Classificações do basquete universitário: Flórida cai na pesquisa dos treinadores e o número 1 do Tennessee é o próximo

A Flórida caiu três posições, para a 8ª posição, na pesquisa atualizada de treinadores divulgada na segunda-feira, depois de sofrer sua primeira derrota para o Kentucky. Os Gators entraram no fim de semana passado como um dos três times invictos restantes antes de perder para os Wildcats por 106-100 na abertura da SEC para ambas as equipes.

O próximo teste da Flórida será contra o número 1 do Tennessee, na terça-feira. Os Voluntários se mantiveram firmes no primeiro lugar esta semana, depois de uma vitória arrasadora sobre o Arkansas em casa. Tennessee é o único time invicto que resta no basquete universitário.

UConn saltou três posições para o 10º lugar após derrotar Providência 87-84. Os Huskies estavam perdendo por 14 pontos contra os Friars e superaram o time visitante por 60-45 após o intervalo, melhorando para 4-0 no jogo do Big East.

UConn venceu seus últimos oito jogos desde o 0-3 no Maui Invitational. Os Huskies são uma das três equipes (Marquette e cidade de george os demais) que ainda não perderam no jogo do Big East.

Pesquisa de treinadores

Pesquisa dos 25 melhores times da pesquisa de treinadores de basquete universitário do USA Today, com votos para o primeiro lugar entre parênteses, registros até domingo, total de pontos com base em 25 pontos para uma votação para o primeiro lugar até um ponto para uma votação para o primeiro lugar 25º lugar e último classificação da semana. :

Também recebendo votos: Baylor 49; Cincinnati 38; Pitsburgo 32; Estado de San Diego 25; São João 24; Clemson 10; Maryland 9; Geórgia 5; Queda de neve 4; Arizona 4; Wisconsin 3; Vanderbilt3; Indiana 3; Universidade da Califórnia San Diego 1; Texas Tecnologia 1; Arcansas 1;