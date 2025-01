Classificando a estreia de Ozzy Wiesblatt na NHL com Nashville Predators

Depois de muito tempo em desenvolvimento, o atacante novato Ozzy Wiesblatt fez sua estreia na NHL com o Nashville Predators na noite de sexta-feira, participando de uma vitória por 3-0 contra o Vancouver Canucks na Rogers Arena.

Wiesblatt, 22 anos, é o segundo mais novo de quatro irmãos jogadores de hóquei (Oasiz, Orca e Ocean), filho de dois pais surdos. A mãe de Wiesblatt, Kim White, trabalhou em vários empregos para sustentar seus filhos como mãe solteira e usou os esportes como uma forma de ajudá-los a socializar, interagir e permanecer ativos.

E, embora todos os irmãos joguem hóquei até hoje, Ozzy é o primeiro a chegar à NHL, o auge do hóquei.

Em 2019, Kim White e seus filhos Ocean, Orca, Ozzy e Oasiz Wiesblatt apareceram no Home Team Heroes. Kim, uma mãe surda e solteira de cinco filhos, fez sacrifícios incríveis para que seus filhos pudessem jogar hóquei. Esta noite, Ozzy Wiesblatt fez sua estreia na NHL com o Nashville Predators. pic.twitter.com/x8i0ngasxY -Sofia (@sophiemg2018) 4 de janeiro de 2025

Wiesblatt, selecionado em 31º lugar geral pelo San Jose Sharks na primeira rodada do draft de 2020, passou a maior parte da temporada passada com o San Jose Barracuda na AHL antes de ser emprestado ao afiliado AHL dos Predators, o Milwaukee Admirals.

Depois de marcar um gol, cinco assistências e seis pontos em 16 jogos, a organização Predators ficou impressionada o suficiente com Wiesblatt para tomar a decisão de contratá-lo permanentemente.

Então, em 23 de junho de 2024, Wiesblatt juntou-se aos Predators em uma troca que enviou Egor Afanasyev para San Jose.

Menos de 200 dias depois, Wiesblatt fez sua estreia na NHL, realizando o sonho de uma família que já passou por tantas coisas junta.

Então, como foi o desempenho de Ozzy em sua primeira ação com os Predadores?

Avaliação da estreia de Ozzy Wiesblatt na NHL

Honestamente, foi difícil ler o jogo geral de Wiesblatt em um jogo em que os Canucks tiveram uma vantagem de 44-30 tentativas de chute nos 40 minutos finais. Dito isso, houve vários momentos em que foi possível ver o potencial do jovem de 22 anos como jogador da NHL.

Por exemplo, no primeiro período, Wiesblatt fez uma bela jogada defensiva, selando um jogador do Canucks na parede esquerda em sua linha azul defensiva, recuperando a posse do disco e iniciando os Predators em transição indo para o outro lado. .

Depois disso, o nativo de Calgary, Ab., correu pelo gelo, segurou o disco perto da rede e acabou lutando com o significativamente maior Tyler Myers na frente da rede pelo que pareceram horas até que os Predators cederam a posse.

No meio do segundo período, Wiesblatt colocou os Predators no power play, recebendo um gancho de Danton Heinen depois de fazer o trabalho de um pequeno proprietário, ajudando a apoiar seus companheiros em uma batalha de discos.

A escolha anterior do primeiro turno também costumava jogar em minutos de baixa alavancagem, o que limitava sua capacidade de fazer algo significativo com o disco.

Em 5 contra 5, Wiesblatt jogou 7:54 com Michael McCarron, 7:34 com Colton Sissons, 4:36 com Brady Skjei e 4:34 com Nick Blankenburg. Wiesblatt foi derrotado por 1-8 com Skjei e Blankenburg no gelo, 3-11 com McCarron no gelo e 3-13 com Sissons no gelo. por truque de estatísticas naturais.

Somando-se a esse ponto, os três atacantes dos Canucks que mais estiveram no gelo contra o Wiesblatt foram Kiefer Sherwood, que lidera a NHL em rebatidas por uma margem significativa, Dakota Joshua e JT Miller. Na defesa, Wiesblatt enfrentou Tyler Myers, Guillaume Brisebois, Vincent Desharnais e Derek Forbort.

Com 1,70m de altura, Wiesblatt não é páreo fisicamente para nenhum desses jogadores, mas ele se esforçou. Afinal, ele estava alinhado com McCarron e Sissons. Não que eu tivesse muita escolha nesse papel.

Na transição, Wiesblatt absorveu três golpes ao longo da parede direita da zona neutra de sua ala. A transição também foi o ponto forte de Wiesblatt antes do draft, então não podemos julgá-lo até que ele tenha mais experiência na NHL e jogue com mais atacantes com ideias semelhantes para ajudá-lo.

Nota: C+

Como observado acima, os Canucks mais pesados ​​foram um primeiro teste difícil para Wiesblatt no nível da NHL, mas o novato do Predators se saiu bem em se defender.

A vontade de participar do ataque estava presente e ter que jogar defensivamente não foi problema. Criar o ataque é um trabalho em andamento, mas não é como se Wiesblatt estivesse flanqueando Connor McDavid e Leon Draisaitl.

No geral, uma estreia encorajadora na NHL e nos Predators para Wiesblatt, que mostrou alguns flashes e ainda tem muito espaço para crescer.

