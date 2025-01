Classificações do basquete universitário: por que Auburn ainda pode ser o número 1, mesmo se perder para LSU ou Ole Miss esta semana

Auburn, o melhor classificado, tem dois jogos de estrada esta semana. Os Tigres serão os favoritos em ambos, mas teoricamente poderão perder em qualquer um deles. Então, com isso em mente, fiz uma pergunta a Kyle Boone sobre Episódio de domingo do podcast Eye On College Basketball.

Aqui está a questão: chegamos ao ponto em que Auburn, que está classificado em primeiro lugar no CBS Sports Top 25 e 1 ranking diário de basquete universitário atualizado na manhã de segunda-feira, pode sofrer uma derrota no quadrante 1, que é uma derrota na LSU na quarta-feira ou qual seria uma derrota para Ole Miss no sábado, com base nas projeções atuais, e ainda assim mereceria o primeiro lugar no ranking?

Boone disse que sim.

Concordo.

Obviamente, poderíamos ter um longo debate sobre qual time é o melhor no basquete universitário. melhorar – Auburn, Duke, Houston, Iowa State ou qualquer outra pessoa. — porque melhorar É um termo subjetivo. Mas realmente não há debate sobre qual time tem o melhor currículo no basquete universitário.

De longe é Auburn.

Os Tigres têm 18-1 no geral, 6-0 na SEC e 11-1 no quadrante 1. Você percebe o quão bom 11-1 no quadrante 1 é comparado ao resto do esporte?

Não há outro time no país com 11 vitórias no primeiro trimestre. Ou 10. Ou nove. Oregon ocupa o segundo lugar nacionalmente em vitórias no primeiro quarto, com oito, e ninguém mais tem mais do que seis. Então, para fins de conversa, digamos que Auburn perca para a LSU na quarta-feira. Se isso acontecesse, os Tigers de Bruce Pearl ainda teriam 18-2 no geral, com um recorde de 11-2 no quadrante 1.

Duke é o número 2 no Top 25 e o número 1.

Novamente, se Auburn perder para LSU na quarta-feira, os Tigers (com base nas projeções atuais) ainda teriam 18-2 com um recorde de 11-2 no quadrante 1. Na melhor das hipóteses, Duke na quinta-feira amanhã também teria 18-2. mas com apenas um recorde de 5-2 no quadrante 1. Pelos meus cálculos, isso significa que mesmo com uma derrota na LSU na quarta-feira, o nº 1 Auburn teria seis vitórias a mais no primeiro trimestre do que o nº 2 Duke e o mesmo número de derrotas . Como estou sempre mais ou menos tentando replicar o comitê de seleção, e como acho que todo membro do comitê de seleção com cérebro classificaria o currículo de Auburn acima do currículo de Duke, mesmo depois de uma hipotética derrota da LSU para Auburn (e, sim, mesmo que Duke possua uma vitória em dezembro sobre Auburn no Cameron Indoor Stadium), sou forçado a acreditar que os Tigers são como um jogador de golfe com uma vantagem de três tacadas em campo. Eu não aconselharia você a acertar uma tacada inicial, errar o green e bogey no próximo buraco, por assim dizer. Mas mesmo que o fizessem, ainda estariam à frente de todos os outros.

Isso é basicamente Auburn agora.

Os Tigers tiveram um dos melhores começos em 19 jogos na memória recente e KenPom.com os projeta para vencer a liga mais difícil do país por quatro jogos. Isso é uma loucura e a razão pela qual Pearl leva Auburn à sua segunda Final Four, ou primeiro campeonato nacional, está em jogo para o treinador mais vencedor da história do programa.

Classificações Top 25 e 1