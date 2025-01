Classificações do basquete universitário: por que Auburn merece ser o número 1 com ou sem Johni Broome

Auburn está classificado em primeiro lugar no ranking diário dos 25 melhores do basquete universitário da CBS Sports e em primeiro lugar pela sexta manhã consecutiva e provavelmente passará para o primeiro lugar na pesquisa dos 25 melhores da Associated Press quando for atualizada na segunda-feira.

Mas eles são tigres? Na verdade Qual é o melhor time do esporte tal como está construído atualmente?

Essa é uma pergunta justa.

A verdade é que provavelmente não serão, agora que Johni Broome, o maior artilheiro e rebote do time, está afastado dos gramados por tempo indeterminado devido a uma torção no tornozelo esquerdo sofrida na vitória de sábado na Carolina do Sul. Espera-se que Auburn fique sem seu melhor jogador, e um dos melhores jogadores do jogo, por pelo menos uma semana e possivelmente várias semanas. E se alguns eleitores da AP decidirem levar isso em conta e, em vez disso, moverem Iowa State ou Duke para o primeiro lugar, eu entenderei perfeitamente.

Mas, como expliquei no domingo, pessoalmente nunca tive o hábito de punir equipes do Top 25 e 1 por lesões até que as lesões resultem em resultados negativos que prejudiquem o corpo do trabalho. É por isso que mantenho Auburn como número 1, apesar da lesão de Broome. Os Tigres estão com 15-1 no geral e 7-1 no Quadrante 1, o que os torna o único time do país com pelo menos seis vitórias no primeiro quarto e não mais do que uma derrota total. Simplificando, esse é o melhor trabalho no basquete universitário e respeitarei até que não o faça.

Então, quanto a ausência de Broome afetará Auburn?

É impossível saber com certeza. Mas uma forma de ilustrar a sua importância é destacar que KenPom. com projeta Auburn como favorito de 13 pontos sobre o estado do Mississippi na terça-feira em casa, mas EvanMiya. com só coloca o número em -4,5 depois de levar em conta a ausência de Broome. Para ser claro, estas são duas fórmulas computacionais diferentes, e a diferença real de pontos provavelmente ficará em algum lugar entre esses dois números. Mas a questão permanece a mesma: que os Tigers são um time muito diferente sem seu All-American, e isso se refletirá na distribuição de pontos relacionados a cada jogo que Auburn jogará até que Broome esteja saudável o suficiente para retornar ao jogo.

