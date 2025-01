Classificazione del grado head coach della NFL: Patriots Ace SE, Cowboys ottengono ‘D’

Ralph Vacchiano Giornalista NFL

Il mercato influenza sempre i grandi allenatori che ogni squadra dovrebbe chiedere di assumere. Alcuni hanno anni di esperienza e successo. Alcuni sono più potenziali. Ma tutti portano promesse per giorni migliori.

Naturalmente, la maggior parte di loro non funziona e talvolta l’ottimismo svanisce rapidamente. E nella maggior parte dei casi, le stesse squadre sono tornate al carosello di coaching entro pochi anni.

Ma al momento – in questa prima offseason – tutti i nuovi allenatori assunti sono convinti di aver scelto il vincitore.

Il tempo dirà se qualcuno di loro è giusto, ma finora c’è un nuovo posizionamento di allenatore in questa offseason, mentre i New Orleans Saints stanno ancora osservando il resto dal campo:

Quando Bill Belichick era fuori dal mercato, non c’era un candidato migliore del 49enne Vrabel. I Patriots sapevano perché avevano rapidamente sparato a Jerod Mayon dopo una sola stagione, andarono a fare una truffa e assunti le vecchie linee (2001-08).

Vrabel ha trascorso l’ultimo anno di calcio dopo una brillante corsa di sei anni nel Tennessee, che includeva un album 51-45, tre playoff e una corsa per il campionato AFC con Titani. È considerato un leader forte e naturale di cui una squadra giovane, come ha chiaramente bisogno Patriots. E mentre non è offensivo che molte squadre vogliano abbinare i giovani difensori, ne ha portato uno con lui nel nuovo (e vecchio) coordinatore offensivo di Patriots in Josh McDaniels.

Un anno dopo la lotta di Mayo con l’apprendimento del capo allenatore, i Patriots non hanno una curva di apprendimento a Vrabel. È altrettanto pronto a conquistare la squadra e iniziare a vincere come tutti gli allenatori nel mercato del lavoro.

Recensione: A+

Mike Vrabel torna nel New England, dove una volta giocava come giocatore.

C’è solo un motivo per cui Vrabel è stato considerato una scelta migliore di quasi tutto in questa bassa stagione: l’età.

Forse è ingiusto, ma Carroll ha 73, il che è abbastanza grande che molti hanno ignorato il fatto che è uno degli allenatori di maggior successo nella storia del calcio. È uno dei soli tre allenatori che hanno vinto sia il Super Bowl Championship che il titolo NCAA Division I. E oltre 14 anni a Seattle, ha avuto un record 137-89-1 e ha portato 10 volte ai playoff di Seahawks.

L’età è un problema? È davvero agli occhi dello spettatore. Carroll è noto per il suo entusiasmo giovane e la capacità di prendere e raggiungere i suoi giocatori, anche se è abbastanza grande per essere il nonno. E certamente non ci sono state prove che non sia in alcun modo con un gioco moderno.

Così apprezzano i Raiders per assistere alla loro età e guardare la sua esperienza e la capacità di costruire una forte cultura nell’organizzazione – qualcosa di cui hanno chiaramente bisogno disperatamente. Pochi allenatori hanno dimostrato di essere leader migliori di Carroll, che deve essere il proprietario Tom Brady mentre spingeva i Raiders ad assumerlo.

Se trovano il difensore di Caroll e alcuni giocatori, troverà un modo per farli vincere.

Stima: a

Pete Carroll torna al coaching dopo una stagione di distanza dalla NFL.

Il prossimo posto sta probabilmente lanciando tra due coordinatori di Detroit Lion, che hanno avuto lavoro in questo ciclo perché tutti i membri della NFL sembrano credere che entrambi siano grandi allenatori. Ma Bears e Johnson sono in parte annuiti in questo elenco perché le squadre hanno fatto caldo per Johnson per due diretti fuori stagione.

Inoltre, avevano davvero bisogno di un allenatore offensivo per il giovane difensore Caleb Williams, quindi non potrebbe essere migliore.

Williams è tutto per il futuro dell’orso dopo averlo reso generalmente lo scorso aprile, e la sua prima stagione era sicuramente preoccupata a volte. Il talento esiste chiaramente, ma deve essere sfruttato e il vecchio staff tecnico ha fatto un lavoro terribile.

Il 39enne Johnson, se non altro, sembra un allenatore perfetto per ottenere il miglior beneficio da Williams. Ha trasformato Jared Goff in uno dei migliori difensori della Detroit League e, sotto la sua guida, i crimini di Lion sono stati classificati tra i primi quattro nelle sue tre stagioni come coordinatore offensivo e una media di 29 punti per partita. Era anche generalmente considerato uno dei sistemi più creativi e uno dei più difficili da preparare secondo diversi allenatori difensivi.

Le aspettative saranno alte perché gli Orsi hanno un elenco di talento, ed è per credere che con una piccola crescita di Williams, possano correre nei playoff, anche in pazzi NFC North competitivo. Non è facile per la concorrenza. Ma Johnson sembra un allenatore perfetto che lo fa funzionare.

Valutazione: a-

La missione di Ben Johnson è quella di controllare Caleb Williams a Chicago.

Si sono precipitati attraverso 17 diversi candidati, tra cui alcuni che ovviamente non avevano sparato il lavoro (Rex Ryan? Mike Locksley? Davvero?). Ma Anna Woody Johnson così tanto: sicuramente è scesa in un’ottima scelta.

