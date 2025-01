Classifiche di basket universitario: Auburn, Duke in cima; Gonzaga esce dalla top 25

Giovanni Fanta Conduttore e reporter di basket universitario

Se aspetti fino a marzo per la follia, ti perderai la bellezza del caos di gennaio. Mentre ci dirigiamo verso il cuore dell’inverno, lo paragono ai giorni della canicola del baseball. Alcune delle migliori squadre di basket universitario maschile vengono da una sconfitta, e almeno per la settimana stiamo vedendo alcuni finali drammatici e alcuni finali che fanno alzare le sopracciglia che ti faranno dubitare di ciò che abbiamo guardato per tutta la stagione.

Nell’ultima settimana, ho dato a molte squadre la carta “esci gratis di prigione” del Monopoli che abbiamo sempre sperato di ricevere giocando al famoso gioco da tavolo. Un totale di 18 dei miei primi 25 hanno perso la scorsa settimana.

Lo abbiamo visto a Minneapolis giovedì sera, quando Dawson Garcia ha segnato una tripla dal logo allo scadere del tempo per dare al Minnesota una vittoria sconvolta per 84-81 sul Michigan in classifica:

A Milwaukee, una squadra di Marquette che in precedenza era 10-0 in casa in stagione è stata sconvolta da una squadra di Xavier che è entrata nel quadrante 1 con un record di 0-7:

A Morgantown, i primi 10 Giants del West Virginia hanno sconfitto il primo anno dell’era di Darian DeVries con una vittoria per 64-57 dietro ai 27 punti, sette rimbalzi e cinque assist del numero 2 dell’Iowa State, Javon Small. e quattro palle rubate:

E a Nashville, una squadra del Tennessee che mercoledì ha battuto la Georgia di 18 punti è andata a Vanderbilt ed è caduta 76-75 contro i Vols per la seconda sconfitta stagionale. Nel frattempo, Mark Byington ha ottenuto la sua prima vittoria distintiva nell’anno 1 al timone. Una vittoria enorme che colloca i Commodores nel mio campo di 68 in questo momento.

In mezzo allo shock e alla follia, Auburn e Duke rimasero illesi. I Tigers sono andati avanti senza Johni Broome e hanno seguito una vittoria dominante sullo Stato del Mississippi con una vittoria per 70-68 in Georgia sabato. Con Tahaad Pettiford che cucina da dietro l’arco, la matricola mette i Tigers in seconda marcia. Uno dei migliori giocatori del primo anno in questo sport, la guardia alta 6 piedi 1 aveva 24 punti nel tiro 5 su 7 da 3 punti, mentre i tiratori duri Chad Baker-Mazara e Miles Kelly avevano 13 punti ciascuno. È stato impressionante non prendere Broome e vincere la battaglia di rimbalzo sulla Georgia (39-38), così come uno sfogo di 22 punti su Mississippi State, dove Chaney Johnson aveva 17 punti e otto rimbalzi e Baker-Mazara ne aveva 20.

Nel frattempo, per i Blue Devils, Cooper Flagg adora sicuramente le partite del sabato. Tre delle sue ultime cinque partite sono arrivate sabato, e in tutte e tre ha segnato almeno 24 punti: 28 punti, cinque rimbalzi, quattro assist, due stoppate e due palle recuperate nella vittoria 88-63 dei Blue Devils. al Boston College sabato sera. Il playmaker junior Tyrese Proctor ha segnato 20 punti in una prestazione senza reti contro Miami (Fla.). La matricola Isaiah Evans, che aveva 18 contro Auburn il 4. Dicembre, seppellì quattro tre e ne registrò 16 sabato sera nel New England. I Blue Devils sono diventati i numeri uno nella classifica KenPom, dopo aver ottenuto un totale di 60 punti nelle due vittorie precedenti.

Nonostante questo, arriviamo alla Top 25!

1. Ramato (17-1)

Duke potrebbe essere il primo in un modello di analisi, ma per me i Tigers non si sposteranno dalla sedia del re. Secondo me la loro zona di difesa è la migliore del paese e ha dimostrato quanto siano ben allenati il ​​fatto che Bruce Pearl sia riuscito a gestire la scorsa settimana senza Broome e andare 2-0. Nelle due vittorie, Baker-Mazara ha segnato 6 su 11 dalla distanza e continua ad aggiungere una costante presenza senior. I Tigers si salutano una settimana prima di ospitare il Tennessee sabato (20:30 ET) in una delle più grandi partite della stagione finora in questo sport.

2. Duca (16-2)

I Blue Devils sono nella serie di vittorie attive più lunga della nazione con 12 partite dallo scoppio di sabato al Conte Forum e sono 5-0 in trasferta: il loro miglior inizio in trasferta dal 2018-19, quando vinsero le prime sette gare in trasferta. La serie di vittorie consecutive è la più lunga del programma dalla stagione 2014-15, quando il programma vinse l’ultima volta un campionato nazionale. Questa squadra difende ad alto livello e ha il miglior giocatore di questo sport. Con Proctor che dà il massimo, Duke sarà molto difficile da battere.

