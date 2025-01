Classifiche del roster pre-campionato 3 contro 3 senza eguali

Molte delle più grandi star della WNBA si daranno battaglia nella stagione inaugurale di basket 3 contro 3 di Unrivaled nei prossimi due mesi. Ma prima che artisti del calibro dell’ex MVP Breanna Stewart, la collega First Teamer All-WNBA del 2024 Napheesa Collier e Alyssa Thomas, così come Brittney Griner e Sabrina Ionescu contribuiscano a dare una svolta alla nuova lega venerdì, analizziamo i roster di sei squadre. cercando di portare a casa il loro primo campionato il 17 marzo.

Dal momento che non abbiamo mai visto partite giocate secondo le regole di Unrivaled, che includono un cronometro da 18 secondi e field goal, oltre ad altri cambiamenti notevoli rispetto alla WNBA, è impossibile dire esattamente come andranno le cose. Tuttavia, possiamo dare un’occhiata al talento di ciascun roster con le mie proiezioni su come questi giocatori si esibiranno nella WNBA durante la prossima campagna 2025.

Ho utilizzato queste proiezioni, basate sulla produzione delle ultime tre stagioni WNBA, per classificare tutte e sei le squadre nelle valutazioni offensive e difensive, nonché sulla frequenza con cui potremmo aspettarci che vincano in base a tali valutazioni. Diamo un’occhiata e iniziamo con una squadra che è molto più avanti rispetto alle altre.

1. Gufi lunari Cr

.604 percentuale di vincita prevista

Lista: Shakira Austin, Napheesa Collier, Skylar Diggins-Smith, Allisha Gray, Courtney Williams, Cameron Brink (IR)

Collier, che ha fondato la lega con Stewart, è in un elenco accatastato nella parte difensiva. Sebbene i Lunar Owls si proiettano al di sotto della media in attacco, il loro punteggio difensivo previsto è di oltre quattro punti ogni 100 possedimenti migliore di qualsiasi altra squadra.

Ovviamente, tutto inizia con Collier, il difensore dell’anno WNBA nel 2024. Con parate alte, palle recuperate e rimbalzi difensivi, Austin ha la seconda migliore proiezione difensiva di qualsiasi giocatore nel pool senza rivali dietro Collier. E tutte e tre le guardie dei Lunar Owls sono valutate come difensori superiori alla media nella loro posizione, anche se nessuna di loro ha fatto parte della squadra difensiva.

Una domanda a cui le mie proiezioni non possono rispondere è come giocare con solo cinque giocatori per tutta la stagione potrebbe influenzare i Lunar Owls, che saranno senza Brink, la scelta numero 2 nel draft 2024, dopo il suo infortunio al legamento crociato anteriore (ACL) a giugno lasciare i Gufi Lunari pericolosamente magri. Tuttavia, secondo questo metodo, sono chiaramente favoriti.

2. Fantasma BC

.540 percentuale di vincita prevista

Lista: Con: Natasha Cloud, Brittney Griner, Sabrina Ionescu, Marina Mabrey, Satou Sabally, Katie Lou Samuelson

Al contrario, l’altra squadra è tutta all’attacco. I Phantom hanno la seconda peggiore proiezione difensiva di qualsiasi squadra, ma l’attacco con il punteggio più alto con un ampio margine. A cominciare da Ionescu, il miglior playmaker che gioca in Unrivaled. Ionescu ha una chimica innata con Sabally, sua compagna di squadra per tre anni all’Oregon. L’ultima volta che le due selezioni All-WNBA hanno giocato insieme, i Ducks erano in testa alla nazione Valutazione offensiva di HerHoopStats nel 2018-19 e 2019-20.

Come contrappeso interno, i Phantoms vantano Griner, che ha tirato un record in carriera con il 58% dal campo nel 2024. In un formato 3 contro 3 in cui il doppio gioco sarà quasi impossibile, Griner, che ha registrato il maggior numero di post-up nella WNBA la scorsa stagione, potrebbe essere difficile da fermare nel secondo spettro.

Più potenza di fuoco arriva dalla panchina di Mabrey, che la scorsa stagione ha tirato con il 38% da 3 punti mentre si classificava nella top 10 della WNBA – almeno una volta che Mabrey ritorna da un infortunio al polpaccio che l’ha messa da parte almeno temporaneamente. le prime due settimane. E la tripla selezione All-Defensive Cloud offre ai Phantom una difesa perimetrale più forte.