I suoi ex giocatori, compagni di squadra e allenatori hanno generalmente preso Glenn come leader dinamico che pronto per una grande sedia. Voleva anche lavoro. Ha giocato otto stagioni nell’organizzazione Jets (1994-2001) e ha lavorato come scout (2012-13). Conosce la loro disfunzione. Tuttavia, lo voleva ancora e lo ha detto alla gente per anni.

Quindi non è altro che una buona notizia per le jet machine che hanno finito con uno dei migliori candidati sul mercato. L’unico problema, ovviamente, è che sono stati qui prima. Todd Bowles è stata la scelta più alta sul mercato quando le macchine per la doccia lo hanno assunto. Robert Saleh è stato anche ambito da molti franchising. E Adam Gase … beh, dimenticalo. Il fatto è che le macchine a reazione hanno assunto assistenti hot prima solo per vedere le loro scelte andare in fiamme.

Forse il forte marchio di leadership di Glenn e la capacità di avvicinarsi ai giocatori è esattamente ciò che i jet machine devono tagliare il caos che li circonda sempre. Sperano davvero davvero che Johnson lascerà lui e il nuovo CEO del nuovo Darren Mougey per guidare il franchising da solo. Se è ancora inquietante, non aspettarti che qualcosa cambi.

Categoria: B+

Aaron Glenn ha finalmente abbassato il capo allenatore che stava cercando a New York.

È responsabile come una delle carriera del quarterback Baker Mayfield e la trasformazione di Boke in uno yuggernaut offensivo. Erano in media 29,5 punti nel suo anno come coordinatore offensivo. È anche un ramo dell’albero di coach di Sean McVay. Quindi ha senso che i giaguari abbiano basato nella sua mente offensiva per fare lo stesso quarterback con Trevor Lawrence e un crimine, che chiaramente ha fatto diversi passi negli ultimi anni.

I giaguari potrebbero aver dato a Coen, 39 anni, un po ‘troppo potere, dato che è stato solo un coordinatore offensivo della NFL e assistente della NFL per cinque. Non sembrava mai essere la loro migliore scelta fino a quando non era chiaro che nessuno voleva lavorare con il GM Trent Baalke stabilito. Comprendeva Coen, che li rifiutava … fino a quando non spararono a Baalke e disse a Coen che poteva, in linea di principio, scegliere il CEO.

Oh, e sono anche informati di pagargli $ 12 milioni all’anno, il che non è così lontano da ciò che gli Orsi danno a Johnson, che è stato ampiamente riconosciuto dal più alto candidato sul mercato.

Coen si sente come una scommessa di comfort e rischiosa, che è chiaramente alla ricerca del prossimo McVaya, allenatore di Rams, le prime quattro stagioni del capo di Coen NFL. Tuttavia, di solito è un albero di coaching di successo, quindi valeva sicuramente la pena.

Valutazione: B-

Liam Coen ha abbassato il suo primo allenatore della NFL con i Jaguar.

Il 51enne Schottenheimer potrebbe rivelarsi un eccellente allenatore per Cowboy. Ma il fatto che nessuno intorno alla NFL sembra essere convinto. E il processo che li ha portati allo Schottenheimer è stato almeno incredibilmente malfunzionante e errato.

Per guardare: hanno aspettato una settimana per condividere fuori stagione con Mike McCarthy alla fine del suo contratto quando si è rifiutato di partecipare ai negoziati del contratto durante la stagione. A quel punto, si erano opposti al chiaro interesse di Bill Belichick, che, d’altra parte, si espulse all’Università della Carolina del Nord e davano loro un nuovo allenatore per trovare altri programmi di franchising per ottenere un vantaggio di una settimana. Né si sono preoccupati di parlare con nessuno dei migliori assistenti allenatori sul mercato, tra cui Johnson, Glenn o Coen. Hanno appena flirtato un po ‘con Deion Sanders.

Quindi, dopo tutto, si sono rivolti al coordinatore offensivo, che hanno appena lasciato andare un uomo che lasciavano andare.

Non avevano una ricerca approfondita o seria. E sembra certamente che entrambi abbiano preso l’opzione più economica che hanno scoperto che era meno probabile sfidare Jerry Jones. Questo non era certo un trasferimento di squadra che ritiene che sia in esecuzione nel campionato del Super Bowl o in competizione seriamente con il meglio della NFL.

Ma questo è ciò che fanno i cowboy. È come una continuazione della loro inattività in un ufficio libero. Sono solo allergici a movimenti grandi e audaci.

Recensione: d

Brian Schottenheimer è stata una sorpresa che ha portato a Cowboy.

Ralph Vacchiano è un giornalista della Fox Sports NFL. Ha trascorso i sei anni precedenti coprendo Giganti e elettrodomestici per SNY TV a New York, e prima di 16 anni e NFL New York Daily News. Seguila su Twitter @RalphVacchiano.

consigliabile

Cam Ward Bond: “vogliono essere la selezione del bozza n. 1″ all’interno di Shedeur Sanders ”

Jameis Winston, virale, si unisce a Fox Sports come corrispondente digitale per il Super Bowl Lix

Il trofeo del Super Bowl è stato ribattezzato Tom Brady? Perché una leggenda NFL lo guida





Il controverso Spot fatture solleva la domanda: il calcio NFL dovrebbe avere la tecnologia dei chip?

Spazi del Super Bowl, date 2025, 2026, 2027, 2028

2025 Coefficienti LIX del Super Bowl: oggetti di scena di Chiefs-Egles





Jalen Horts non importa cosa pensi delle sue statistiche: “Non gioco con i numeri”

2025 Show a metà tempo del Super Bowl: chi deve esibirsi, tempo, aggiungere

2025 NFL Draft n. 1 Seleziona probabilità: Cam reparto popolare, Abdul Carter Surges