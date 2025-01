Classificação e classificações do Sony Open 2025: Nick Taylor derrota Nico Echavarría nos playoffs pela quinta vitória na carreira

Pela quinta vez em sua carreira, Nick Taylor entrou no círculo de vencedores do PGA Tour. Taylor emergiu de um playoff de dois buracos sobre Nico Echavarría no Waialae Country Club para conquistar o Sony Open de 2025 depois que ambos chegaram a 16 abaixo do par no regulamento.

As últimas três vitórias de Taylor vieram em buracos extras, quando ele derrotou Charley Hoffman no WM Phoenix Open de 2024 e venceu de forma memorável seu torneio nacional, o Aberto do Canadá de 2023, sobre Tommy Fleetwood com um eagle putt de 72 pés. Taylor realizou atos heróicos semelhantes em Waialae CC quando marcou para eagle no par 5 18 para empatar a liderança no regulamento e forçar buracos extras.

“Foi um dia difícil”, disse Taylor. “Eu tinha 1 a mais de sete e não estava necessariamente pensando em ganhar. Tive uma sequência de birdies lá e depois perdi duas tacadas curtas nos números 15 e 16. Para poder fazer uma águia no número 18 só para ter uma chance, fiquei um pouco deprimido depois daquelas duas tacadas perdidas, estou um pouco surpreso que tenha acontecido assim.

A vitória de Taylor marca a terceira desde o início da temporada 2022-23 do PGA Tour. Durante esse período, apenas Scottie Scheffler (nove), Rory McIlroy e Jon Rahm (quatro cada) tiveram mais vitórias. A vitória de Taylor marca seu primeiro resultado entre os 10 primeiros desde sua última vitória no WM Phoenix Open.

Com a vitória, Taylor garante seu segundo convite consecutivo para o Masters em abril. Você também encontrará seu nome na folha de camisetas do PGA Championship em Quail Hollow, bem como em Sentry, onde começará sua temporada de 2026, se desejar.

Taylor abriu a rodada final a duas tacadas do ritmo de 54 buracos estabelecido por JJ Spaun; parecia ser uma reflexão tardia nos primeiros eventos. Encontrando sua forma na curva, o canadense iluminou-se com quatro birdies consecutivos dos números 8 a 11. Seu jogo de cunha preciso continuou a persistir, mas o putter apresentou problemas quando Taylor errou tentativas de birdie de 5 pés nos números 15 e. 16.

Parecendo que seria deixado de fora olhando para dentro, Taylor convocou um gene-chave com o qual os fãs de golfe se familiarizaram nos últimos anos. Longe da superfície em dois no par 5 18, Taylor contribuiu com seu terceiro para a águia para empatar Echavarría a 16 abaixo do par. Quando Spaun e Stephan Jaeger não conseguiram fazer o birdie, um playoff foi estabelecido para os dois jogadores.

Taylor e Ecvharria trocaram birdies no buraco do playoff de abertura e prepararam o cenário para a grande final. Depois de regressar ao tee, Echavarría teve uma clara vantagem ao dividir o fairway e depois encontrar a superfície em dois. Enquanto isso, Taylor se acomodou em um bunker do fairway e acertou um belo arremesso a 1,5 metro de distância. Quando Echavarría interpretou mal a velocidade em seu terceiro e posteriormente errou sua tentativa de birdie, Taylor rolou seu 5 pés para seu quinto título do PGA Tour.

“Não sei (o que acontecerá nos playoffs). Não sei”, disse Taylor. “Não joguei 18 naquela segunda vez exatamente como vi. Ser capaz de fazer um bom chute, que já havia feito antes, e uma pena que Nico acertou um triplo ali e abriu a porta para mim. esteja à altura da ocasião e é muito engraçado.”

Aqui estão as qualificações dos demais notáveis ​​​​na classificação Sony Open 2025.

2. Nico Echavarria (-16): O colombiano terá que esperar pela terceira vitória no PGA Tour. Depois de passar por uma temporada de estreia marcada por inconsistências, o jogador de 30 anos encontrou silenciosamente o seu ritmo. Seus 65 pontos na rodada final empataram com Taylor como o pior do dia e o colocaram em posição de vencer pela segunda vez desde o final de outubro. Ele agora tem dois vice-campeonatos, uma vitória e outro top 10 em suas últimas seis partidas desde o outono da FedEx Cup.

“É que tenho trabalhado muito e tenho trabalhado muito”, disse Echavarria. “Tem sido muito gratificante ver as coisas indo bem. Tenho uma mentalidade muito simples de fazer a melhor tacada possível toda vez que você dá um passo à frente. Tenho feito isso e tudo está indo bem, exceto a última tacada. “ Nota: A

T6. Keegan Bradley (-13): O capitão americano da Ryder Cup entrou na rodada final apenas duas tacadas atrás do líder e com a intenção de terminar uma posição acima na classificação do que há um ano, quando perdeu nos playoffs. Bradley deu muitos olhares de birdie, mas o putter o decepcionou e enviou lance de birdie após lance de birdie correndo ao redor da borda do buraco. Considerando tudo isso, as duas semanas de Bradley no Havaí foram um sucesso, já que ele terminou consecutivamente entre os 15 primeiros. Nota: A-

T10. Russel Henley (-12): O campeão do torneio de 2013 tinha como objetivo conquistar seu segundo troféu no Waialae CC no fim de semana. Tocando a liderança em vários pontos, a queda de Henley foi uma defesa desleixada de nove no sábado. O americano acertou três bogeys daquele lado do campo de golfe em sua terceira rodada, mas ficou um pouco abaixo do ritmo de 54 buracos. Seu jogo constante continua produzindo resultados de qualidade. Nota: B+

T16.Hideki Matsuyama (-11): Depois de estabelecer todos os tipos de recordes de pontuação no Sentry, Matsuyama foi colocado sob controle no Sony Open. O líder da FedEx Cup tentou um novo taco após sua primeira rodada, porque não, mas foi sua rebatida de bola que o decepcionou. Matsuyama teve dificuldade em encontrar a grama curta fora do tee e classificou-se perto do final do campo em termos de precisão de direção. Quatro rodadas na década de 60 foram suficientes para que ele ficasse entre os 20 primeiros, mas ele nunca ameaçou seriamente os líderes. Nota: C+

MC. Corey Conners: Todos os sinais apontavam para o canadense competindo esta semana, já que Conners terminou entre os cinco primeiros no Sentry, juntamente com uma corrida sólida em Waialae CC. Ele foi lento nos bloqueios com uma rodada acima do par na quinta-feira, mas parecia ansioso para fazer as pazes na sexta-feira. Trabalhando de volta para dentro da linha de corte, Conners acertou três bogeys em um trecho de seis buracos nas costas nove que o deixou a duas tacadas fora da linha de corte. A saída antecipada marca o primeiro corte perdido de Conners desde o Aberto dos Estados Unidos de 2023. Nota: F