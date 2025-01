Classificação de todos os 11 jogos dos playoffs do futebol universitário em 2024-25: fracassos na primeira rodada, semifinais trazem clássicos

A primeira equipe de 12 futebol universitário Os playoffs começaram com um gemido, já que a primeira rodada teve quatro jogos decididos por dois dígitos, gerando um debate furioso sobre os critérios de seleção e classificação. Mas à medida que o grupo começou a eliminar os impostores, a qualidade do jogo melhorou dramaticamente.

Três dos quatro confrontos das quartas de final foram competitivos até o segundo tempo, e um deles foi um clássico instantâneo quando o Texas venceu o Arizona State na prorrogação dupla após uma recuperação memorável dos Sun Devils. Isso levou a duas partidas semifinais que aconteceram de maneira memorável.

A vitória do Ohio State por 28-14 no Cotton Bowl sobre o Texas é para sempre definida por uma posição heróica no final do jogo da defesa dos Buckeyes, pontuada por uma jogada lendária de um jogador por excelência do Ohio State. Para não ficar para trás, a vitória de Notre Dame por 27-24 no Orange Bowl sobre a Penn State foi uma disputa que manteve os espectadores interessados ​​até o fim.

Ao refletirmos sobre uma pós-temporada histórica, aqui está uma classificação póstuma dos 11 jogos que compuseram o CFP ampliado.

1. Texas 39, Arizona State 31 (quartas de final)

Quando um jogador do time perdedor é nomeado MVP de um jogo, geralmente é uma indicação de que algo estranho aconteceu. Esse foi certamente o caso no Peach Bowl, quando Cam Skattebo fez tudo o que pôde para recuperar o Arizona State de um déficit de 24-8 no quarto período. Ele era um corredor, passador e recebedor enquanto os Sun Devils rugiam para forçar a prorrogação. O Texas de alguma forma prevaleceu na segunda prorrogação, mesmo depois de se encontrar contra a parede em uma situação de quarto para 13. Grandes oscilações de impulso e o heroísmo do Skattebo tornam este não apenas o melhor jogo CFP deste ano, mas também um dos melhores de todos os tempos. .

2. Ohio State 28, Texas 14 (semifinal)

A demissão de Jack Sawyer do quarterback do Texas, Quinn Ewers, e o retorno de 82 jardas para um touchdown permanecerão na história do estado de Ohio. A pontuação decisiva de um nativo de Ohio definirá para sempre um disputado Cotton Bowl que impulsionou os Buckeyes ao Campeonato Nacional CFP. Sawyer estava entre o contingente de estrelas do estado de Ohio que rejeitou 2024 Draft da NFL para retornar para uma corrida pelo título. E para um último destino de livro de histórias, Sawyer e Ewers foram colegas de quarto durante a breve passagem de Ewers pelos Buckeyes em 2021.

3. Notre Dame 27, Penn State 24 (semifinal)

Este jogo teve um pouco de tudo. Houve altos e baixos para ambas as equipes e jogadas individuais fantásticas (incluindo a recepção de touchdown de 54 jardas de Jaden Greenhouse para Notre Dame no quarto período e Tyler Warren dando tudo de si para Penn State). Este também teve um final dramático. No final das contas, a Penn State deu tudo de si com uma defesa tardia de má qualidade e uma interceptação crítica faltando menos de um minuto para o fim.

4. Notre Dame 23, Geórgia 10 (quartas de final)

Nenhum dos times teve média de 5 jardas por jogada, nenhum alcançou 300 jardas no total e nunca foi um jogo de posse de bola em nenhum momento do segundo tempo. Ainda assim, o Sugar Bowl cativou a audiência televisiva nacional, uma vez que os campeões da SEC falharam nos seus esforços para avançar. Com a ajuda de um fumble UGA e o retorno de Jayden Harrison para um touchdown, o Fighting Irish marcou 14 pontos em um intervalo de 42 segundos de jogo no intervalo. A Geórgia respondeu com um touchdown, mas Notre Dame manteve-se firme em três tentativas consecutivas da UGA em território irlandês para encerrar o jogo.

5. Ohio State 34, Notre Dame 23 (campeonato nacional)

Houve muitas explosões nos jogos do Campeonato Nacional CFP nos últimos anos, e esta estava tendendo nessa direção durante os quartos intermediários. No entanto, o touchdown inicial de Notre Dame em 18 jogadas e o retorno tardio pelo menos tornaram tudo interessante. No final, o concurso apresentou a equipe de elite incomparável do estado de Ohio e a cultura corajosa de Notre Dame. Poderia ter sido pior (ver: Geórgia 65, TCU 7).

6. Texas 38, Clemson 24 (primeira rodada)

O Texas estava varrendo Clemson, até que de repente deixou de ser. Cade Klubnik liderou uma manifestação furiosa para colocar os Tigers em 31-24 no início do quarto período. No entanto, os Longhorns fecharam a porta com um touchdown de 77 jardas executado por Jaydon Blue e duas posições defensivas. Não foi um clássico instantâneo, mas foi o melhor jogo de um primeiro turno medíocre.

7. Penn State 31, Boise State 14 (quartas de final)

Este foi melhor do que a pontuação final indica. Penn State usou um poder surpreendente no início do jogo de passes para assumir uma vantagem de 14-0 antes de Boise State voltar à caça. No final, os Leões Nittany eram simplesmente mais talentosos e físicos. Mas, ao contrário do SMU, os Broncos lutaram e tornaram as coisas interessantes no segundo tempo.

8. Ohio State 42, Tennessee 17 (primeira rodada)

A explosão de 21 a 0 do estado de Ohio no primeiro quarto serviu como um alerta para o resto do campo do CFP de que os Buckeyes haviam deixado para trás a frustração de uma derrota para Michigan e estavam falando sério sobre a pós-temporada. Tennessee marcou 10 pontos sem resposta para fechar o primeiro tempo e entrou no segundo tempo perdendo por apenas 21-10. No entanto, os Buckeyes rapidamente pisaram no acelerador novamente para se afastar e alcançar uma vitória oficial que prenunciava o que estava por vir.

9. Ohio State 41, Oregon 21 (quartas de final)

À luz do que este jogo era suposto Para ser, o produto real decepcionou. O pôr do sol de Pasadena foi brilhante, mas o desempenho de Oregon não. A revanche da emocionante vitória dos Ducks por 32-31 na temporada regular sobre os Buckeyes terminou em um piscar de olhos. O estado de Ohio seguiu o desmantelamento do Tennessee com uma derrota ainda mais impressionante dos campeões das Dez Grandes.

10. Notre Dame 27, Indiana 17 (primeira rodada)

Isso atingiu o pico cedo com o touchdown de 98 jardas de Jeremiyah Love aos quatro minutos de jogo. Na verdade, o Indiana levou a bola para o meio-campo em quatro posses consecutivas para fechar o primeiro tempo, chegando até à zona vermelha duas vezes. O problema é que esses ataques produziram apenas três pontos, o que posteriormente levou a uma vitória confortável para os Fighting Irish.

11. Penn State 38, SMU 10 (primeira rodada)

A SMU não fez nenhum favor ao Comitê de Seleção do CFP depois de ganhar a oferta geral final sobre um trio de equipes da SEC com três derrotas. Os Mustangs ficaram atrás por 28 a 0 no primeiro tempo e pareciam um time que não pertencia. Quando eles finalmente marcaram um touchdown no meio do quarto período, Penn State começou a observar Boise State e o país parou de assistir.