Classificações do basquete universitário: mesmo sem Johni Broome, o número 1 de Auburn estende a seqüência de vitórias para 10 jogos

Tem sido uma semana mista para várias equipes classificadas entre as 10 primeiras na pesquisa Top 25 da Associated Press. Os estados de Iowa, Alabama, Flórida, Tennessee, Marquette e Kentucky têm um único dígito ao lado de seus nomes (na pesquisa da AP por enquanto), mas perderam como favoritos esta semana.

Auburn estava indo bem, no entanto.

Embora os Tigers tenham feito dois jogos contra adversários classificados, um em casa e outro fora de casa, e não tenham o seu melhor jogador (Johni Broome), completaram uma semana de 2-0. Primeiro, na terça-feira, eles derrotaram o estado do Mississippi por 88-66. Então, no sábado, eles venceram por 70-68 na Geórgia para estender sua seqüência de vitórias para 10 jogos e permanecer em primeiro lugar no CBS Sports Top 25 e 1 ranking diário de basquete universitário atualizado na manhã de domingo.

“Apenas uma grande vitória”, disse o técnico do Auburn, Bruce Pearl, depois que seus Tigers conseguiram uma vitória de dois pontos, prejudicada pelos Bulldogs. dois possíveis arremessos para empatar o jogo nos sete segundos finais. “É difícil conseguir vitórias fora de casa nesta liga, especialmente vitórias fora de casa contra um de seus arquirrivais e um time classificado como a Geórgia. Achei que começar do início enviou uma mensagem muito forte de que conseguimos. sem o nosso melhor jogador para (simplesmente) tentar te dar uma grande luta. “Viemos aqui para tentar ganhar o jogo.”

Com a vitória, Auburn está agora com 17-1 e possui o melhor nacional de 10 vitórias no Quadrante 1, entrando em um período em que os Tigres não têm jogos no meio da semana. Obviamente, isso é enorme, considerando que Broome, um provável All-American do time principal, continua afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo sofrida na vitória do fim de semana passado na Carolina do Sul.

Brome jogará no sábado contra o Tennessee?

Isso ainda não está claro.

De qualquer forma, o confronto dos Tigers com o UT nos dará nossa edição final do treinamento de Pearl contra a escola que ele levou ao primeiro lugar no ranking em fevereiro de 2008. Agora, Pearl classificou Auburn em primeiro lugar pela segunda vez em quatro anos. período, aprimorando suas credenciais dignas de Hall of Fame. Mas Pearl provavelmente terá que vencer sua antiga escola no sábado para manter o primeiro lugar no ranking, especialmente com Duke, o único time a vencer Auburn até agora nesta temporada, em uma seqüência de 12 vitórias consecutivas que colocou os Blue Devils em primeiro lugar. . 2 no Top 25 e 1.

Classificações Top 25 e 1