Classifiche di basket universita

John Fanta Emittente ed editore del basket universitario

Con solo quattro settimane fino alla domenica della selezione, il basket universitario ha fornito il miglior weekend della stagione regolare, che abbiamo visto finora, e il suo titolo è stato il primo n. 1 contro 2 sport showdown in quattro anni.

La scorsa settimana ci è piaciuto Auburn La migliore squadra della Terra semplicemente perché le Tigri erano ancora il miglior riassunto dell’America – anche per il seme di 1, anche dopo la perdita della casa, Florida E potevano permettersi il giorno in cui le cose non si sono fatte per il loro cammino.

Questa settimana, il team di Bruce Pearl ha dimostrato che i nostri investimenti erano corretti quando le migliori Tigri hanno piegato i muscoli a Tuscaloose sabato con una vittoria di 94-85 Alabama . In che modo Auburn ha dominato il gioco? Con la difesa che ha preso una linea di 3 punti, tenendo la sparatoria 5-26 crimini da 5-26 dall’arco e includeva la guardia americana Mark Sears solo 4-per-17 dal pavimento.

(Per saperne di più: Auburn detiene il numero 1 con una vittoria completa n. 2 AlabamaIn

Johni Broome di Auburn’s National Player of the Year ha continuato 19 punti, 14 rimbalzi e sei aiuto, mentre Denver Jones ha ricevuto 16 punti, Miles Kelly e Chad Baker-Mazara avevano 15 punti e gli altri due erano in doppio numero. L’Alabama non potrebbe mai afferrare la testa difensiva e per una buona ragione. Quando Auburn fa 12 tiri al triplo al 40%e un ragazzo come Chaney Johnson colpisce i gomiti coerenti, aumenta solo l’intensità di un crimine a bordo di Broome. Ha davvero dato un tono di vittoria, che ha mostrato perché Auburn ha perso la sua posizione di primo intero seme nel torneo NCAA.

Ecco altri quattro sabato selvaggio cinghiale nel basket universitario:

Houston Si è unito a Big 12 durante la stagione 2023-24. Cougars è al posto di guida per vincere il titolo della stagione regolare per il secondo anno consecutivo e sono 27-2 nelle ultime 29 partite della conferenza della stagione regolare dopo il coraggioso 62-58 dopo aver vinto Arizona . I gatti selvatici sono arrivati ​​al 58-4 al McKale Center sabato, che risale alla stagione 2021-22. LJ Cryer ha colpito due switch 3 quando i Cougars hanno perso 48-45 rimasti a sette minuti e Milos Uzan ha ricevuto 19 punti, mostrando perché Houston può tagliare le reti a San Antonio ad aprile. Kelvin Sampson ha una squadra che difende come sempre, e ancora più colpi di talento.

Tom Izzo è il nuovo King Big Ten Wins. La Famer’s Hall ha superato Bob Knight dalla più grande vittoria per le 10 conferenze di Head Coach nella storia della lega e ha creato il suo 354. Gli Spartani hanno mantenuto Illini inconfondibile nelle ultime 8:29. La storia di Izzo riflette questa bellissima lettera di omaggio dal nostro Bill Raftttery.

Che cosa Stato tasso A sinistra, Greg Gard ha escogitato il suo sistema offensivo ed è un modo enorme. Il Wisconsin si è spostato 12-2 nelle ultime 14 partite con 94-84 vittorie Trambusto Sabato, l’evento di 32 punti di John Tonje e Max Kleshmit, che verrà consegnato 17 anni fa, il Wisconsin era 140. Efficienza nella parte offensiva e ha perso il torneo NCAA. Avanti veloce quest’anno e i badge sono al sesto posto nel paese. Hanno scelto la difesa di Purdue mentre le grandi guardie del Badger le usano nella corsia e hanno davvero ottenuto ciò che volevano. È stata una vittoria stradale davvero impressionante per le prime quattro squadre di Big Ten. Wiscons è un vero cavallo oscuro per ottenere otto élite, se non un passo avanti.

Persone E Uonn Sono stati piuttosto deludenti in questa stagione. Jayhawks è 5-5 nelle ultime 10 partite e 3-6 in reali competizioni su strada dopo una perdita di 74-67 nello Utah, che ha lasciato Bill Self nella lega 8-6. Nei primi 20 anni di se stesso, la sua squadra ha perso sei partite in sole due stagioni. Joyhawks ora lo ha fatto nel suo contrario. L’era di Hunter Dickinson non è stata messa.

E poi c’è UConon, che è 9-5 nel Big East e sembra praticamente fatto nella competizione del titolo della stagione regolare della conferenza dopo una scioccante perdita di 69-68 straordinari nella Seto Hall di sabato. Sette leader hanno guidato Huskies, con 36 secondi di regolamentazione, quindi cinque minuti rimasti per gli straordinari. Hall aveva vinto solo una partita dal 5 dicembre, ma sabato ha portato un momento meraviglioso e una vittoria, la cortesia di Scotty Middleton.

Per UConn, è una perdita Cruel Quad 3 che danneggia il riassunto del torneo. Gli huskies potrebbero essere nel gioco 8-9. C’è una sorta di ricompensa per 1 seme nella zona.

Mike Decourcy era Smua – Timido – Stato di San Diego E BYU Le sue ultime quattro squadre saranno accessibili al torneo nelle sue ultime previsioni di allegato, che verrà rilasciato ogni martedì e venerdì su Foxsports.com. La defourcy era Wake -Up Forest Una delle sue prime quattro squadre, ma si potrebbe pensare che i Mustang e i Demo Deacons si girano dopo che la squadra di Steve Forbes ha vinto a Dallas. SDSU mise lo stato di Boise in difensiva nel frullatore, attraversando i Broncos 64-47, mentre BYU governava lo stato del Kansas. Quando l’Arkansas è rimasto Texas A&M – Texas -Thel DECOURCY I primi quattro team-Copie dei primi 20 investimenti Kentucky Tre Johnson e Tramon Mark hanno combinato 58 punti. La bolla è molto liscia in questa stagione, ma i grandi vincitori di sabato sono stati Wake Forest, Texas e BYU.

In altre parole, i primi 25 set sono stati aggiornati qui!

1. Auburn (23-2)

2. Florida (22-3)

3. Duca (22-3)

4. Alabama (21-4)

5. Houston (21-4)

6. Texas A&M (20-5)

7. Tennessee (21-5)

8. Iowa State (20-5)

9 Stato tasso (20-5)

10. Texas Tech (20-5)

11. San Giovanni (22-4)

12. Michigan (20-5)

13. Stato del Michigan (20-5)

14. Trambusto (19-7)

15 Marquette (19-6)

16. Missouri (19-6)

17. Arizona (17-8)

18 Clemson (21-5)

19. Kentucky (17-8)

20 Memphis (21-5)

21. Maryland (20-6)

22. Mississippi (18-7)

23. Louisville (20-6)

24. Nuovo Messico (22-4)

25 Santa Maria (23-4)

John Fanta è una trasmissione di basket del National College e Fox Sports Writer. Copre gli sport in più capacità, chiamando i giochi FS1 alla fine della rete digitale del Big East per inviare commenti su 68 campi di rete multimediali. Strappalo da @John_fanta .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente Sinistra

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Basket universitario