Classificações da Liga Americana Leste fora de temporada: Quanto os Yankees, Red Sox e Blue Jays melhoraram neste inverno?

Há muito considerada a divisão mais dominante do beisebol, a Liga Americana Leste teve um ano um tanto ruim em 2024.

Claro, os Yankees terminaram com o melhor histórico da Liga Americana a caminho da flâmula, e os Orioles também chegaram à pós-temporada. Mas os outros três clubes (Boston, Tampa Bay e Toronto) ficaram muito decepcionados.

Muito provavelmente, 2024 será um pontinho e não uma tendência para a SEC da MLB. Os Yankees ainda têm ambições de campeonato mesmo depois de perder Juan Soto. A janela permanece aberta para os Orioles e seu núcleo jovem. Os Red Sox têm um grupo tentador de prospectos com estreia prevista para 2025. Tampa Bay tem uma rotação inicial fantástica e subestimada. E os Blue Jays… bem, os Blue Jays não podem ser uma grande decepção de novo, podem?

A Liga Americana Leste continua sendo a única divisão do beisebol em que todos os cinco times podem realmente acreditar que têm uma chance de terminar em primeiro lugar em 2025. Vamos revisar essas cinco temporadas.

Ianques de Nova York

Principais movimentos:

Assinou SP Max Fried por 8 anos

Assinou 1B Paul Goldschmidt com um contrato de 1 ano

Adquiriu OF/1B Cody Bellinger em troca do Chicago Cubs

Adquiriu RP Devin Williams em uma negociação com a Milwaukee Brewers.

Adquiriu RP Fernando Cruz por meio de negociação com o Cincinnati Reds.

Assinou RP Jonathan Loaisiga por um ano

Nota fora de temporada: B+

Não tenho certeza se ouvi, mas Juan Soto é um Met de Nova York. Poderia ter sido uma notícia.

No Bronx, foi um momento de humildade, um sinal de humildade para uma franquia orgulhosa. A decisão de Soto foi o ponto de apoio, o ponto de viragem não apenas para esta entressafra dos Yankees, mas também para a próxima década do beisebol dos Yankees.

Aqui está outro fato preocupante: os Yankees não são mais a força financeira mais dominante no jogo. Esse manto foi assumido pelos grandes gastadores Los Angeles Dodgers, que lançaram um plano ambicioso para igualar e superar a pegada cultural dos Yankees. Na verdade, os Bombers nem sequer são os grandes apostadores da sua própria cidade, agora que o mega-dólar Steve Cohen está a queimar milhares de milhões no Queens.

Mas isso não significa que o proprietário Hal Steinbrenner passou o inverno mesquinho. Imediatamente após a saída de Soto, o gerente geral Brian Cashman e a empresa iniciaram o Plano B. Antes mesmo que o Mets pudesse apresentar seu novo superastro, os Yankees concordaram com um contrato de oito anos com o titular canhoto Max Fried, um dos arremessadores titulares mais consistentes em o jogo. . Uma negociação com Milwaukee para adquirir Devin Williams, mais próximo do mundo, solidificou ainda mais a unidade de prevenção de corridas dos Yankees como a força do clube.

Ofensivamente, os Yankees procuraram substituir Soto no time, o que… claro. Adicionar o carinhosamente indiferente Cody Bellinger em uma troca com Chicago e o veterano Paul Goldschmidt em um pacto de um ano dá ao elenco a profundidade necessária. Ainda assim, Bellinger, Goldschmidt, Anthony Volpe, Jazz Chisholm Jr. ou Giancarlo Stanton precisarão entregar uma temporada All-Star para fornecer a Aaron Judge um companheiro de equipe impactante. E não negligencie a perda de Gleyber Torres. Seus frustrantes lapsos mentais nas bases não deveriam ofuscar o fato de que ele foi o terceiro melhor rebatedor de Nova York na temporada passada.

Não manter Soto significa que os Yankees não conseguirão nada acima de um B aqui, mesmo que a agressividade de seu plano alternativo seja louvável.

Orioles de Baltimore

Principais movimentos:

Assinou OF Tyler O’Neill para um contrato de 3 anos

Assinou C Gary Sánchez com um contrato de 1 ano

SP Charlie Morton assinou por um ano

Ele assinou com SP Tomoyuki Sugano por um ano

Assinou RP Andrew Kittredge para um contrato de um ano

Nota fora de temporada: C

Não é que algum desses movimentos seja ruim; é que juntos eles parecem lamentavelmente insuficientes. Os Orioles perderam a rodada do wild card de forma embaraçosa na temporada passada, marcando apenas uma corrida em 18 entradas contra o Kansas City Royals. Desde então, dois dos jogadores mais importantes do clube, o craque Corbin Burnes e o rebatedor Anthony Santander, de 44 home runs, saíram em liberdade sem quaisquer substitutos óbvios.

