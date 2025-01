Classifiche del football universitario: evidenziato Ohio State, Texas: troppo presto nella Top 25 per il 2025

RJ Giovane Analista di calcio del FOX Sports National College

Questo è ciò che abbiamo chiesto: mostraci il fuoco nel tuo interno. Allora mostraci coraggio.

Questo è quello che volevamo: alzare un cartello, scrivere il nome della tua tribù sul petto, indossare il nome della tua famiglia sulla schiena. Indossa i tuoi colori e fai uscire il ruggito. Trova un posto in fondo alla end zone, chiudi gli occhi, prega Lui e Lui solo.

Apri gli occhi. Guarda lo stadio pieno: il Colosseo a sud. Atlanta potrebbe essere Atene, potrebbe essere Roma, potrebbe essere il sogno che stavi guidando.

Stringi i denti. Adesso in piedi. Tieni il casco. Carica il tuo bocchino. Combatti un nemico valido un’ultima volta a bordo campo.

Ora che è finita. Ora che è stato sconfitto e ti abbiamo visto salvare l’ultimo. Ora, mentre erediti un nuovo splendore con l’alba, senti un peso sulla testa: la corona è pesante.

Ora che è finita. Ora sai che se n’era andato e seppellisci il 2024 nell’oscurità, alza lo sguardo e vedi una nuova alba avvicinarsi. Ora che sai contro chi combattere questo nuovo anno, bevi il dolore. Decidi di tornare alla fucina, brucia di rabbia e ricomincia la battaglia.

Queste sono le prime 25 squadre per la offseason 2025. Ci saranno cambiamenti. Qualcuno cade. Qualcuno si alza. Non vedo l’ora di testimoniare, registrare e raccontare le loro storie.

1. Buckeyes dello stato dell’Ohio

Con Will Howard fuori dalla NFL e Air Noland in viaggio nella Carolina del Sud, l’ex cinque stelle Julian Sayin è il presunto titolare dei Buckeyes che si avviano verso una stagione in cui torneranno Jeremiah Smith, Carnell Tate e Brandon Inniss. Forse la matricola a cinque stelle Tavien St. Clair lo sta inseguendo, ma in ogni caso i Buckeyes sono giovani al QB. Si appoggeranno a una difesa guidata da Caleb Downs, un All-American e talismano per aiutare il loro giovane segnalatore mentre il programma inizia la sua campagna 2025.

2. Texas Longhorn

L’era di Arch Manning arriva con un’estensione e una promozione per l’allenatore Steve Sarkisian, che si è unito a Kirby Smart, Dabo Swinney e Ryan Day come unici allenatori a guidare i rispettivi programmi sia nel CFP a quattro che in quello a 12 squadre. e l’unico allenatore a guidare una squadra con presenze consecutive nel 2024 e nel 2025.

3. Anatre dell’Oregon

Con Dante Moore il presunto favorito per vincere il lavoro di quarterback a Eugene nel 2025 e WR a cinque stelle Dakorien Moore e i trasferimenti Dillon Thieneman e Bear Alexander, i Ducks di Dan Lanning hanno la possibilità di vincere partite Big Ten consecutive. titoli.

4. Notre Dame combatte irlandese

L’era di CJ Carr inizia sul serio con un gruppo di registi guidati dal running back Jeremiyah Love e dai tight end Jaden Greathouse e Jordan Faison che riescono ad abbandonare l’etichetta di “giovane e affamato” per “esperto e braccato”. Sarà il nipote dell’allenatore del Michigan Lloyd Carr a dettare chi sarà questa squadra nel 2025.

5. Bulldog georgiani

La Georgia entra nel 2025 sapendo chi è il QB titolare e conoscendo bene il futuro di Gunner Stockton. L’aggiunta dell’All-American Zachariah Branch al corpo ricevente è un vero vantaggio in quanto può migliorare le prestazioni dei Bulldogs in campo e nella partita di ritorno.

6. Penn State Nittany Lions

James Franklin ha il nucleo della sua squadra del 2024 pronto e disponibile nel 2025. Il quarterback Drew Allar, i difensori Nick Singleton e Kaytron Allen e il linebacker Dani Dennis-Sutton sperano di riportare i Nittany Lions al CFP dopo essere caduti a pochi secondi dal guadagnarlo . l’opportunità di giocare per il campionato nazionale.

7. Clemson Tigers

Dabo Swinney non solo restituisce il quarterback Cade Klubnik e il coordinatore offensivo Garrett Riley, ma ha anche aggiunto al suo programma l’ex coordinatore difensivo della Penn State Tom Allen. Forse nessuna squadra si è dimostrata più resiliente nell’era della CFP dei Tigers, campioni in carica dell’ACC di Swinney, che hanno raggiunto il settimo CFP negli ultimi 10 anni.

