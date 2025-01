Classificações do basquete universitário: Illinois cai após explosão, mas as métricas mantêm Illini ainda no topo

Michigan State tem 16-2 no geral, 7-0 no Big Ten, e neste ponto está projetado para vencer o que seria o 11º campeonato de conferência da temporada regular de Tom Izzo.

Mas o melhor time do Big Ten?

Isso é Illinois, de acordo com a rede Kenpom.com e Barttorvik.com, mesmo depois da derrota de quinta-feira por 91-70 em casa para o Maryland ter derrubado o Illini para 13-6 no geral, 5-4 na liga. E é por isso que mesmo que os Illini não consigam uma classificação entre os 4 primeiros no torneio da NCAA de 2025, Jerry Palm os projetou como uma semente 5 agora – A equipe de Brad Underwood provavelmente será uma escolha popular para avançar na chave.

No entanto, quinta-feira foi um desastre.

Illinois estava sem Tomislav Ivisic, um pivô de 2,10 metros que estava afastado dos gramados devido a uma infecção na garganta. Ele é o segundo do time em pontuação com 13,0 pontos por jogo e o primeiro do time em rebotes com 8,5 rebotes por disputa. Sua ausência deixou um grande buraco no meio que Maryland explorou bem com Julian Reese e Derik Queen.

Reese, um veterano de 1,80 metro, terminou com 27 pontos, 17 rebotes e três bloqueios. Queen, um calouro de 1,80 metro, somou 25 pontos, seis rebotes e três roubadas de bola.

“Brad teve que diminuir (sem Ivisic)”, disse o técnico do Maryland, Kevin Willard. “E você não pode voltar a ser pequeno contra nós.”

Illinois está em 19º lugar no ranking atualizado de basquete universitário da CBS Sports na manhã de sexta-feira, onde Auburn permanece em 1º lugar pelo 17º dia consecutivo. Os Illini retornarão à quadra no domingo, quando receberem o Northwestern dentro do State Farm Center.

