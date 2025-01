Classificações de futebol universitário: Texas, Geórgia e Miami lideram os 25 primeiros muito cedo, antes da temporada de 2025

1

A Era Arch Manning começa com todo o hype esperado. Obrigado pelas lembranças, Quinn Ewers, mas os ‘Horns serão mais perigosos como zagueiro por causa da capacidade atlética e da inteligência geral de Manning. Steve Sarkisian traz de volta o estreante nacional do ano, Colin Simmons, na ponta defensiva, assim como o astro linebacker Anthony Hill. O running back lesionado CJ Baxter deve tornar o backfield mais produtivo.

Os Dawgs caíram feio na temporada passada, com três derrotas. Os problemas foram o mau jogo do quarterback, a falta de recebedores criativos (de novo) e a pior defesa da Geórgia em pelo menos uma década. O wide receiver e retornador de chute Zachariah Branch deve adicionar um pouco de emoção ao ataque do coordenador Mike Bobo. Será que o running back do segundo ano, Nate Frazier, pode ser a figura de proa de uma rotação de running back que permite que a Geórgia atinja a rocha como fez antes?

Carson Beck tornou-se mais uma novela do que uma perspectiva. Um salto para o NFL Seguiu-se um ano de 2024 abaixo da média, marcado por uma lesão no cotovelo. Então Beck decidiu se mudar para Miami. É estranho, mas o sul da Flórida parece combinar com ele agora. É difícil imaginar Beck tão produtivo quanto Cam Ward, mas a linha ofensiva liderada pelo atacante esquerdo júnior Francis Mauigoa deve ser dominante, e se a defesa melhorar um pouco, os Hurricanes serão dignos dos playoffs.

Haverá uma batalha, mas é muito provável que o ex-cinco estrelas Julian Sayin assuma o cargo de zagueiro no lugar do cessante Will Howard. Ele terá Jeremiah Smith pronto para a NFL para jogar. Se você quiser um referendo sobre a temporada, preste atenção na abertura: o Texas chega ao estado de Ohio na semana 1 para uma revanche da semifinal do CFP, enquanto os Buckeyes tentam iniciar uma busca por títulos nacionais consecutivos.

Talvez este seja o ano. Você sabe, o ano em que James Franklin finalmente venceu um time dos cinco primeiros novamente. Seus Nittany Lions foram eliminados da semifinal do Orange Bowl por Notre Dame, colocando Franklin em 1-15 em Penn State contra os cinco melhores times. Drew Allar terá que superar sua impressionante interceptação no final da temporada contra os irlandeses. Nick Singleton e Kaytron Allen são o melhor grupo de running backs do país.

Obviamente, Marcus Freeman está apenas começando. Após a melhor temporada irlandesa desde 1988, Notre Dame deve continuar na luta. A linha ofensiva será grande e furiosa. O running back Jeremiyah Love retorna. Pessoalmente, mal posso esperar para ver o desenvolvimento do receptor de slots Jordan Faison, que foi uma revelação na pós-temporada e me lembra Hunter Renfrow de Clemson. O primeiro jogo da temporada em Miami será fantástico.

Dillion Gabriel acabou (finalmente, depois de seis anos). Que comece a competição para substituir o segundo melhor passador de todos os tempos. Transferido para a UCLA, Dante Moore chegou a Westwood com estilo e promessa, mas agora ele deve provar seu valor sob o comando de Dan Lanning. A defesa será prejudicada com a perda de Jordan Burch. Os Ducks devem estar 4 a 0 quando forem para Penn State, e não há Ohio State programado nesta temporada.

A cultura está no vestiário de Dabo Swinney! Lembra daquela velha declaração “do meu jeito ou da minha transferência rodoviária”? Dabo finalmente quebrou e importou três jogadores do portal. Deve ser divertido assistir a batalha de Miami e Clemson pelo ACC. Cade Klubnik será candidato ao Troféu Heisman da pré-temporada quando retornar depois de lançar 3.700 jardas e 36 touchdowns em uma temporada de conquista do título ACC. A sala dos wide receivers está lotada. No entanto, a defesa acelerada estava perto do final da conferência. No entanto, concentre-se em Clemson para uma vaga nos playoffs.

Nico Iamaleava ficou um pouco exposto jogando no frio contra uma defesa de elite do Ohio State no CFP. Não importa quanto progresso os Vols tenham feito, Iamaleava e Tennessee provavelmente terão que vencer um jogo como esse para dar o próximo passo. Perder o líder da SEC, Dylan Sampson, vai doer e a linha ofensiva precisa ser reformulada. O coordenador defensivo Tim Banks é uma estrela, então não espere uma grande queda desse lado da bola.

A LSU sempre tem talento. Você tem o suficiente para uma SEC/CFP liderada por Brian Kelly em 2025? O retorno do quarterback Garrett Nussmeier é enorme. O coordenador defensivo do segundo ano, Blake Baker, deve melhorar sua unidade. As 5,88 jardas permitidas por jogada foram uma melhoria… mas não muito. O wide receiver e a linha ofensiva foram atualizados no portal. Há jogos de estrada em Oklahoma, Alabama, Ole Miss e Clemson.

Os Gamecocks estiveram na discussão do CFP no final da temporada graças ao progresso do quarterback LaNorris Sellers. A programação é brutal com jogos no Missouri, LSU, Ole Miss e Texas A&M. Alabama e Clemson estão vindo para Columbia. Com uma classificação de pré-temporada alta o suficiente, uma temporada de três derrotas pode ser suficiente para levar os Gamecocks a este ponto.