3. Stato dell’Iowa (15-2)

No, non sto rimproverando i Cyclones per una sconfitta in una vera partita su strada in West Virginia. Erano 1 su 17 da tre punti e hanno raccolto solo quattro assist mentre hanno commesso 14 palle perse. Certo, la difesa degli alpinisti è stata dirompente e ha avuto molto a che fare con questo, ma quei numeri mostrano che quando non è la tua giornata, non è la tua giornata. La vittoria casalinga da 17 punti dell’Iowa State sul Kansas all’inizio di questa settimana li mantiene tra i primi tre. Vedrai perché in seguito:

4. Alabama (15-3)

Certo, l’Alabama ha perso in casa contro Ole Miss la scorsa settimana, ma la risposta di sabato a Lexington, Kentucky, con una vittoria per 102-97 sui Wildcats, è una ragione sufficiente per mantenere i Crimson Tide tra i primi cinque. Cosa è andato storto nella sconfitta dei ribelli? Ole Miss ha tenuto Mark Sears e Labaron Philon al tiro 2 su 16 da terra, usando atletismo e lunghezza per chiudere la coppia di difesa dell’Alabama. Sabato, Sears aveva 24 punti e nove assist, mentre Grant Nelson aveva 25 punti e 11 rimbalzi. La squadra di Nate Oats sarà probabilmente tra le quattro finaliste quando avrò completato il mio tabellone. Confido nella loro esperienza e capacità di segnare.

5. Houston (14-3)

Sapevi che Kelvin Sampson ha segnato 20-1 nelle ultime 21 partite allenate nei Big 12? È assolutamente pazzesco, soprattutto considerando che una sconfitta è arrivata in Kansas, dove quasi nessuno vince. In altre parole, Houston è stata inarrestabile ovunque. Hanno battuto l’UCF sabato 69-68 grazie alla vittoria di J’Wan Roberts.

Houston ospita lo Utah martedì (20:00 ET) prima di visitare il Kansas sabato (18:30 ET).

6. Florida (16-2)

Ho i Gators al numero 6 anche dopo la sconfitta contro il Missouri, che si è unita alla mia classifica questa settimana perché sono i più forti di una raccolta di Florida, Tennessee e Kentucky in classifica – e sia i Vols che i Wildcats hanno subito perdite nel corso del fine settimana. Certo, la Florida ha perso alla Rupp Arena, ma la vittoria sul Tennessee è ciò che conta. Non è che stessi minimizzando la scorsa settimana, ho solo pensato che fosse difficile spostare i Vols dalla cima indiscussa fino ai primi cinque. Ma fan dei Gator, penso che Walter Clayton e Alijah Martin siano una delle migliori coppie del paese e che ci sia una squadra di alto livello che può arrivare alle Final Four.

7. Tennessee (16-2)

Dopo che Chaz Lanier ha condotto quattro Vols in doppia cifra con 17 punti sabato, la stella del Tennessee e candidato All-American ha commesso cinque palle perse nella sconfitta a Vanderbilt. La siccità offensiva potrebbe continuare a essere un tema per i Vols, e la loro panchina non ha nulla di cui entusiasmarsi oltre a Jordan Gainey. Sabato era silenziosa mentre finiva 1/6 sul pavimento. I Vols ospiteranno lo stato del Mississippi martedì (19:00 ET) prima di visitare Auburn sabato (20:30 ET), seguito da Kentucky e Florida la settimana successiva. La vita nella SEC!

8. Kentucky (14-4)

I Wildcats hanno aperto la settimana dominando la Georgia, ma la sconfitta di sabato è stata la seconda volta nelle ultime due settimane in cui il Kentucky ha concesso almeno 100 punti. La difesa deve fare pulizia altrimenti il ​​tetto di questa squadra sarà molto basato sugli incontri nel torneo NCAA.

9. Stato del Michigan (16-2)

Alla sua 30esima stagione al timone, Tom Izzo ha una squadra 16-2 che ha vinto 11 partite consecutive ed è sola in testa alla Big Ten con un 7-0. Il Michigan State ha continuato la sua straordinaria serie di vittorie consecutive, la più lunga del programma da quando gli Spartans hanno raggiunto le Final Four nel 2018-19, con una vittoria per 80-78 sull’Illinois. Cosa rende questa squadra degli Spartans così speciale? La loro capacità di sviluppare velocità e penetrazione con i 17 punti di Tre Holloman domenica e la doppia cifra di Frankie Fidler e Coen Carr. Anche la loro capacità di adattarsi al gioco è impressionante, poiché MSU ha superato un deficit di 20-10 in uscita e ha bloccato gli Illini sul perimetro, mantenendoli a 5 su 24 da 3 punti. Izzo ha anche ottenuto la sua 350esima vittoria nei Big Ten in carriera, pareggiandolo di tre per il record di vittorie in conferenza di tutti i tempi di Bob Knight. Che inizio d’anno a East Lansing, e sì, domenica al Breslin Center non c’era nulla di cui preoccuparsi.

10. Marchetta (15-3)

I Golden Eagles stanno iniziando al meglio nel Big East dalla stagione 2008-2009 e hanno ancora vittorie su Purdue, Georgia e Wisconsin, tutte classificate questa settimana. Cosa è andato storto contro Xavier? Sotto di ben 19 punti nel secondo tempo, i Golden Eagles erano semplicemente troppo da superare, regalando a Xavier la prima vittoria in sei incontri. Se limiti Kam Jones e Stevie Mitchell, puoi battere la squadra di Shaka Smart. Si sono tenuti a 7-24 tirando dal campo.

11. Purdue (15-4)

12. Kansas (13-4)

13. Texas A&M (14-4)

14. Stato del Mississippi (15-3)

15. Illinois (13-5)

16. UConn (13-5)

17. Sii una signorina (15-3)

18. Oregon (15-3)

19. Michigan (14-4)

20. San Giovanni (16-3)

21. Stato del tasso (15-3)

22. Virginia Occidentale (13-4)

23. Menfi (14-4)

24. Missouri (15-3)

25. Louisville (14-5)

John Fanta è un emittente nazionale di basket universitario e scrittore per FOX Sports. Si occupa di sport in vari ruoli, dalla chiamata delle partite per FS1 al ruolo di annunciatore principale per BIG EAST Digital Network e commentatore per The Field of 68 Media Network. Seguitelo a @John_Fanta .