O’Neill, que cozinhou 31 batatas no ano passado, é uma boa jogada positiva, especialmente com a cerca esquerda do campo de Camden Yards se movendo a uma distância razoável em 2025. Ele foi o primeiro agente livre a receber um compromisso de vários anos da frente atual escritório é novidade em si. Mas também acarreta riscos; O musculoso atormentado por lesões jogou mais de 113 partidas apenas uma vez em sua carreira de sete anos e lutou o suficiente contra o arremesso destro no ano passado (0,693 OPS) que é justo temer que ele possa se tornar uma opção reserva cara no pelotão. final da temporada. fim.

Morton, 41, e Sugano, 35, são aquisições de andares altos e tetos baixos. Apesar da idade avançada, Morton ainda é um arremessador mediano na liga, enquanto Sugano vem do Japão e acaba de ganhar o prêmio NPB MVP. Ainda assim, ele não é Roki Sasaki; o destro é mais um arremessador suave e astuto do que um monstro que lança chamas. Kittredge e Sánchez são peças de boa profundidade que provavelmente não moverão muito a agulha em nenhuma direção.

Juntos, esses cinco agentes livres representam um investimento financeiro significativo do grupo proprietário de Baltimore em sua primeira entressafra. Os US$ 96 milhões comprometidos são o oitavo maior valor do beisebol. No mínimo, é um grande avanço em relação à forma como os Orioles costumavam operar. Ainda assim, as mudanças em si parecem decepcionantes, especialmente para uma equipa cuja janela competitiva está aberta.

Red Sox de Boston

Principais movimentos:

Assinou SP Walker Buehler para um contrato de um ano

Adquiriu SP Garrett Crochet por meio de negociação do Chicago White Sox

Assinou RP Aroldis Chapman para um contrato de um ano

SP Patrick Sandoval assinou por 2 anos

Nota fora de temporada: B- (incompleto)

Para uma equipe de arremessadores que derreteu em uma poça no segundo semestre de 2024, adicionar Crochê é um grande negócio. O canhoto lança-chamas era um dos melhores braços da MLB há um ano. Agora é o Dia de Abertura e o esperançoso titular do Jogo 1 dos playoffs em Boston. Buehler, cujo heroísmo em outubro para os Dodgers ofuscou um pouco o que foi uma temporada regular difícil em 2024, deveria dar à rotação um andar mais alto. Chapman recusou, mas ainda pode ser útil no bullpen. Sandoval perderá toda a temporada de 2025 devido a lesão.

O que está faltando aqui, obviamente, é o agente livre ofensivo com muito dinheiro. Alex Bregman, o da carreira .848 OPS, permanece no mercado aberto. Uma união entre os dois partidos parece inevitável neste momento, mas não se deve descartar a relativa frugalidade do grupo governante de Boston. Contratar Bregman seria um grande impulso para a escalação do Red Sox; Não contratá-lo seria uma acusação massiva ao nível de fome desta organização. Vamos conversar em algumas semanas.

Relâmpago de Tampa Bay

Principais movimentos:

Nota fora de temporada: B-

Os Rays aparentemente fazem isso todo inverno: eles negociam jogadores estabelecidos que se aproximam da agência gratuita. Assine um agente livre de nível médio para um contrato de um ano. Adquire um pelotão de substitutos desconhecidos com acordos de ligas menores. Enxágue e repita.

No que diz respeito às operações de beisebol, tem sido um período de entressafra chato em Tampa. Isso provavelmente é uma coisa boa, considerando toda a confusão em torno dos planos do estádio.

Blue Jays de Toronto

Principais movimentos:

Assinado por Anthony Santander por 5 anos

Assinou RP Jeff Hoffman com um contrato de 3 anos

Adquiriu 2B Andrés Giménez por meio de negociação com o Cleveland Guardians

Adquirida OF Myles Straw por meio de negociação com o Cleveland Guardians

Nota fora de temporada: B

É fácil e divertido fazer palhaçadas com os Blue Jays por terminarem em segundo lugar entre aparentemente todos os principais agentes livres. Fizeram uma oferta competitiva ao Soto, mas não foi suficiente. Eles venceram os Diamondbacks com Corbin Burnes, mas ele optou por levar menos para morar em sua casa em Phoenix. Eles conseguiram um encontro pessoal com Roki Sasaki, apenas para ter o tão elogiado arremessador assinando em Los Angeles. A decisão deles de enviar o veterano apaziguador Chad Green, entre outros, para a reunião de Sasaki, enquanto os Dodgers enviavam – ah, não sei – Shohei Ohtani, de alguma forma esclarece onde está esta organização.

Mas, no geral, é na verdade uma entressafra bastante sólida. Os Blue Jays precisavam de poder, então contrataram o Santander, um dos principais fabricantes de batatas do jogo. Eles precisavam de profundidade em sua escalação e defesa no campo interno, então trocaram por Giménez, um grande jogador de segunda base de todos os tempos. Eles precisavam de atualizações no bullpen, então contrataram Hoffman, indiscutivelmente o segundo melhor apaziguador do mercado.

Se conseguirem Bregman ou Pete Alonso, os Blue Jays podem estar em muito boa forma em 2025.

É claro que tudo viraria fumaça se Toronto não conseguisse uma prorrogação com Vladimir Guerrero Jr. Mas até agora, nada mal.