Classifiche di basket femminile NCAA: la profondità della Carolina del Sud la spingerà indietro?

Giocare contro il campione nazionale in carica nella Carolina del Sud era già abbastanza difficile. Ma il modo in cui i Gamecocks hanno risposto alla loro sconfitta più pesante della stagione li rende ancora più formidabili.

Non stiamo parlando della loro unica sconfitta all’UCLA il 24 novembre, ma piuttosto della perdita dell’attaccante junior Ashlyn Watkins a causa di un infortunio al ginocchio di fine stagione subito il 5 gennaio. Watkins ha segnato una media di 7,2 punti, 6,1 rimbalzi e 1,9 stoppate, il record della squadra, nelle 14 partite giocate.

Da allora, i Gamecocks hanno vinto quattro vittorie consecutive, tre contro avversari in classifica. Hanno punito Texas (67-50) e Oklahoma (101-60), due squadre tra le prime 10. E nello smantellamento dei Sooners il 19 gennaio, la Carolina del Sud ha raggiunto il traguardo del secolo per la prima volta in questa stagione e probabilmente ha giocato al meglio partita complessiva della stagione 2024-25.

La Carolina del Sud rimane al primo posto. 2 nella classifica ESPN di basket universitario femminile e sembra essere diretta verso due dei test più difficili della SEC. La Carolina del Sud ospita la LSU venerdì (ESPN, 17:00 ET) e poi si recherà in Tennessee lunedì (ESPN2, 19:00 ET).

L’allenatore Dawn Staley ha detto che Watkins ha portato stoppate, difesa, rimbalzi, gol e un’intensa presenza competitiva. Ma poi Staley ha parlato di come il resto dei Gamecocks abbia sfruttato al massimo il tempo di gioco extra con Watkins.

“Sì, ci dispiace che Ash e lei non siano con noi,” disse Staley. “Ma abbiamo la massima fiducia nelle persone rimaste? Assolutamente sì.”

Ciò include la stella matricola Joyce Edwards, che guida la Carolina del Sud nel punteggio con 12,1 punti a partita nonostante sia partita dalla panchina. Edwards è un giocatore da post alto 6 piedi e 3 che scivola su e giù per il campo e tira con il 56,6% dal campo. Aveva 17 punti su 8 su 10 tirando contro i Sooners.

“L’etica del lavoro di Joyce non è seconda a nessuno”, ha detto Staley. “È troppo borderline. È semplicemente guidata e conosce solo un modo. Volevo che non fosse così tanto in palestra, ma questo è il suo trucco.”

MiLaysia Fulwiley (11.2, 2.9), che ha segnato 15 punti, 4 rimbalzi e 7 assist contro i Sooners, è un’altra guardia di riserva ma è stata titolare sin dalla sua prima stagione nel 2023-24.

“Mi piace giocare bene perché mi motiva a giocare ancora meglio”, ha detto Fulwiley. “Come squadra, non ci arrabbiamo mai quando non giochiamo bene. Penso che l’amore che proviamo l’uno per l’altro ci aiuterà a superare queste partite difficili che abbiamo questa settimana”.

La profondità dei Gamecocks è ancora da campionato anche senza Watkins. Quella profondità potrebbe costare ai Gamecocks importanti premi individuali, ha detto Staley, ma accettano il compromesso con il successo della squadra.

“Stiamo sacrificando un Giocatore della settimana della SEC, abbiamo un candidato come Giocatore nazionale dell’anno, forse qualche All-American (lode)”, ha detto Staley. “Ma questa squadra è davvero impegnata con l’obiettivo finale di vincere e di farlo l’uno per l’altro. (Stiamo facendo) cose che supportano il grande basket. Vogliamo essere un ottimo prodotto.”

Valutazione precedente: 1

Giocando alla Walter Pyramid di Long Beach a causa degli incendi nell’area di Los Angeles, i Bruins furono leggermente spinti dalla Penn State prima di assicurarsi una vittoria per 83-67 il 15 gennaio. Poi l’UCLA ha dominato il nemico senza conferenza Baylor 72-57 dietro 24 punti, 9 rimbalzi e 9 stoppate dal centro Lauren Betts lunedì al Coretta Scott King Classic di Newark, New Jersey. UCLA e LSU sono le uniche squadre imbattute rimaste nella Divisione I.

