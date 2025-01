Classificação do Farmers Insurance Open 2025: Ludvig Åberg lidera por dois em Torrey Pines após seu 63º na primeira rodada

SAN DIEGO (AP) – Ludvig Åberg acertou 9 abaixo de 63 na quarta-feira no que ele chama de seu lugar favorito no mundo, assumindo uma vantagem de duas tacadas sobre Danny Walker e Hayden Springer na primeira rodada do Farmers Insurance Open em Torrey. Pinheiros.

Åberg assumiu a liderança no primeiro turno do PGA Tour pela primeira vez depois de registrar a melhor pontuação no primeiro turno de sua jovem carreira. O sueco de 25 anos aproveitou para jogar no percurso norte mais fácil em Torrey Pines, acertando 16 dos 18 greens no regulamento e fazendo oito birdies e um eagle nas ligações costeiras.

“Gosto quando você bate em muitos pilotos e sinto que fiz isso muito hoje e provavelmente farei o mesmo amanhã”, disse Åberg. “(Eu adoro) qualquer campo de golfe quando tem essa aparência, quando você tem a vista, e Torrey Pines é um lugar muito legal.”

Walker, de 25 anos, se destacou em seu quarto início de carreira no PGA Tour. Ele teve a melhor rodada do dia de abertura no percurso mais difícil do Sul, onde a média de pontuação foi de 72,487 contra 70,218 no Norte.

Walker e Springer terminaram uma tacada à frente de Lanto Griffin, Zac Blair, Zach Johnson, 48, e Aldrich Potgieter, 20, todos os quais jogaram no North Course.

Will Zalatoris desiste do Farmers Insurance Open de 2025 pouco antes do tee time da primeira rodada Steve Taranto

O japonês Hideki Matsuyama, o jogador com melhor classificação no percurso e vencedor do The Sentry em Kapalua, acertou 68 tiros no percurso Sul.

Åberg, que terminou em nono no ano passado em sua estreia em Torrey Pines, começou a nova temporada terminando em quinto em Maui, depois de passar por uma cirurgia no joelho no outono passado. Depois de ganhar o prêmio de estreante do ano do tour em 2023, ele não venceu no ano passado, apesar de ter conseguido seis resultados entre os cinco primeiros, incluindo vice-campeonato no Masters, no AT&T Pebble Beach Pro-Am e no BMW Championship.

Embora muitos dos melhores jogadores não estejam em Torrey Pines esta semana, Åberg mal podia esperar para chegar ao belo campo costeiro, chamando San Diego de “meu lugar favorito no mundo” no início desta semana.

Åberg também disse que adoraria que o Genesis Invitational fosse realizado aqui em três semanas. Espera-se que o torneio anuncie seu local para 2025 logo após ser transferido do Riviera Country Club devido aos incêndios florestais mortais que destruíram parte do bairro Pacific Palisades, em Los Angeles, perto do famoso campo.

“Não tive nenhum problema desde a cirurgia, por isso é muito bom”, disse Åberg. “Acho que Maui foi o teste final para isso. Fiquei com algumas bolhas nos pés. Essa é outra história, mas o joelho aguentou bem. Estou ansioso para voltar e jogar muitos torneios… estou ansioso para desfrutar de uma boa sequência de golfe.

Walker, um novato que ganhou seu cartão do PGA Tour no Korn Ferry Tour, completou uma rodada livre de bogey depois de perder seus dois primeiros cortes da temporada.

Johnson não vence em turnê desde o British Open de 2015 em St. Andrews, mas começou de forma impressionante em Torrey Pines depois de obter isenção de patrocinador.

O atual campeão Matthieu Pavon acertou 73 no percurso Sul.

Este famoso torneio na costa norte de San Diego tem menos estrelas do que o normal neste ano. O número 2 do mundo e nativo de San Diego, Xander Schauffele, não entrou, enquanto o quinto colocado do sul da Califórnia, Collin Morikawa, desistiu no domingo, seguido pelo ex-vice-campeão de Torrey Pines, Will Zalatoris, na manhã de quarta-feira.

O Farmers Insurance Open começa na quarta-feira e termina no sábado para evitar um conflito na rodada final com os jogos do campeonato da conferência da NFL.