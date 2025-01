Classificação do basquete universitário: Auburn permanece em primeiro lugar, apesar da lesão de Johni Broome, St.

Auburn superou um déficit no intervalo para vencer a Carolina do Sul por 66-63, estender sua seqüência de vitórias para oito jogos e permanecer em primeiro lugar no ranking CBS Sports Top 25 atualizado na manhã de domingo e no ranking diário de basquete universitário.

Essa é a coisa boa.

Mas isso é ruim Na verdade ruim, especificamente que Johni Broome saiu do jogo no segundo tempo com o que o técnico do Auburn, Bruce Pearl, mais tarde chamou de “entorse significativa” no tornozelo esquerdo. Imagens que virão, obviamente. E não sou médico, o que é ainda mais óbvio. Mas uma coisa que sei, ao cobrir o esporte por mais de duas décadas, é que, quando jogadores de basquete torcem os tornozelos dessa maneira, geralmente perdem jogos. Portanto, os fãs de Auburn são forçados a cruzar os dedos e torcer para que não seja tão ruim quanto as grandes entorses de tornozelo costumam ser.

“Johni Broome torceu o tornozelo”, disse Pearl depois. “Voltaremos para Auburn e faremos uma ressonância magnética e raios X para ver se há algo mais do que isso.”

Em uma conferência como a SEC, a melhor liga do país, não existem semanas simples, a questão é que quase todos os jogos que Broome perde podem criar desafios. E depois há a corrida para Jogador Nacional do Ano, uma corrida que Broome lidera, mas talvez não por muito mais tempo, em parte porque se espera que ele fique afastado dos gramados por um período de tempo indeterminado, em parte porque Flagg de Cooper Duke está substituindo. forte.

Pelo que vale, Evan Turner perdeu seis jogos na temporada 2009-10 e ainda ganhou vários prêmios NPOY, incluindo o prêmio de Jogador Nacional do Ano da CBS Sports. Portanto, há alguma margem de manobra para Broome aqui. Ainda assim, isso não é o ideal e, dependendo da gravidade da lesão, pode custar imensamente aos Tigres e a Broome.

Quanto à minha decisão de deixar Auburn em primeiro lugar, apesar da lesão de seu melhor jogador, percebo que mentes razoáveis ​​podem discordar disso, mas nunca criei o hábito de punir times no Top 25 e 1 devido a lesões até o fim. lesões produzem resultados negativos. Em outras palavras, pelas mesmas razões que não puni UConn no Top 25 e 1 depois que Liam McNeeley foi afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo, não vou punir Auburn no Top 25 e 1 simplesmente porque Johni Broome agora é (presumivelmente) afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo. Se a lesão impactar negativamente o trabalho dos Tigres, farei os ajustes necessários. Mas, por enquanto, Auburn permanece em primeiro lugar no Top 25 e em primeiro lugar pela quinta manhã consecutiva.

