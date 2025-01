Classificações Half-PPR da Semana 18 do Fantasy Football

Os campeonatos de fantasia da Semana 18 terminarão com um confronto pelo primeiro lugar na NFC. (Foto de Stephen Maturen/Getty Images)

Bem-vindo à semana 18 da temporada de futebol fantasia! Se você está aqui, provavelmente tem um campeonato para vencer, né? Você chegou até aqui, mas não se preocupe, estamos aqui para ajudá-lo a cruzar a linha de chegada.

Os senhores da programação da NFL fizeram sua mágica completando a lista de jogos da Semana 17, oferecendo dois dias de futebol profissional (principalmente) deliciosamente competitivo e uma série de decisões de início/sit muito confusas, prontas para serem tomadas com tantos recursos importantes. sentado. eliminado devido a lesão ou descanso para os playoffs.

(Dica: é por isso que nós do Yahoo Fantasy recomendamos um campeonato de fantasia da Semana 17, mas deixaremos essa discussão para uma data posterior na entressafra.)

A boa notícia? Embora você possa estar sem algumas das estrelas que o levaram ao campeonato em primeiro lugar, há pelo menos um confronto entre duas equipes extremamente relevantes para o fantasia com quase todos em jogo: Minnesota Vikings x Detroit Lions. Com a semente número 1 (e um adeus no primeiro turno) em jogo, isso significa que suas estrelas da fantasia como Justin Jefferson, Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs e outros têm o incentivo para jogar.

Se você está procurando por mais partidas/partidas fora do óbvio, nossa equipe está aqui para ajudar com suas classificações de futebol fantástico da Semana 18 para formatos de liga de pontuação meio PPR:

Boa sorte com seus confrontos da semana 18!