Classificação de recrutamento de futebol da universidade 2025: as melhores classes, as equipes emergem durante o dia da assinatura nacional

O Dia Nacional da Signature na quarta -feira tem pouco parecido com o que costumava ser um dia de marquise na baixa temporada sazonal do futebol universitário. Com o Compromisso ofensivo Ty Haywood Ty Haywood com Michigan De manhã (ele já estava comprometido com o Alabama), cada recruta dos 100 melhores agora está comprometido com o ciclo de 2025, por 247 Rankingsports.

Qualquer turno ou hora possível da assinatura formará as manchetes do dia, o que pode levar a alguns shakes no ranking de recrutamento de 2025.

Como é na quarta -feira, é o Texas que tem a classe número 1 após um impressionante período de assinatura precoce em dezembro. Mas os suspeitos usuais que constituem o Big Ten e a SEC, Geórgia, Alabama, o estado de Ohio, entre eles, ainda estão localizados entre as principais classes do ciclo de 2025. de programas Big Ten ou SEC.

Confira as 10 melhores aulas abaixo e fique conosco durante o restante do dia da assinatura nacional, pois essas classificações devem mudar. Clique no link no final da tabela para ver onde seu equipamento está localizado se você não estiver dentro do top 10.

