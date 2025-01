Classificação do basquete universitário: a última cesta de 3 pontos do Texas A&M afunda Oklahoma enquanto Aggies vence outro grande jogo

Passei um tempo esta semana no Podcast de basquete universitário de olho no explicando como todos os jogos de rua na SEC são projetados como oportunidades do Quadrante 1, exceto os jogos de rua na Carolina do Sul. Em outras palavras, quase tudo na liga é difícil fora de casa, ainda mais quando falta o seu artilheiro, e é por isso que o que o Texas A&M fez na noite de quarta-feira em Oklahoma foi especialmente impressionante.

Pontuação final: Aggies 80, Sooners 78.

Com o artilheiro Wade Taylor IV afastado dos gramados devido a uma lesão não revelada, o Texas A&M ficou 18 pontos atrás no segundo tempo fora de casa e parecia caminhar para sua terceira derrota na temporada. Em vez disso, os Aggies se recuperaram e venceram seu nono jogo consecutivo, em grande parte porque Zhuric Phelps marcou 34 pontos, o recorde de sua carreira, incluindo a vitória de 3 pontos a 19 segundos do fim.

A improvável vitória inesperada melhorou o Texas A&M para 13-2 no geral, 2-0 na SEC. Os Aggies estão agora com 4-1 no Quadrante 1, 3-1 no Quadrante 2 ou 7-2 nos dois primeiros quadrantes, com cinco vitórias sobre as 50 melhores equipes da NET. É um currículo que coloca o Texas A&M em 12º lugar no CBS Sports Top 25 e 1 ranking diário de basquete universitário atualizado na manhã de quinta-feira, com Auburn permanecendo em primeiro lugar pelo segundo dia consecutivo.

No total, 10 escolas SEC estão agora entre as 25 e 1 primeiras, especificamente No. 1 Auburn, No. 4 Florida, No. Texas A&M, nº 17 Ole Miss, nº 24 Geórgia e nº 26 Oklahoma. Três dos cinco primeiros, cinco dos oito primeiros e sete dos 12 primeiros vêm da mesma liga, o que é uma das razões muitos acreditam que um membro da SEC vencerá o campeonato nacional este anoencerrando uma seca de títulos de conferência que começou depois que Anthony Davis levou Kentucky a seis vitórias no Torneio da NCAA de 2012.

Classificações Top 25 e 1