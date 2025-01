Classificações da American Express 2025: Nick Taylor e Joel Dahmen acabaram de retornar de JT Poston após a primeira rodada

Uma semana depois de conquistar a quinta vitória de sua carreira no PGA Tour, Nick Taylor está de volta ao topo. Jogando o campo de golfe mais difícil entre a rotação de três campos do American Express 2025, o canadense ganhou vida no deserto da Califórnia com 7 abaixo de 65 anos. O total de Taylor o coloca a três tacadas da liderança de JT Poston com 10 abaixo, que foi filmada no Nicklaus Tournament Course.

“É grande”, disse Taylor. “O estádio é provavelmente o mais difícil dos três, por isso é bom começar bem. Tive uma boa folga nos últimos dias. Só vi cinco ou seis buracos no estádio, talvez nove em Nicklaus. ” Não vi La Quinta, mas já estive lá muitas vezes, então não fiquei preocupado em ver o campo, apenas descansar um pouco, então me saí bem.”

Embora a pontuação de Taylor possa não colocá-lo em primeiro lugar em 18 buracos, seus dados de tacadas obtidos sim. Os 65 pontos de Taylor no Stadium Course foram quase oito tacadas melhores do que a média do campo na primeira rodada, já que o campo de golfe jogou um pouco acima do par. Enquanto isso, o La Quinta Country Club e o Nicklaus Tournament Course, onde a maioria dos jogadores da primeira página do ranking jogaram na quinta-feira, jogaram com uma média de quase 4 abaixo do par.

Todos os jogadores de golfe farão um rodízio pelos três percursos nos primeiros 54 buracos, com o corte chegando mais tarde, levando a um sprint de 18 buracos para terminar no Stadium Course no domingo.

Embora Taylor tenha se tornado um vencedor prolífico (e mais próximo) nos últimos três anos, somando três vitórias desde o início da temporada 2022-23, falta consistência em seu jogo. Sua vitória no Sony Open da semana passada representou seu primeiro resultado entre os 10 primeiros desde sua última viagem ao círculo dos vencedores no WM Phoenix 2024.

Através de 18 buracos no American Express, Taylor parece interessado em garantir que a diferença entre camisetas de qualidade não seja mais tão grande desta vez. Com os dois campos de golfe mais fáceis à sua frente, ele tem muita pista para trabalhar e muita confiança para fazê-lo.

“Trabalhei bastante no jogo mental na entressafra”, disse Taylor. “Apenas estar ciente dos pensamentos que passam pela sua mente, tentando estar no momento presente, apenas reservando tempo para isso. Consegui uma pontuação muito boa hoje; isso é algo que sinto que você faz quando ganha, então sendo capaz de competir isso esta semana e continuar assim, esse é o nome do jogo, especialmente neste campo de golfe e neste torneio. As pontuações hoje estão muito baixas, então joguei de forma inteligente, aproveitando as tacadas.

o líder

1.JT Poston (-10): A última vez que Poston jogou no deserto, ele terminou a semana erguendo o terceiro troféu de sua carreira no PGA Tour. Apenas duas partidas depois de sua vitória no Shriners Children’s Open, o destro de balanço suave está de volta. Apesar de perder alguns birdies a menos de 3 metros e apesar de acertar bogey em seu 10º buraco, Poston ainda conseguiu 10 abaixo do par. Ele jogou seus últimos oito buracos em 7 abaixo do par para reivindicar a liderança geral.

“Foi apenas um daqueles dias em que tudo se encaixou”, disse Poston. “Eu realmente acertei meus ferros muito bem, dirigi bem, me dei muitas chances e sim, acredite ou não, perdi algumas tacadas dentro de 10 pés nos primeiros nove. Apenas um daqueles dias, do tee para o verde, foi muito bom e o jogo do ferro foi muito preciso.

Outros contendores

2. Justino Inferior (-9)

T3. Jason Day, Chris Kirk, Matthias Schmid, JJ Spaun, Joel Dahmen (-8)

T8. Nick Taylor, Sepp Straka, Mark Hubbard, Michael Thorbjornsen, Carson Young, Rico Hoey, Charley Hoffman, Harry Higgs, Alejandro Tosti (-7)

Dahmen se tornou o garoto-propaganda do heroísmo do final da temporada para manter seu cartão do PGA Tour nas últimas temporadas, e isso só será exagerado em 2025. Com o tour cortando cartões em tempo integral de 125 para 100 na última entressafra, Dahmen espera um um início mais rápido pode trazer uma sensação de alívio no final do ano.

Em 2024, o ex-vencedor do PGA Tour conseguiu apenas um resultado entre os 10 primeiros e terminou entre os 125 primeiros. Embora possa não parecer muito na terceira semana da temporada, o jogo de Dahmen na quinta-feira (e subsequentemente nos próximos 54 buracos) pode preparar o terreno para o resto do seu ano e, talvez, para o resto da sua carreira.

“Levei um tempo para processar aquele fim de semana, provavelmente na RSM, mas definitivamente descobri algo que vinha tentando há algum tempo”, disse Dahmen. “Trabalhar com um treinador de desempenho e fazer todas essas coisas para melhorar seu golfe, e às vezes leva muito tempo para dar certo. Para dar certo, especialmente naquele domingo, para mim, foi muito especial. aproveite isso com mais frequência.

“É muito difícil entrar naquele espaço mental onde você apenas tem que fazer isso e está super focado no que está fazendo. Sempre foi uma luta para mim permanecer concentrado durante 18 buracos, e estou tentando fazer mais porque, obviamente, quando faço isso, sou muito bom no golfe.”

Uma novidade para a Finlândia

Sami Valimaki não só fez o primeiro hole-in-one de sua carreira profissional na quinta-feira, mas também fez o primeiro hole-in-one de qualquer finlandês no PGA Tour. Jogando no Nicklaus Tournament Course, o estudante do segundo ano do PGA Tour começou seu dia idealmente com um birdie em seu segundo buraco, mas as coisas ficaram ainda melhores quando ele saiu do tee no par 3 em 12º. Empunhando um ferro 8, Valimaki voou sua bola. pouco antes do alfinete e observei enquanto pingava no fundo do copo.

“Foi um bom começo”, disse Valimaki. “Fiz algumas boas tacadas antes disso, e então o número ficou perfeito. Quatro passos antes do pin, caí, cheguei lá e ficou muito bom até o buraco.”

Probabilidades e escolhas atualizadas da American Express para 2025

JT Postón: 15/2

Nick Taylor: 9-1

Jovem Carson: 16-1

Dia de Jasão: 18-1

JJ Spaun: 18-1

Justin abaixo: 20-1

Jackson Suber: 20-1

Justin Thomas: 20-1

Straka era um nome que gostávamos no início da semana, e na quinta-feira ele não fez nada para nos fazer virar as costas para ele agora. O grande austríaco acertou um round de 7 under no Nicklaus Tournament Course e fez isso sem errar um chute. Straka tem 30-1 e deve estar à altura do desafio quando entrar no Stadium Course.