Prossimi sette giorni: @ Rutgers (23 gennaio), @ Maryland (26 gennaio)

Valutazione precedente: 2

Insieme alla vittoria sull’Oklahoma della scorsa settimana, i Gamecocks hanno anche sconfitto un’altra squadra classificata, l’Alabama. Ora affrontano altri due nemici classificati nei Tigers e Lady Vols. Giovedì è una delle partite più attese della stagione SEC, che abbina le ultime due squadre a vincere il titolo NCAA: South Carolina nel 2022 e 2024 e LSU nel 2023.

Prossimi sette giorni: contro LSU (24 gennaio), @ Tennessee (27 gennaio)

L’attaccante della Carolina del Sud Sania Feagin ha segnato una media di 7,4 punti e 4,4 rimbalzi in questa stagione. AP Photo/Nell Redmond

Valutazione precedente: 3

Gli irlandesi hanno battuto la Georgia Tech di 15 e la SMU di 24, con la guardia Hannah Hidalgo che è tornata in azione contro i Mustang. Ha saltato le due partite precedenti a causa di un infortunio alla caviglia. Lunedì la squadra di calcio di Notre Dame non è riuscita a vincere il campionato nazionale, ma gli irlandesi sono ancora una delle principali contendenti al titolo nel basket femminile.

Prossimi sette giorni: @ Boston College (23 gennaio)

Valutazione precedente: 4

I Trojans sono stati messi alla prova domenica in Indiana, ma un vantaggio di 22-16 nel quarto quarto ha dato loro una vittoria per 73-66. JuJu Watkins (22 punti) ha guidato l’USC nel punteggio, come ha fatto in tutte le partite tranne una in questa stagione.

Prossimi sette giorni: @ Purdue (22 gennaio)

Valutazione precedente: 5

I Tigers sono rimasti perfetti nella vittoria di 17 punti sulla Florida domenica. Sono stati in grado di superare ogni sfida in questa stagione, ma finirà giovedì? La LSU ha perso 16 partite consecutive contro la Carolina del Sud, a partire dalla stagione 2012 che ha lasciato che gli avversari più piccoli restassero troppo in gioco. Non può permettersi di aver bisogno di un rally in ritardo contro i Gamecocks perché è improbabile che accada.

Prossimi sette giorni: @ Carolina del Sud (24 gennaio), vs. Texas A&M (26 gennaio)

Valutazione precedente: 6

Paige Bueckers è tornata in campo la scorsa settimana dopo una distorsione al ginocchio, segnando 12 punti nella vittoria contro il St. John’s e ha totalizzato 18 punti e sette assist nei 60 punti consecutivi di Seton Hall. Bueckers ha raggiunto la soglia dei 2.000 punti contro i Pirates nella sua 102esima partita con gli Huskies. Questo è il record del programma per il minor numero di partite da 2.000 punti all’UConn.

Prossimi sette giorni: contro Villanova (22 gennaio), @ Creighton (25 gennaio)

Valutazione precedente: 7

I Longhorns hanno battuto Auburn 74-57 la scorsa settimana e lunedì hanno organizzato quella che sembrava essere un’entusiasmante partita senza conferenza contro il Maryland al Coretta Scott King Classic. Ma i Terps afflitti da infortuni non sono riusciti a tenere il passo con i Longhorns, perdendo 89-51.

Prossimi sette giorni: contro Tennessee (23 gennaio), a Ole Miss (26 gennaio)

Valutazione precedente: 10

La TCU ha vinto la sua decima partita consecutiva la scorsa settimana, 81-73 sullo Utah, ed è in testa alla classifica Big 12 con Kansas State sul 7-0. Gli Horned Frogs devono stare attenti alla loro trasferta nello stato dell’Oklahoma, che si era classificato la scorsa settimana prima di essere sconvolto da Houston. L’imminente partita della TCU contro il Baylor potrebbe essere una sfida per i Frogs.

