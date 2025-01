Classificação de empregos disponíveis como treinador principal da NFL: Cowboys superam Jaguars na vaga mais cobiçada

E então havia quatro. Após a contratação de Ben Johnson (para os Bears) e Aaron Glenn (para os Jets), quatro Times da NFL Eles ainda estão em busca de seu próximo treinador principal, faltando menos de dois meses para o início da agência gratuita.

Dallas Cowboys, New Orleans Saints, Las Vegas Raiders e Jacksonville Jaguars são os times que ainda estão tentando descobrir quem os liderará em 2025. Jacksonville também está agora em busca de um novo gerente geral. depois de separar com Trent Baalke esta semana.

Cada posição tem seus prós e contras. Mas qual oferece a melhor situação e, inversamente, qual parece ser a abertura menos atraente? Aqui está uma classificação de cada abertura, começando pelo local de pouso mais atraente.

1. jeans

Surpreso ao ver os Cowboys abrindo por cima? Sou. Dallas tem um proprietário que também é o gerente geral, pouco espaço para trabalhar e joga sem dúvida na melhor posição. NFL divisão mais competitiva. Quando você considera essas coisas, este não parece ser o lugar ideal.

Essas coisas são verdade, mas há muitos motivos pelos quais a posição de treinador principal dos Cowboys é uma ótima situação. Embora apresente claramente alguns desafios para qualquer treinador, não há como negar o desejo de Jerry Jones de ganhar outro campeonato e ao mesmo tempo quebrar a longa seca dos Cowboys sem uma aparição no jogo pelo título da NFC. Jones tem outras prioridades, mas o sucesso dos Cowboys está no topo de sua lista. Nunca é uma coisa ruim ter isso por parte da propriedade.

Há também um plano de como trabalhar com Jones, que é trabalhar ao lado dele e abraçar sua inclusão em tudo o que os Cowboys fazem. A princípio, esse era o relacionamento que Jones compartilhava com Jimmy Johnson, e o resultado foi consecutivo. Super Bowl ganhar.

Os Cowboys também têm um ponto de partida ideal com Dak Prescott como quarterback. Você não pode vencer em NFL sem um quarterback da franquia, e os Cowboys têm um, algo que dois outros times em busca de um treinador principal não podem dizer. Junto com Prescott, os Cowboys também têm outros pilares importantes: o wide receiver CeeDee Lamb, o linebacker Micah Parsons, o cornerback Trevon Diggs, o kicker Brandon Aubrey, o ás de times especiais KaVontae Turpin e o pit-runner Rico Dowdle.

Sim, existem problemas legítimos em Dallas. Os Cowboys têm mais contratos (como Parsons) para resolver e precisam fazer melhorias significativas em diversas posições, incluindo a linha ofensiva. Mas há muito mais pontos positivos aqui do que negativos. Também ajuda o fato dos Cowboys não jogarem na AFC, que tem quatro dos NFL os melhores zagueiros em Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen e Joe Burrow.

2. onças

Embora a última temporada tenha sido um desastre absoluto, ainda existem vários motivos pelos quais Jacksonville é um lugar atraente.

É fácil esquecer, mas os Jaguars estão a apenas um ano de uma temporada de 9-8 e a dois anos de vencer um jogo dos playoffs. Os Jaguars têm um quarterback da franquia, Trevor Lawrence, e jovens jogadores promissores, Brian Thomas Jr. e Travis Etienne. Eles estão no meio do grupo em termos de limite máximo esperado para 2025, mas estão armados com 10 escolhas no próximo draft, que incluem seis nas primeiras quatro rodadas.

Quem quer que os Jaguars selecionem como seu próximo gerente geral obviamente percorrerá um longo caminho para determinar o quão bom esse trabalho realmente é. Jacksonville precisa que seu próximo treinador e gerente geral trabalhem juntos e compartilhem a mesma visão em termos de escalação e construção de cultura.

3. santos

Há muito trabalho a fazer, mas o Saints tem a capacidade de voltar a ser um candidato aos playoffs de forma relativamente rápida.

Vamos expor os aspectos positivos primeiro. O Saints joga em uma divisão que pode ser vencida e tem vários pilares para trabalhar: o running back Alvin Kamara, o wide receiver Chris Olave, a escolha do primeiro turno de 2023 Bryan Bresee e os defensores veteranos Tyrann Mathieu, Cameron Jordan e Demario Davis. O Saints venceu seus dois primeiros jogos de forma convincente no ano passado, antes de lesões e várias derrotas por pouco colocarem sua temporada em parafuso.

Falando em veteranos, o Saints também conta com o quarterback Derek Carr, de 33 anos, que jogou bem no ano passado, antes de sua temporada terminar mais cedo devido a uma lesão. Nova Orleans também tem outros dois projetos de quarterback, Spencer Rattler e Jake Haener, que tiveram oportunidades de começar no ano passado.

Nova Orleans está em um inferno de teto salarial, então, salvo algumas grandes mudanças no elenco interno, não espere que os Saints sejam os impulsionadores da agência gratuita. No entanto, eles têm oito escolhas no draft, incluindo seis nas primeiras quatro rodadas.

4. Assaltantes

Las Vegas não tem muito com o que se animar do ponto de vista do elenco. Afinal, há uma razão para os Raiders terminarem com um recorde de 4-13. Mas isso pode não ser uma coisa terrível para um treinador principal que está a bordo de uma reconstrução. O próximo treinador dos Raiders provavelmente terá a oportunidade de começar do zero em um esforço para estabelecer um sucesso sustentável, algo que tem atormentado esta orgulhosa franquia durante a maior parte deste século.

Os Raiders terão bastante espaço à sua disposição antes da agência livre, então eles devem ser capazes de preencher muitas de suas necessidades de escalação lá. Las Vegas também possui oito escolhas no próximo draft, incluindo a sexta escolha geral.

Também é importante notar que os Raiders têm Tom Brady trabalhando com eles como proprietário minoritário. É sabido que Brady tem estado ativo na busca de treinador principal da equipe, o que é claramente uma coisa boa. Em Brady, os Raiders têm alguém que sabe como é uma cultura vencedora, e isso é algo que o sete vezes Super Bowl O campeão espera trazer para Las Vegas, começando pelo próximo técnico do time.