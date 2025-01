Classificação do basquete universitário: Arkansas tenta evitar início de 0-3 no jogo da SEC enquanto Razorbacks enfrentam a Flórida

Quando é a temporada de conferências, e uma conferência tem 10 equipes no Top 25 da CBS Sports e 1 no ranking diário de basquete universitário, os fins de semana não podem deixar de oferecer confrontos atraentes.

Portanto, este fim de semana está repleto de confrontos atraentes com a SEC.

Tennessee (7º no Top 25 e 1º) está tentando se recuperar de sua primeira derrota da temporada em um jogo no Texas, que foi onde o técnico do Vols, Rick Barnes, passou 17 temporadas afastado. Kentucky (nº 10 no Top 25 e 1) no Mississippi State (nº 8 no Top 25 e 1) é um confronto entre os 10 primeiros entre dois programas que superam as expectativas da pré-temporada. Alabama (nº 5 no Top 25 e 1) no Texas A&M (nº 12 no Top 25 e 1) é um confronto entre os 15 primeiros com guardas anunciados. Oklahoma (nº 25 no Top 25 e 1) contra Georgia (nº 23 no Top 25 e 1) é outro confronto classificado entre duas equipes com um recorde combinado de 26-4.

Jogos divertidos além de jogos divertidos além de jogos divertidos.

Mas acho que o confronto mais interessante na SEC neste fim de semana é a Flórida contra o Arkansas, onde John Calipari corre o risco de cair para 0-3 em um jogo de conferência pela primeira vez desde que começou com 0-6 no Atlantic 10 enquanto estava na UMass. durante a temporada 1988-89. Qual é o risco de Calipari cair para 0-3 na SEC? Bem, a única maneira de evitar isso é perturbar um time da Flórida que está classificado em 4º lugar no Top 25 e 1º e vem de uma vitória de 30 pontos sobre um time do Tennessee que venceu o Razorbacks de Calipari por apenas três dias. antes.

Boa sorte, como dizem.

Se Carolina do Norte e Rutgers são os times mais decepcionantes nesta temporada, o Arkansas não pode ficar muito atrás. Embora Calipari tenha usado extensos recursos do NIL para montar um elenco talentoso o suficiente para convencer os eleitores da AP a classificar os Razorbacks em 16º lugar na pré-temporada, o time conseguiu vencer apenas um jogo nos dois primeiros quadrantes. Entre as escolas com mais vitórias nos dois primeiros quadrantes no momento: Central Michigan, Wofford, UIC, Illinois State, Liberty, North Dakota State, UC Riverside, UC San Diego e UC Irvine.

(Pelos meus cálculos, três programas do sistema da Universidade da Califórnia têm atualmente mais vitórias nos dois primeiros quadrantes do que o Arkansas, e a UC Davis está empatada com os Razorbacks com uma.)

Arkansas está 11-4 no geral e 1-4 nos dois primeiros quadrantes, com 10 de suas 11 vitórias ocorrendo no quadrante 3 ou no quadrante 4. Como resultado, os Razorbacks caíram para 48º no NET e 51 no BartTorvik.com – e Jerry Palm da CBS Sports os removeu inteiramente de sua chave projetada para o torneio da NCAA de 2025.

Em outras palavras, as coisas não estão indo bem.

Ainda dá tempo de dar a volta por cima?

Claro!

E é importante notar que Calipari teve várias mudanças importantes de temporada ao longo dos anos. Então eu não descartaria nada. Ainda assim, é impossível negar que esse time caro que ele montou depois de deixar o Kentucky e ir para o Arkansas em abril passado se parece muito com um time incompatível que se formou em questão de meses. Os Razorbacks venceram Michigan no início de dezembro. Mas, além disso, eles não fizeram quase nada. A próxima melhor vitória do Arkansas? Provavelmente é uma vitória sobre Lipscomb que veio na primeira semana da temporada, o que é um problema óbvio para o programa mais de dois meses nesta mesma temporada.

Classificações Top 25 e 1