Napheesa Collier e i Lunar Owls saranno la squadra dominante in Unrivaled? Stephen Maturen/Getty Images

3. Vinile BC

.520 percentuale di vincita prevista

Lista: Aliyah Boston, Rae Burrell, Jordin Canada, Dearica Hamby, Rhyne Howard, Arike Ogunbowale

In termini di punteggio puro, è difficile battere Vinyl, che vanta tre dei 16 migliori marcatori della WNBA nel 2024 tra Hamby (17,3 PPG), Howard (17,3) e Ogunbowale (22,2), nonché il quarto marcatore capace di Boston ( 14.0). I Phantom sono l’unica altra squadra a eguagliare quei numeri.

Il compito della coach di Vinyl, Teresa Weatherspoon, sarà quello di assicurarsi che i tiratori di Vinyl siano integrati insieme piuttosto che alternarsi in attacco. Il Canada, che ha segnato una media di 5,8 APG durante una stagione 2024 tormentata da infortuni, sarà fondamentale per il compito. Ma il Canada, un tiratore da 3 punti in carriera con il 24%, deve tirare più del 33% che ha segnato nel 2023 affinché gli avversari la rispettino senza palla.

Se Weatherspoon riesce a farcela, c’è un buon equilibrio tra forza interna e perimetrale nel roster di Vinyl.

4. Nebbia aC

.488 percentuale di vincita prevista

Lista: DiJonai Carrington, Aaliyah Edwards, Rickea Jackson, Jewell Loyd, Breanna Stewart, Courtney Vandersloot

La Stewart non vanta un elenco che proietti bene quanto il suo co-fondatore, nonostante abbia la migliore proiezione individuale per ogni giocatore. In parte, i Mist dovranno tirare molto meglio rispetto alla scorsa stagione, quando i suoi giocatori si sono uniti per tirare il 28,5% su 3 nella WNBA. Nessun’altra squadra imbattuta era inferiore al 32% come gruppo. Solo Jackson (35%) ha superato quel traguardo per il Mist 2024.

Il lato positivo è che i giocatori del Mist sono stati molto più precisi in passato, tirando il 34% dei tiri da 3 in carriera, meglio di altre due squadre. Se questa regressione decollerà sarà cruciale per una squadra che dovrebbe vantare una forte chimica. La Stewart ha giocato le ultime due stagioni con Vandersloot nel New York Liberty e il resto della sua carriera nella WNBA con Loyd nel Seattle Storm, vincendo un campionato in entrambe le tappe.

Le proiezioni difensive per Mist sono forti e potrebbero bloccare gli avversari con il fermo perimetrale della squadra Carrington con Loyd e Stewart, che è una selezione All-Defensive per sei volte. Dato questo potenziale, scommetterei su Mist per superare quella proiezione.

5. Merletto es. Cr

.430 percentuale di vincita prevista

Lista: Stefanie Dolson, Tiffany Hayes, Kate Martin, Kayla McBride, Alyssa Thomas, Jackie Young

C’è molto da apprezzare nel modo in cui è messa insieme la formazione Laces. Ciò colloca un tiro invidiabile – 39% rispetto ai 3 della scorsa stagione, 37% in carriera – attorno a uno dei migliori non tiratori della WNBA, Thomas, che è arrivato secondo nella votazione MVP del 2023.

L’abilità di Thomas di giocare al centro del punto consente ai Laces di accoppiarla con McBride e Young in una formazione titolare con molti tiri e regia. Hayes, il sesto giocatore dell’anno la scorsa stagione, e Dolson sono solide riserve.

Da un punto di vista statistico, la mancanza di protezione del cerchione da parte di Laces rappresenta un grosso svantaggio. Il loro roster si è unito per bloccare solo 63 tiri la scorsa stagione, meno della metà dei 140 di cinque Lunar Owls sani. Resta da vedere quanto sarà importante la protezione del cerchio in una configurazione 3 contro 3 rispetto alla capacità di Thomas di attivare la difesa.

6. Rosa es. Cr

.418 percentuale di vincita prevista

Lista: Con: Kahleah Copper, Chelsea Grey, Lexie Hull, Angel Reese, Azura Stevens, Brittney Sykes

Il roster di Rose sarà un interessante banco di prova per il valore dell’efficienza nel gioco 3 contro 3, la capacità di Copper di creare il proprio tiro, la regia di Gray e il rimbalzo offensivo di Reese sono d’élite, ma nessuno di loro ha segnato con un’efficienza superiore alla media. la campagna WNBA 2024. (Gray è stato molto efficace nel 2022 e nel 2023.)

Grazie in parte ai successi post-olimpici di Hull, i Laces sono stati solidi da oltre l’arco la scorsa stagione. All’interno, i loro giocatori si sono uniti per tirare solo il 45%. Nessun’altra squadra senza eguali era complessivamente sotto il 48%. Tuttavia, con un cronometro più corto, i tiri dalla media distanza Rame e Grigio potrebbero diventare relativamente più preziosi. E sarà affascinante vedere come il rimbalzo offensivo da record di Reese si tradurrà in Unrivaled.