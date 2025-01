Classificações da NL East Offseason: Como as equipes da divisão melhoraram (ou não) até agora neste inverno?

Existem duas maneiras de assistir ao NL East neste inverno.

Tecnicamente, nenhuma divisão gastou mais dinheiro em agência gratuita. Através dessa lente, o Leste dos Países Baixos é um gigante, um gigante, uma força financeira da natureza.

No entanto, uma parte esmagadora desses gastos foi para um homem: Juan Soto. Se Soto for removido da equação, o gasto de US$ 972,75 milhões da divisão cai para US$ 207,75 milhões, menos do que o AL East, AL West e a National League West.

Isso aponta para uma história maior. Além do Soto, esta divisão, que enviou três times aos playoffs em 2024, tem estado relativamente inativa até agora nesta entressafra.

Vamos equipe por equipe e analisar como os Phillies, Mets, Braves, Nationals e Marlins abordaram a entressafra até agora.

Filadélfia Phillies

Principais movimentos:

Adquiriu o SP Jesús Luzardo via negociação do Miami Marlins

Assinou RP Jordan Romano por um ano

Assinou OF Max Kepler por um ano

Assinou SP/RP Joe Ross por um ano

Avaliação fora de temporada: B-

Os atuais campeões da NL East entraram na entressafra muito mais cedo do que gostariam, saindo dos playoffs com uma derrota desanimadora do NLDS para o Mets em 9 de outubro. Posteriormente, todos os relatórios indicaram que o presidente de operações de beisebol, Dave Dombrowski, supervisionará a atualização do elenco no inverno. Pelo segundo outubro consecutivo, o alardeado ataque dos Phillies implodiu no grande palco sob uma avalanche de eliminações. Mudar as coisas parecia lógico e prudente. Veteranos veteranos como Bryce Harper, Kyle Schwarber e Trea Turner não seriam negociados, mas o jogador da terceira base do All-Star Alec Bohm, cujas lutas no final da temporada resultaram em um banco NLDS surpreendente, havia rumores de que estariam disponíveis por meio de uma troca.

Mas o acordo nunca se concretizou, nem para Bohm nem para qualquer outro membro da formação dos Phillies. Em vez disso, Dombrowski redobrou o compromisso de começar a lançar, reforçando o que já era um ponto forte de seu clube. Adquirir Jesús Luzardo como quinto titular da equipe pode ser uma transação verdadeiramente impactante. Há apenas dois anos, o canhoto iniciou o jogo 1 da série wild card de 2023 para os Marlins contra os Phillies no Citizens Bank Park. As lesões o limitaram em 2024, mas Luzardo está a uma temporada de ser um dos titulares mais eficazes do jogo.

No ataque, a assinatura de Max Kepler com um contrato de um ano para ser o defensor esquerdo regular representa a única adição significativa da Filadélfia. Kepler, assim como Luzardo, foi prejudicado por lesões no dia 24, após fazer um excelente 23º. Se ele conseguir se manter saudável, certamente ajudará os Phillies em sua busca para se repetir como vencedores da divisão. No bullpen, perder Jeff Hoffman (e provavelmente seu companheiro de back-end Carlos Estevez) derruba o corpo de apoio da Filadélfia, mesmo que Jordan Romano possa se recuperar de um 2024 repleto de lesões.

Os Phillies estão melhores hoje do que eram em 9 de outubro? Talvez? Talvez não. De qualquer forma, a diferença anual é, mais uma vez, relativamente insignificante. O sucesso dos Phillies de 2025, assim como das versões de 2023 e 2024, dependerá de os melhores rebatedores do clube estarem à altura da tarefa na hora dos playoffs. O resto é, provavelmente, apenas fachada.

Mets de Nova York

Principais movimentos:

Assinado por Juan Soto por 15 anos.

SP Sean Manaea foi renovado com contrato de 3 anos

Assinou SP Clay Holmes por 3 anos

SP Frankie Montas assinou por 2 anos

Assinou SP Griffin Canning com um contrato de 1 ano

Adquirida OF José Sirí por meio de troca com o Tampa Bay Rays

Nota fora de temporada: A-

Juan Soto é agora um Met, cuja importância não pode ser subestimada. Seu salto pela cidade em busca de uma montanha de moola representa uma nova era no beisebol de Nova York e torna o Mets um candidato no futuro próximo. O proprietário Steve Cohen, que também teve um bom ano fora do diamante, é um homem que pode se dar ao luxo de um jogador de beisebol de US$ 765 milhões. O preço é surpreendente. Também não importa.

Mas por mais absurdo que pareça, a vida e a construção da equipe são mais do que Soto.

O Mets entrou no inverno precisando desesperadamente renovar e fortalecer seu arremesso inicial. Três dos quatro titulares do time nos playoffs acertaram a agência gratuita, e o único que retornou, Kodai Senga, começou apenas um jogo da temporada regular em 2024.

