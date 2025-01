Classificações de basquete universitário: Kam Jones, de Marquette, defende ingressar na corrida para jogador do ano

Com Johni Broome, do Auburn, lesionado, e Cooper Flagg, do Duke, em ascensão, as probabilidades do mercado de apostas de ganhar o prémio de melhor jogador nacional do ano mudaram essencialmente.

Broome era um grande favorito.

Agora é Flagg.

Como Matt Norlander e eu conversamos no episódio de domingo do Eye On College Basketball PodcastRealmente, neste ponto, parece uma corrida NPOY de dois homens. E pode acabar sendo exatamente isso (ou algo ainda menos se Flagg escapar). Mas se você estiver procurando por um candidato substituto, alguém que marque todas as caixas que os candidatos NPOY normalmente precisam verificar, dê uma olhada na CBS Sports Network na terça à noite às 7h ET para Marquette em DePaul.

Kam Jones será o melhor jogador em quadra.

Ele é o guarda de 1,80 metro de Marquette, com média de 19,7 pontos, 6,4 assistências e 4,9 rebotes, enquanto arremessa 50,6% de campo. É um monstro estatístico para um time do Big East que está em 14-2 e em 6º lugar no CBS Sports Top 25 e 1 ranking diário de basquete universitário atualizado na manhã de terça-feira. Ele é um grande jogador e está fazendo uma ótima temporada, tão boa que Jones ocupa o terceiro lugar, atrás apenas de Broome e Flagg, em classificações de jogadores em EvanMiya. com.

Jones algum dia pegará Flagg?

Pelo que vale, o mercado de apostas não pensa assim. Mas as honras do First Team All-America e o prêmio de Jogador do Ano do Big East estão totalmente ao nosso alcance. E é uma ótima história, visto que Jones era um prospecto com menos de 100 anos saindo do ensino médio em Memphis, e simplesmente um ator como calouro em Marquette, antes de se tornar uma estrela que agora tem a chance de terminar sua carreira universitária apenas como o segundo artilheiro de 2.000 pontos na história do programa.

Classificações Top 25 e 1