8. Tigri dell’LSU

La LSU era attiva sul portale di trasferimento e manteneva il proprio elenco. L’allenatore dei Tigers Brian Kelly non solo riprende QB Garrett Nussmeier e LB Harold Perkins per il 2025, ma ha anche aggiunto nove trasferimenti nella top 100, tra cui l’ex Florida State EDGE Patrick Payton, Kentucky WR Barion Brown e Oklahoma WR Nic Anderson.

9. Cocks della Carolina del Sud

In una stagione che a malapena si è guadagnata la possibilità di giocare nel CFP per la prima volta, Shane Beamer ha rafforzato il suo roster con un grande passante, l’ex quarterback dell’Ohio State Air Noland, per spingere il quarterback LaNorris Sellers. Tuttavia, l’aggiunta dell’ex RB dello Utah State Rahsul Faison potrebbe essere la sua migliore aggiunta. La scorsa stagione ha corso per 1.109 yard e otto touchdown.

I venditori hanno totalizzato 3.208 yard e 25 touchdown lo scorso anno in quello che io chiamo attacco “Getting It Done”. I Gamecocks hanno trasformato la maggior parte delle partite in una scazzottata, ottenendo vittorie in classifica contro tre avversari e nove in totale per la prima volta dal 2017.

10. Diavoli del sole dello stato dell’Arizona

I Sun Devils riconquistano il loro Big 12 Coach of the Year in Kenny Dillingham e Offensive Freshman of the Year Sam Leavitt dopo un’offerta Big 12 Championship e CFP.

11. Hoosiers dell’Indiana

Gli Hoosiers di Curt Cignett hanno riscritto il libro di storia della scuola con la prima stagione del programma 10-11, un’apparizione in CFP e solo due sconfitte – contro entrambe le squadre che hanno giocato nella partita del campionato nazionale lunedì sera (Ohio State e Notre Dame).

12. Ghiottoni del Michigan

Dopo aver ingaggiato Bryce Underwood e l’ex QB di Fresno State Mikey Keene nella classe 2025, Sherrone Moore ha due opzioni per sostenere la posizione debole e più preoccupante dei Wolverines la scorsa stagione.

13. Volontari del Tennessee

Josh Heupel restituisce il coordinatore difensivo e finalista del Broyles Award Tim Banks e la stella QB Nico Iamaleava in un programma che ha fatto la sua prima apparizione in CFP in questa stagione.

14. Sii Miss Ribelle

Lane Kiffin ha aggiunto l’ex ricevitore della Penn State Trey Wallace per dare al previsto titolare Austin Simmons un altro trequartista che può allungare il campo verticalmente. Dopo che l’anno scorso è stata presentata per la prima volta una lista in grado di raggiungere il PCC, i ribelli intendono mantenere la loro promessa nel 2025.

Ricorda, Simmons ha battuto i Georgia Bulldogs. Ha condotto un touchdown da 75 yard con il titolare Jaxson Dart messo da parte a causa del ribaltamento dei campioni della SEC.

15. Tigri del Missouri

I Tigers sono una forza nell’era di Eli Drinkwitz. Questo programma ha ottenuto stagioni di vittorie a doppia cifra per la prima volta dal 2013 e dal 2014, e ciò è in gran parte dovuto alla rapidità ed efficienza con cui Mizzou si è adattato all’era NIL. Hanno visto un’inefficienza nel mercato e l’hanno sfruttata.

L’aggiunta dell’ex Penn State QB Beau Pribula aggiunge un elemento che non vedevamo da Drinkwitz da un po’: un trequartista in tasca con un set di ruote. Pribula ha corso per 242 yard su soli 38 carry con nove touchdown alla Penn State lo scorso anno.

16. Marea cremisi dell’Alabama

Il quarterback Jalen Milroe e il running back Justice Haynes se ne sono andati, ma resta il fenomeno della matricola Ryan Williams. La domanda è: Austin Mack o Ty Simpson saranno i QB che gli offriranno i servizi nella prima settimana, e quanto è pronto Jam Miller a farsi carico del carico nel backfield?

Oltre alla lista, l’allenatore di Crimson Tide Kalen DeBoer ha supervisionato la prima stagione in cui l’Alabama ha perso quattro partite in una stagione dal 2007: la prima stagione di Nick Saban a Tuscaloosa.

