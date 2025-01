Classificando os 5 melhores não-QBs nos playoffs da AFC: Derrick Henry pode levar os Ravens ao Super Bowl?

Pode ser uma liga passageira agora, mas vários não-zagueiros desempenharão papéis fundamentais no que acontecerá durante os playoffs da AFC de 2024. Especificamente, um dos melhores times da AFC dependerá fortemente de alguém que não seja seu quarterback para carregar a carga quando. os playoffs começam neste fim de semana.

Cada uma das seis equipes da AFC que jogarão neste fim de semana precisará de todos os esforços para avançar para a rodada divisional. Isso provavelmente se aplica principalmente ao Steelers, que caiu nos playoffs depois de se tornar o terceiro time a NFL história para chegar aos playoffs, apesar de perder os últimos quatro jogos. O quarterback do Pittsburgh, Russell Wilson, teve dificuldades durante a queda do time no final da temporada, mas não recebeu muita ajuda de um corpo receptor que nunca obteve as melhorias necessárias.

Wilson e seus colegas quarterbacks Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen, Bo Nix e Justin Herbert desempenharão, sem dúvida, um grande papel no que acontecerá nas próximas três semanas. Mas e os não-zagueiros que jogam nesses jogos? Vamos dar uma olhada nos cinco melhores não-zagueiros que terão grande influência no que acontece durante os playoffs da AFC.

É seguro dizer que Henry superou todas as expectativas do Baltimore quando o contratou na última offseason. Este ano, Henry correu o maior número de jardas em NFL história para um jogador que não conquistou o título corrido. As 1.921 jardas de Henry neste ano são o 11º maior total em NFL história e também são os maiores já alcançados por um jogador com mais de 30 anos.

Henry, que comemorou seu 31º aniversário durante a vitória decisiva do Baltimore sobre o Cleveland, parece ser o mesmo jogador que teve uma sequência histórica na pós-temporada com os Titans em 2019, que ficou um pouco aquém do Super Bowl. Henry correu para 446 jardas em três jogos da pós-temporada, e não há nada que sugira que ele não será capaz de repetir esse tipo de sucesso no próximo mês.

Ao longo da temporada, os Ravens monitoraram a carga de trabalho de Henry em um esforço para mantê-lo fresco para a longa corrida. Após a despedida de Baltimore na semana 14, Henry correu para 514 jardas enquanto ajudava os Ravens a fechar a temporada regular com quatro vitórias consecutivas. Incluído nesse trecho estava uma partida de 162 jardas contra o Steelers, time que os Ravens receberão no sábado à noite na rodada de wild card.

Poderia ser fácil ignorá-lo, dada a sua temporada regular relativamente tranquila. Mas enquanto ele continuar jogando pelos Chiefs, Kelce será uma força a ser reconhecida na hora dos playoffs.

A temporada dos Chiefs até agora tem lembrado um pouco a do Lakers de 2001, que se arrastou pela temporada regular antes de entrar nos playoffs, indo 15-1 no caminho para defender com sucesso seu título. Nenhum Laker ativou mais durante a pós-temporada do que Shaquille O’Neal, cujo domínio naquela época é semelhante ao que Kelce vem fazendo ao longo de sua carreira, especialmente nos playoffs.

Embora tenha sido sua temporada menos produtiva em uma década, Kelce ainda liderou os Chiefs em recepções e jardas recebidas. Embora sua queda na produção possa ser devido ao fato de ele ter agora 35 anos, o maior culpado é provavelmente o fato de que o futuro membro do Hall da Fama é o jogador habilidoso que as defesas adversárias se concentram principalmente em parar.

Esse continuará a ser o caso nos playoffs, assim como tem acontecido há anos. Mas apesar do alvo do tamanho do Texas nas costas, Kelce sempre parece sair na frente nos playoffs. No ano passado, ele liderou todos os jogadores da pós-temporada em recepções, jardas e touchdowns, pelo segundo ano consecutivo e pela terceira vez desde 2020.