Prossimi sette giorni: @ Stato dell’Oklahoma (22 gennaio), vs. Baylor (26 gennaio)

Valutazione precedente: 12

I Wildcats sono una delle tre squadre imbattute nella SEC insieme a South Carolina e LSU. I due giocheranno insieme giovedì. Il Kentucky non affronterà nessuno dei due fino alla fine della stagione regolare. La giocatrice in post Clara Strack ha aperto la strada con 25 punti e 12 rimbalzi per i Wildcats nella vittoria di 14 punti in Georgia domenica.

Prossimi sette giorni: @ Texas A&M (23 gennaio), contro. Arkansas (26 gennaio)

Valutazione precedente: 11

I Wildcats hanno battuto Arizona e Arizona State la scorsa settimana e sono in parità con TCU in cima ai Big 12 sul 7-0. Ma hanno ricevuto delle brutte notizie: il centro stella Ayoka Lee è fuori a tempo indeterminato con un osso rotto al piede. Lo stato del Kansas spera ancora che Lee, che è al suo ultimo anno di idoneità dopo aver affrontato diversi infortuni al college, possa tornare alla fine di questa stagione. Lee guida i Wildcats nel segnare, rimbalzare e bloccare, quindi questo è un duro colpo per K-State.

Prossimi sette giorni: Prossimi sette giorni: @ Colorado (25 gennaio)

Valutazione precedente: 8

Parlando di infortuni gravi, i Terps hanno perso Bri McDaniel per la stagione a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore questa settimana e hanno visto un altro giocatore veterano, Shyanne Sellers, messo da parte per la sconfitta di lunedì contro il Texas per un infortunio. Il ritorno dei venditori è ora incerto. Niente di tutto ciò, il Maryland aveva bisogno di entrare in due partite molto difficili.

Prossimi sette giorni: @ Ohio State (23 gennaio), contro. C. 1 UCLA (26 gennaio)

Valutazione precedente: 9

La settimana scorsa, noi di Power Rankings ci chiedevamo per quanto tempo i Buckeyes sarebbero rimasti imbattuti. Si scopre che non è stato per molto. Dopo la vittoria di giovedì in Wisconsin, i Buckeyes erano senza la matricola infortunata Jaloni Cambridge per la partita di domenica contro la Penn State. I Nittany Lions hanno sconvolto i Buckeyes 62-59. Vedremo come si avvicina lo stato dell’Ohio questa settimana.

Prossimi sette giorni: contro Maryland (23 gennaio), Nebraska (26 gennaio)

Valutazione precedente: 14

I Tar Heels, che stanno tranquillamente vivendo una stagione solida, festeggiano le vittorie a SMU e Pittsburgh. La guardia Lexi Donarski ha guidato la squadra in entrambe le partite con 15 punti.

Prossimi sette giorni: contro Wake Forest (23 gennaio), vs. Stato della Florida (26 gennaio)

Valutazione precedente: 16

I Blue Devils avevano bisogno di due forti vittorie la scorsa settimana e le hanno ottenute dominando i nuovi arrivati ​​​​dell’ACC California (di 34 punti) e Stanford (di 25). Duke rimane al secondo posto nell’ACC con NC State.

Prossimi sette giorni: @ SMU (23 gennaio), @ Georgia Tech (26 gennaio)

Valutazione precedente: 13

I Sooners hanno avuto un doloroso momento di “benvenuto alla SEC” dovendo giocare in South Carolina quando i Gamecocks stavano davvero cliccando. Il punto positivo nella sconfitta di 41 punti contro l’Oklahoma: la giocata di Raegan Beers, che si è infortunata alla spalla nella partita del 12 gennaio. Si è ripresa dalla sconfitta per 80-63 dell’Oklahoma contro il Missouri la scorsa settimana, ma ha avuto una prestazione ancora migliore contro i Gamecocks con 23 punti e otto rimbalzi. I Sooners devono lasciare andare questa perdita e andare avanti.

Prossimi sette giorni: contro Georgia (26 gennaio)

Valutazione precedente: 15

Il Tennessee è stato un po’ in sbandata, perdendo tre delle ultime cinque partite. I Lady Vols hanno battuto lo stato del Mississippi, ma poi hanno perso in una giocata dell’ultimo secondo contro il rivale locale Vanderbilt. Con i Longhorn e i Gamecocks, i Lady Vol verranno messi alla prova.

Prossimi sette giorni: @ Texas (23 gennaio), contro. Carolina del Sud (27 gennaio)