o retorno a Nova York, dado A profundidade desse alinhamento. Mesmo assim, ele poderia estar na encruzilhada de sua carreira. Ele simplesmente atingiu 0,229 (com um OBP de 0,324) nos últimos dois anos, obviamente não será executado e é provável que os últimos meses de incerteza tenham oferecido estresse desagradável.

Como Byron Buxton, Lewis é um super talento com o qual não se pode contar para jogar um cronograma completo: eles foram apenas 58 e 82 jogos nos últimos dois anos. É uma pena, porque o que fez no maior durante essencialmente uma temporada completa é adicionada a 0,268-81-33-104-6. Isso pode ser um tipo de MVP entre os 10 melhores em uma temporada completa, mas houve doenças suficientes que precisamos consertá -lo em seu slot esperado.

Nesse momento, os ventos apareceram como o número 5 no alinhamento de Nova York, com três senhores OBP à sua frente. O Statcast não validou completamente seu intervalo de 2024Embora suas métricas afetadas fossem boas. Eu não acho que esteja em perigo de perder seu show, mesmo que haja um começo lento. Você não encontrará mais 100 motivação acessível.

Nível 3: diga a eles, fale com eles

$ 15 WARTLE CHICante

US $ 15 Jake Burger

US $ 14 Triston Casas

$ 14 yainer díaz

US $ 13 Eugenio Suárez

$ 13 Alec Bohm

$ 12 Paul Goldschmidt

$ 11 yandy díaz

US $ 10 Nolan Arenado

$ 10 Isaac Paredes

$ 9 Luis Arráez

O hambúrguer é provavelmente um jogador de fantasia melhor do que um tipo de vida real, já que no ano passado+ no ano passado está um pouco acima da média da liga. Mas a troca de alinhamentos de Miami ao Texas é significativa, também se qualifica na terceira base e é uma fonte de energia sólida com uma média esperada que não deve prejudicá -la. Com um ADP fora dos 120 melhores, o Burger se estabeleceu em uma equipe de fantasia chata, mas eficiente.

As taxas de 2024 de Pasquantino se assemelham ao ano anterior, embora ele tenha impulsionado a média e a porcentagem de lesões para a frente. Ele sempre teve mais taxas de contato e, se não tivesse sido ferido em setembro, teria navegado além de 100 corridas classificadas. Provavelmente será positivo em três das cinco categorias, e a ofensiva do real está em ascensão. Pasquantino parece uma seleção de valor chato ao seu preço atual.

A taxa de contato do Bohm melhora a cada ano e, estacionada no meio do alinhamento da Filadélfia, deve dirigir em cerca de 100 corridas. Sua porcentagem de slugging foi a melhor da corrida no ano passado e a média de sua carreira é 0,277: a média de rebatidas não é uma categoria sexy, mas é algo que você deve levar em consideração enquanto a lista é construída. Bohm faz sentido como um objetivo de 28 anos.

Estou nostálgico por um momento em que os títulos de rebatidas foram uma grande coisa, e Hey, Arráez empacotou três seguidas. Mas é uma fonte de baixa potência e velocidade, e até sua coluna com a pontuação das corridas foi comum, apesar de todos os sucessos (parte do problema é que ela não anda muito). Embora seja revigorante ver Arráez colocar a bola em jogo regularmente, no meio de um mundo onde os strikeouts são comuns, eles quase deram de ombros, é mais divertido apoiar como um revés do que escrever como um objetivo de fantasia.

Nível 4: Alguma vantagem plausível

$ 8 Max Muncy

$ 8 Ryan Mountcastle

$ 7 Josh Jung

$ 7 Maikel Garcia

$ 6 Michael Toglia

US $ 6 Nathaniel Lowe

$ 6 Alec Burleson

$ 6 Luis Rengifo

US $ 5 Brendan Donovan

$ 5 Willi Castro

A média de 0,218 de Toglia o assusta inicialmente, especialmente para alguém que brinca no Colorado, mas um pouco de azar estava em jogo; Sua média de rebatidas esperada era mais aceitável .244. Toglia descreveu 25 home runs e deslizou 10 bases em aproximadamente 70% da temporada, e também se qualifica no jardim. Podemos trabalhar com isso.

Castro é um objetivo engenhoso fora do Top 240, pois se qualifica em quatro posições do Yahoo e pode contribuir corretamente nas cinco categorias quebradas (mesmo que sua eficiência de base roubada tenha caído no ano passado). Talvez os gêmeos precisem ter feridos para Castro superar os 500 turnos para bater novamente, mas olhe para a lista: existem muitos candidatos propensos a lesões que o ignoram.

Rengifo é outro dos jogadores que muitas vezes não se sente como um verdadeiro cronômetro completo, mas finalmente é necessário passear pelo campo e jogar a maior parte do tempo. Ele é um batedor de troca e provavelmente vencerá primeiro ou o segundo quando a temporada começar. Não sei como jogar os 24 assaltos no ano passado (em apenas 78 jogos), porque não era um grande corredor nas temporadas anteriores. Seu bastão é provavelmente uma guia subestimada, com um sólido 109 OPS+ nos últimos três anos.

Nível 5: Ofereça Barga