Como Shaq no seu auge, espero que Kelce continue a cumprir quando for mais importante.

Assim como Henry e Jackson, Cook foi um complemento perfeito para Allen. Cook dirigiu o NFL com 16 corridas para touchdown além de ser um sólido contribuidor no jogo de passes.

O impacto de Cook ficou evidente durante o grande confronto do Buffalo na Semana 16 contra os Leões em Detroit. Contra o indiscutivelmente melhor time da NFC, Cook correu para 105 jardas e dois touchdowns em apenas 14 corridas. Ele também recebeu um passe importante de 28 jardas na vitória de Buffalo por 48-42.

Os Bills precisarão de mais disso de Cook nas próximas semanas, começando com o confronto wild card contra o Broncos. Embora a defesa de Denver tenha sido mesquinha este ano, permitiu que três dos NFL os melhores running backs (Henry, Kenneth Walker III e Jonathan Taylor) correram mais de 100 jardas (nenhum outro jogador correu mais de 100 jardas contra o Denver este ano). Vamos ver se Cook consegue entrar nessa lista.

McConkey faz parte do que tem sido uma geração produtiva de wide receivers novatos, um grupo que também inclui Marvin Harrison Jr. dos Cardinals, Malik Nabers dos Giants, Xavier Worthy dos Chiefs e Brian Thomas Jr. dos Jaguars. No draft do ano passado, McConkey tem a chance de desenvolver sua impressionante temporada de estreia durante os playoffs.

Após um início lento, McConkey finalmente se tornou uma peça-chave no ataque dos Chargers, começando com seu desempenho de dois touchdowns na vitória de Los Angeles na Semana 8 sobre o Saints. McConkey terminou a temporada regular com força; Ele pegou 45 passes para 647 jardas e três touchdowns em seus últimos jogos pares. Ele conseguiu cinco passes para 95 jardas na vitória dos Chargers sobre os Raiders na Semana 18.

A consistência tem sido um dos maiores pontos fortes de McConkey. Ele teve 87, 94 e 95 jardas durante os últimos três jogos da temporada regular dos Chargers. Os Chargers precisarão que ele produza no mesmo nível (se não mais) se quiserem avançar além da rodada do curinga. McConkey espera ajudar Herbert a vencer seu primeiro jogo nos playoffs.

Pittsburgh é capaz de surpreender Baltimore na rodada wild card de sábado à noite, mas exigirá que Pickens jogue como o recebedor número 1. No entanto, esse não foi o caso nas duas últimas partidas dos Steelers, já que Pickens conseguiu apenas quatro passes nesses jogos, que incluíram uma terrível saída de uma recepção e zero jardas na derrota do Pittsburgh na semana 18 para o Bengals.

Os Steelers precisam que Pickens retorne à forma anterior à lesão, depois de perder três jogos no final da temporada regular. Antes da lesão, Pickens estava aproveitando sua melhor temporada até o momento. Ele foi bastante consistente e estava dando grandes jogadas ao Pittsburgh que pareciam desbloquear o ataque. Ele teve oito recepções para 89 jardas, o melhor da temporada, na vitória dos Steelers na semana 11 sobre os Ravens, então não é que Pickens não possa ter sucesso contra a secundária de Baltimore.

Esta é uma pós-temporada crítica para Pickens, cujo imenso potencial permanece em grande parte não realizado. Pickens muitas vezes atrapalha, pois ocasionalmente tem dificuldade em manter a compostura em campo, apesar de ser sua terceira temporada como profissional. Os Steelers podem estar dispostos a trocá-lo nesta entressafra, dada a sua falta de produção até o momento, bem como seus contínuos problemas comportamentais. Pickens pode ajudar a mudar essa narrativa e outras se puder ajudar Pittsburgh a quebrar sua seca de oito anos nos playoffs.