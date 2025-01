Classificações de basquete universitário: Duke sobe para o segundo lugar, atrás do unânime número 1, Auburn, na pesquisa atualizada do AP Top 25

Duke subiu para sua classificação mais alta na pesquisa AP Top 25 do basquete universitário masculino desde a pré-temporada de 2023-24 na segunda-feira, com um salto do terceiro para o segundo lugar, atrás do unânime número 1, Auburn. Os Blue Devils, que começaram a temporada na 7ª posição e caíram para a 12ª posição em novembro, após um início de temporada de 4 a 2, estão entre os 10 primeiros há oito semanas consecutivas, culminando com uma cabeça-de-chave. escalar cada uma das últimas três semanas.

A ascensão de Duke foi alimentada por uma seqüência de 12 vitórias consecutivas, líder nacional, possível em parte porque o segundo time da semana passada, Iowa State, caiu em West Virginia no sábado. Nesse período, Duke derrotou o então nº 2 (agora nº 1) Auburn e começou por 8-0 no jogo ACC, seu melhor início em ação de conferência desde 2007-08.

Auburn, classificado em primeiro lugar pela segunda semana consecutiva, não perdeu desde sua derrota para Duke no início de dezembro e melhorou para 17-1 na temporada com duas vitórias na SEC esta semana. Os Tigres fortaleceram sua posição no primeiro lugar ao ganhar todos os 62 votos de primeiro lugar pela primeira vez na história do programa, após uma semana que terminou com um susto na Geórgia. Eles são o primeiro número 1 unânime na pesquisa AP Top 25 desde que UConn conquistou o título depois de terminar a temporada passada com 37-3 e vencer seu segundo campeonato nacional consecutivo.

Com 18 times classificados sofrendo pelo menos uma derrota na semana passada, houve muito movimento em outras partes do Top 25 da AP esta semana, liderado por Gonzaga, Georgia (que perdeu duas vezes), Utah State e Baylor lutando e St. West Virginia e Louisville juntam-se às fileiras. Essas mudanças também incluíram Iowa State caindo para a 3ª posição, Houston subindo para a 7ª posição e Michigan State entrando no top 10 pela primeira vez nesta temporada na 8ª posição.

25 melhores AP

Os 25 melhores times na pesquisa de basquete universitário da Associated Press, com votos de primeiro lugar entre parênteses, registros até domingo, total de pontos com base em 25 pontos para uma votação de primeiro lugar até um ponto para uma votação de lugar 25 e a classificação da semana passada. :

Também recebendo votos: Texas Tech 104, Utah St. 1.

Primeiro nº 1 unânime de 2024-25

O primeiro time unânime número 1 no basquete universitário masculino nesta temporada, apropriadamente, é o Auburn Tigers. Auburn conquistou o primeiro lugar na AP Poll na semana passada, pela primeira vez em toda a temporada, após a primeira derrota do Tennessee na temporada e uma queda subsequente. Eles são o primeiro time a ganhar todos os votos disponíveis para o primeiro lugar nesta temporada e o primeiro time a ganhar o status unânime durante uma votação da temporada regular desde que a UConn o fez em 19 de fevereiro do ano passado. Os Huskies perderam o jogo seguinte, mas ficaram invictos pelo resto da temporada rumo ao segundo campeonato nacional, que terminou com status unânime na votação final da AP.

Olá Louisville!

O técnico do primeiro ano, Pat Kelsey, tem Louisville, classificado em 25º lugar esta semana, de volta à AP Poll pela primeira vez desde 25 de janeiro de 2021. Os Cardinals (14-5) venceram oito jogos consecutivos após um desafiador 6-5. início de temporada liderado por vitórias sobre Carolina do Norte, Clemson e Pitt no Ano Novo.

A SEC lidera com oito equipes

A temporada da SEC continuou mais uma vez esta semana, com a liga liderando com oito times classificados, mesmo depois que a Geórgia saiu da votação desta semana, com cinco deles entre os 10 primeiros. O Big Ten teve o segundo maior número, com seis. seguido pelo Big 12 com cinco.

O Big East e o ACC tinham dois cada. O AAC e o Mountain West tinham um cada.