Nova York respondeu de acordo, contratando um quarteto de arremessadores titulares. Isso incluiu a recontratação de Manaea, que se tornou um contribuidor de primeira linha do Mets em 2024. Holmes e Montas são aquisições interessantes, embora muito diferentes, para um grupo de desenvolvimento de pitches com um histórico impressionante. Esse grupo tentará transformar Holmes, que foi uma peça-chave na retaguarda do bullpen dos Yankees, em um arremessador titular, enquanto espera desbloquear outro nível de Montas, que foi um arremessador abaixo da média na temporada passada.

Surpreendentemente, o Mets ainda não resolveu o seu bullpen, que estava sobrecarregado e esgotado no final da Série do Campeonato da Liga Nacional. Edwin Díaz precisa de ajuda. Felizmente, ainda existem muitos apaziguadores de impacto no mercado, incluindo Estevez, Tanner Scott, Kirby Yates e Kenley Jansen.

Depois, há a questão de Pete Alonso. O Urso Polar, que passou toda a sua carreira de seis anos na MLB no Queens, continua sendo um agente livre. O Mets é o local de pouso mais óbvio e provável para ele, mas está longe de ser um dado adquirido. Um acordo de curto prazo para um valor médio anual mais elevado, com opt-outs, poderia ser o caminho para uma reunificação. Manter Alonso transformaria a já formidável escalação do Mets em uma força real e poderia transformar sua entressafra de A- para A.

Atlanta Braves

Principais movimentos:

Nota fora de temporada: D

Seis times ainda não garantiram um único dólar na agência gratuita da Major League: Minnesota Twins, Milwaukee Brewers, St. Louis Cardinals, Miami Marlins, San Diego Padres e Atlanta Braves.

Para Atlanta, cujo elenco foi assolado por uma série de lesões em 2025, esse fato poderia visto através de óculos cor de rosa como uma boa notícia. Isso pode indicar que Spencer Strider e Ronald Acuña Jr., duas forças revolucionárias que perderam a maior parte de 2024, retornarão mais cedo do que o esperado. Mas através de lentes de vidro meio vazias, a inatividade dos Braves pode ser vista como um roubo de uma lista talentosa de peças complementares muito necessárias.

E certamente existem espaços abertos. O arremessador inicial Max Fried, o arremessador titular Charlie Morton, o apanhador Travis d’Arnaud, o outfielder Ramón Laureano, o outfielder Adam Duvall, o infielder Whit Merrifield, o apaziguador Jesse Chávez e o infielder Gio Urshela são todos membros contribuintes da equipe de 2024 que atingiram a agência gratuita. O outfielder Jorge Soler também foi negociado com os Angels.

Por enquanto, parece que Atlanta está contente em preencher essas funções com opções internas e retornos de lesões. Mark Bowman, do MLB.com, relatou que os Braves concordaram com uma oferta com Jeff Hoffman antes que preocupações sobre o estado médico do arremessador levassem ao fracasso do negócio. Mas, na maior parte, o presidente de operações de beisebol, Alex Anthopolous, tem sido incomumente passivo. A forma como Anthopoulos fortalecerá seu banco e bullpen nas próximas seis semanas pode ser extremamente importante para um time do Braves que continua sendo um dos grupos mais talentosos do jogo.

Nacionais de Washington

Principais movimentos:

Assinou SP Trevor Williams com um contrato de 2 anos

Assinou SP Mike Soroka com um contrato de 1 ano

Adquiriu 1B Nate Lowe em troca do Texas Rangers

Ele assinou com RP Jorge López por um ano

Assinou 1B Josh Bell com um contrato de 1 ano

Nota fora de temporada: C-

Em uma linha do tempo alternativa, houve uma entressafra que teria levado os Nationals a uma verdadeira disputa de wild card. Washington, impulsionado pelo enorme contrato fora dos livros de Patrick Corbin, poderia ter estado activo no topo do mercado de agentes livres. Mas embora Alex Bregman e Pete Alonso ainda estejam disponíveis, parece provável que os Nacionais entrarão no treinamento de primavera sem uma adição verdadeiramente significativa.

É um caminho infeliz para os Nacionais, considerando o grupo de jovens jogadores promissores em seu elenco. Os movimentos que eles fizeram não são ruins por si só – manter Williams fortalece a profundidade da rotação, enquanto Lowe imediatamente se torna o melhor rebatedor do clube – mas isso parece uma oportunidade perdida. Se tudo correr bem, os Nacionais ainda poderão ser um incômodo em 2025. No entanto, a probabilidade de isso acontecer poderia ter sido maior.

Miami Marlins

Movimentos importantes

Negociou 3B/1B Jake Burger com o Texas

SP Jesús Luzardo transferido para Filadélfia

Adquiriu 1B Matt Mervis em uma troca do Chicago Cubs

Nota fora de temporada: C

Os Marlins são um dos dois times da MLB, junto com os White Sox, que tentam ativamente perder.

É, mais uma vez, tempo de reconstrução em Miami. E é por isso que o Fish, sob o comando do novo presidente de operações de beisebol, Peter Bendix, está negociando qualquer jogador veterano que se preze. O primeiro base Jake Burger e o arremessador titular Jesús Luzardo foram liberados neste inverno em possíveis negócios. Adquirir 1B Matt Mervis dos Cubs é um bom investimento, mas na maior parte, as ações de Miami se concentram em ser boas daqui a quatro anos.