17. L’Illinois sta combattendo per l’Illinois

Bret Bielema sta allenando l’Illini alla prima stagione da 10 vittorie dal 2001. Questo è un programma che dovrebbe essere in grado di competere per un titolo Big Ten nel 2025, soprattutto considerando il successo senza precedenti dell’Indiana nell’anno 1, dove vengono misurati tutti i turnaround.

18. Miami (FL) Uragani

Mario Cristobal ha perso Cam Ward ma ha aggiunto il miglior chiamante di segnale nel ciclo del portale di trasferimento del 2025 nell’ex QB della Georgia Carson Beck. Gli Hurricanes non vincono un titolo di una conferenza da 22 anni e non sono riusciti a vincere il loro primo titolo ACC dal 2017.

19. Cicloni dello stato dell’Iowa

L’Indiana ha giustamente pubblicizzato il 2024 come una storia di ritorno, ma Matt Campbell e QB Rocco Becht hanno portato i Cyclones alla migliore stagione nella storia del programma con 11 vittorie e la loro seconda apparizione nella partita per il titolo Big 12 in quattro anni.

Becht, che ha tirato per 3.823 yard con 33 touchdown, è nella lista dei giocatori che possono giocare come miglior guardalinee offensivo della lega nel 2025.

20. Texas A&M Aggies

Nonostante sia andato 1-4, il programma di Mike Elko ha vinto otto partite con due sconfitte contro i programmi che sono finiti nelle semifinali CFP 2024. Ma Elko ha aggiunto un trio di registi nell’ex Texas Tech WR Micah Hudson, North Carolina State WR KC Concepcion e Mississippi State WR Mario Craver per QB Marcel Reed.

E dal file “Dannazione, è pazzesco”: Brady Hart.

Hart diventa un fenomeno dell'”All He’s Scout Team”. È come il nettare per il dio greco delle emittenti, che insegue questa storia come Bacco per un’IPA fruttata in un birrificio con broski baccanali.

Non capita tutti gli anni che una vera matricola alta 6 piedi e 5 e 185 libbre entri nel campus a 16 anni. Ma dopo aver lanciato per più di 7.900 yard con 81 touchdown, incluso un passaggio di 508 yard nella semifinale della Florida 2A contro il Cardinal Mooney (Florida). ) — Non sarei scioccato se Reed vedendola scattare foto sul serio non significasse che dovrebbe mantenere il lavoro.

21. Alligatori della Florida

È davvero così semplice per i Gators. Se giocano l’intera stagione 2025 come hanno fatto le ultime tre partite del 2024, la Florida può e dovrebbe vincere 10 partite per la prima volta nell’era di Billy Napier.

Con un peso di 6-3 e 239 sterline, DJ Lagway dovrebbe essere pronto a guidare un’auto veloce sui rettilinei del programma non-conference e potrebbe essere lanciato nelle curve nella battaglia ruota a ruota che è la classifica SEC. .

Presto sull’acceleratore, poi sui freni e rubano la loro traiettoria, la Florida.

22. BYU Cougars

La prossima stagione ci sarà il Jake Retzlaff Show a Provo. Ha guidato i Cougars alla loro prima stagione di 11 vittorie dal 2009 e il programma è salito al numero 6 nella classifica CFP con vittorie su SMU e Colorado mentre lanciava per 2.947 yard con 26 TD e 12 INT.

23. I Mustang della SMU

Quando i Mustang di Rhett Lashleen subiranno una sconfitta nella stagione regolare contro la competizione ACC, sarà la prima. Ma nonostante abbiano perso solo una volta nella stagione regolare, portano avanti una serie di due sconfitte consecutive nella offseason mentre Clemson, Miami, Duke e Georgia Tech cercano di lasciare il segno.

24. Occhi di Falco dell’Iowa

L’aggiunta dell’ex quarterback americano del South Dakota State e QB del campionato nazionale Mark Gronowski è la migliore recluta di Kirk Ferentz per la posizione. Gronowski ha passato più di 10.000 yard, ha vinto il Walter Payton Award – il miglior giocatore offensivo della FCS – ed è 49-6 da titolare.

25. Bufali del Colorado

Deion Sanders ha un QB attuale e futuro nell’ex Liberty QB Kaidon Salter e nella matricola a cinque stelle Julian Lewis, rispettivamente. Sebbene il vuoto lasciato dal QB Shedeur Sanders e dal vincitore dell’Heisman Travis Hunter sia grande, pochi hanno derubato il portale di giocatori che possono esibirsi come Prime.

RJ Young è uno scrittore e analista di football universitario nazionale per FOX Sports e conduttore del podcast “The Number One College Football Show”. Seguitelo a @RJ_Young .

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Calcio universitario