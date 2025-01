Classificações do Guia do Visualizador da Rodada Divisional da NFL de 2025: Ravens-Bills, um confronto de pesos pesados, onde assistir aos jogos

Mesmo se você contar Super Bowl Domingo, há quem diga que a rodada divisionária é o melhor fim de semana do NFL calendário. Além disso, é possivelmente o melhor fim de semana do calendário esportivo geral. Os oito melhores times da liga permanecem de pé, os primeiros colocados reaparecem após o intervalo e a chance de garantir sua passagem para o campeonato no domingo está em jogo. O que mais você poderia querer?

Este ano, existem alguns jogos particularmente fascinantes na rodada divisional que têm o potencial de se tornarem clássicos instantâneos assim que a poeira baixar. A seguir, classificaremos esses quatro concursos e informaremos onde você poderá assisti-los todos entre sábado e domingo.

Domingo, 15h ET (NBC, transmitido em fubo)

Você sabe que será um ótimo fim de semana de futebol quando tiver um jogo repleto de craques chegando ao último lugar da classificação. Este confronto não carece de estrelas em nenhum dos lados, com Matthew Stafford e Jalen Hurts liderando as posições de quarterback, enquanto Rams e Eagles apresentam duplas dinâmicas de wide receivers em Puka Nacua e Cooper Kupp junto com AJ Brown e DeVonta Smith. Claro, Saquon Barkley é a peça-chave da Filadélfia no backfield, e Los Angeles tem Kyren Williams como seu principal defensor. Mais uma vez, este jogo está repleto de jogadores que você teve ou gostaria de ter em seus times de Fantasy em um momento ou outro.

Para os amantes da defesa, este também pode ser o seu jogo. Os Rams estão saindo de um desempenho de nove sacks contra os Vikings durante o fim de semana do wild card e mantiveram seus oponentes com menos de 10 pontos em cada um dos últimos quatro jogos quando jogaram contra seus titulares (excluindo a Semana 18). Enquanto isso, a defesa da Filadélfia limitou seus adversários a apenas 15 pontos por jogo desde a semana de folga. E é por isso que cai para o último lugar deste ranking. Há uma chance de estarmos diante de um jogo difícil dominado por uma defesa sólida e jogos de corrida de alto nível, o que não é a coisa mais emocionante para o espectador casual.

Sábado, 16h30 horário do leste dos EUA (ESPN/ABC, transmitido em fubo)

Eu debati colocar este jogo em quarto lugar porque poderia se transformar em uma explosão, considerando a diferença de 8,5 pontos a favor de Kansas City. No entanto, sinto que muita atenção está sendo dada a esse confronto por alguns motivos. Do lado de Houston, resta saber se os texanos estão prontos para subir de nível na hierarquia da AFC, mesmo depois de derrotar os Chargers. Os texanos têm lutado contra adversários acima de 0,500 nesta temporada, mas a presença de CJ Stroud e seu estrelato emergente deixam todas as possibilidades em jogo.

No entanto, a principal atração aqui são, claro, os Chiefs. Eles não apenas emergem do adeus na primeira rodada, mas também estão essencialmente afastados desde o Natal, depois de descansar os titulares no final da temporada regular. Existe alguma ferrugem por ficar tanto tempo fora do futebol competitivo? Isso ajudou? Além disso, Kansas City está tentando algo que nunca foi realizado antes em NFL história: vencer três Super Bowls consecutivos. Se conseguirem alcançar a turfa tripla, isso levaria a organização e Patrick Mahomes a um nível ainda mais raro em NFL história.

Falando em Mahomes, ele também costuma dar show nesta rodada divisionária. Em sua carreira, Mahomes está 6-0 nesta rodada e teve uma média de 302,2 jardas totais por jogo, além de 16 touchdowns totais e zero turnovers. Está nas bilheterias nesta época do ano.

Sábado, 20h ET (Fox, transmitido em fubo)

Sim, este jogo tem atualmente a maior distribuição do grupo, com os Leões como favoritos de 9,5 pontos, mas não durma em Washington. Afinal, os comandantes cunharam o apelido de “comandantes cardíacos” por uma razão. Até agora neste ano, Washington venceu jogos na última jogada sete vezes, incluindo o field goal de Zane Gonzalez que passou pelas barras verticais contra os Buccaneers no fim de semana passado. Portanto, na maioria das vezes, Washington está num estado de tensão absoluta.

Os Commanders também têm Jayden Daniels, um dos jovens quarterbacks mais dinâmicos da história da NFL. A segunda escolha geral encerrou uma temporada em que ele quebrou o recorde de novato em uma única temporada em porcentagem de conclusão (69%) e jardas corridas (891). Ele ainda está apenas arranhando a superfície de seu potencial, mas esta é uma das estrelas em ascensão da NFL que estará no palco dos playoffs.

Enquanto isso, os Leões têm sido uma potência durante toda a temporada e agora estão saindo de uma folga no primeiro turno. A equipe de Dan Campbell tem aspirações de campeonato e possui armas de sobra para somar pontos rapidamente. Os Leões lideraram a NFL com 33,2 pontos por jogo e estão empatados no segundo maior total de jardas por jogo (6,2). Jared Goff passou por uma cirurgia durante sua passagem pelo Lions, especialmente nesta temporada, onde registrou sete jogos com pelo menos três passes para touchdown (empatado em maior número na história da franquia).

Escusado será dizer que se você está procurando um jogo de alto nível, este é o jogo que você deve assistir, já que os Leões (51,6%) e os Comandantes (50%) ficaram em primeiro e segundo lugar na NFL. impulso. porcentagem de pontuação durante a temporada regular.

Domingo, 18h30, horário do leste (CBS, Supremo+)

Poderíamos realmente colocar qualquer outro jogo em primeiro lugar? Claro que não! Este é o maior confronto de rodada divisional que você pode encontrar em um determinado ano. Começaremos pelos zagueiros, já que Lamar Jackson e Josh Allen se enfrentarão para avançar ao Campeonato AFC. No entanto, esses dois duelaram durante a maior parte da segunda metade da temporada na corrida de MVP. Estes são os dois claros favoritos ao prémio e ambos os lados podem apresentar argumentos válidos. Jackson recebeu honras de First Team All-Pro, mas isso não significa necessariamente que prendeu o MVP. Embora este jogo não decida esse prêmio (os votos foram enviados após a temporada regular), será mais uma ruga neste jogo no que é uma rivalidade crescente entre os dois sinalizadores.

No início desta temporada, os Ravens tiveram poucos problemas para derrotar os Bills em Baltimore, obtendo uma vitória por 35-10. Enquanto Jackson teve três touchdowns no total naquele jogo, Derrick Henry provou ser tão instrumental (199 jardas corridas) quanto deveria ser neste confronto final. Henry foi uma das principais adições de agente livre na entressafra e foi trazido para Baltimore para esses mesmos jogos, então vê-lo neste cenário será emocionante por si só.

No geral, ambas as ofensas são extremamente equilibradas. Por exemplo, os Ravens são o primeiro time na história da NFL a registrar 40 ou mais touchdowns de passe e 20 touchdowns de corrida em uma temporada regular. Enquanto isso, os Bills são o primeiro time na história da NFL a registrar pelo menos 30 touchdowns de passe e 30 touchdowns de corrida em uma temporada regular.

Buffalo está 9-0 no Highmark Stadium nesta temporada, então esse recorde de invencibilidade junto com seus sonhos de erguer o Troféu Lombardi estão em jogo com Jackson and Co. Isso tem potencial para ser algo para sempre.