Os Mustangs fizeram uma das melhores estreias em conferências da história, conquistando uma vaga no campeonato ACC e chegando aos playoffs. Será divertido assistir o quarterback Kevin Jennings durante uma temporada completa. Rhett Lashlee está preparado para tornar a SMU um concorrente nacional todos os anos.

Os Cougars devem emergir como os 12 grandes favoritos após uma temporada de 11 vitórias. A melhor defesa da liga permanece praticamente intacta. Jake Retzlaff retorna depois de empatar com o maior número de interceptações lançadas no Big 12 (12).

O Crimson Tide é um dos maiores pontos de interrogação no tabuleiro. Quatro derrotas simplesmente não acontecerão novamente. Kalen DeBoer precisa vencer agora! Quanto retrocesso o Tide dá como quarterback com Jalen Milroe se tornando profissional, se houver? Os fãs de Bama serão apanhados na batalha entre Ty Simpson, Austin Mack e Keelon Russell QB.. Existem várias peças boas em outras partes da lista, mas serão suficientes? O comitê de seleção do CFP aprovou a marca no mês passado. Também não faremos isso em 2025. Por enquanto, ‘Bama é um time que beira o top 15.

Bret Bielema gosta de antagonizar as pessoas (ver: Shane Beamer e o Citrus Bowl). Ele também gosta de bater na pedra. O treinador de Illinois está transformando seu programa em um jogador legítimo do Big Ten. O quarterback Luke Altmyer (2.700 jardas) retorna a um time que venceu 10 jogos pela primeira vez em 23 anos. Um cronograma administrável significa que o Illini deve estar na disputa pelos playoffs.

Os 12 grandes treinadores do ano, Kenny Dillingham, é o brinde da liga depois de levar os Sun Devils do pior (escolhido por último antes da temporada) para o primeiro. O quarterback Sam Leavitt se recupera de uma lesão em seu alvo favorito: Jordan Tyson (1.100 jardas de recepção). O running back transferido do exército Kanye Udoh (carreira de 1.641 anos) tentará substituir Cam Scattebo.

Se Lane Kiffin conseguir se afastar do teclado por um segundo, o foco deverá voltar para sua equipe. Jaxson Dart se foi, mas o canhoto reserva Austin Simmons parece promissor. O canhoto fez 32 passes na última temporada, enquanto também estrelava no time de beisebol. O principal receptor Tre Harris também se foi. Kiffin teve 21 transferências, o que é bom para a segunda classe de transferências deste ciclo. de acordo com 247Sports.

Eu disse no ano passado que se Billy Napier ganhasse oito jogos ele deveria receber um aumento. Bom? Depois de uma surpreendente temporada de oito vitórias, Napier aparentemente resolveu as coisas com o quarterback DJ Lagway (em uma temporada completa) pronto para assumir. O que representa o calendário mais difícil do jogo muda de local desde o dia 24, com jogos em LSU, Miami, Texas A&M, Kentucky e Ole Miss.

Os Cyclones estão obtendo o maior número de vitórias na história do programa (11). O inspirador quarterback Rocco Becht está de volta. O mesmo acontece com o backfield de Carl Hansen e Abu Sama II, que combinaram 1.300 jardas e 15 touchdowns.

Adição intrigante como quarterback, já que o reserva da Penn State, Beau Pribula, substitui Brady Cook. Você quase tem que colocar o Missouri entre os 25 primeiros. Apenas algumas equipes venceram pelo menos 21 jogos nas últimas duas temporadas. Realmente não há muitas desculpas para vencer pelo menos nove nesta temporada. A classe de transferência é classificada. perto do topo da SEC. Os Tigers jogam seus primeiros seis jogos em casa, enquanto Carolina do Sul, Alabama e Texas A&M vão para Columbia.

Os Yellow Jackets perderam quatro dos últimos cinco. Eles deveriam ter derrotado a Geórgia e feito 4-3 em jogos decididos por oito pontos ou menos. Se o quarterback Haynes King continuar saudável, cuidado. Perder o dinâmico Eric Singleton no portal para Auburn foi um duro golpe, mas o círculo da vida funciona assim: os dois melhores receptores da FIU chegam à Georgia Tech no portal. Eric Rivers (1.172 jardas, 12 touchdowns) e Dean Patterson (685 jardas, 7 touchdowns) devem dar a King algumas opções valiosas.

Lembra quando os Aggies controlaram seu destino na SEC no final da temporada? Um fracasso que incluiu derrotas em quatro dos últimos cinco jogos estourou esse balão. O quarterback Marcel Reed terá talento objetivos nas chegadas ao portal Mario Craver (estado do Mississippi) e Kevin Concepción (estado da Carolina do Norte). Cuidado com outra queda de barriga. Os Aggies vão para LSU, Missouri e Texas.

Curt Cignetti e os Hoosiers não estarão longe de uma estreia nos playoffs no primeiro ano. Pesquise-o no Google. Sim, Cignetti na verdade tem um recorde combinado de 25-8 em seus empregos anteriores na segunda temporada. A adição do quarterback do Cal, Fernando Mendoza, foi uma das maiores melhorias do portal. Ele poderá lançar para Elijah Sarratt e Omar Cooper, que combinaram 15 touchdowns na temporada passada.

Os Red Raiders estão prontos para estourar no ano 4 sob o comando de Joey McGuire. É um remake exatamente como McGuire o trouxe. 17 transferências, incluindo sete de quatro estrelas (classe nº 3 a nível nacional.) Tech venceu oito pela segunda vez em três anos, incluindo vitórias sobre os finalistas do campeonato Big 12, Arizona State e Iowa State. O quarterback Behren Morton retorna de uma cirurgia no ombro.

